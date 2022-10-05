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Енергоатом (446) Петро Котін (62) Запорізька АЕС (888)

Президент "Енергоатому" Котін виконуватиме обов’язки гендиректора Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

котін

4 жовтня МАГАТЕ заявило, що визволений із полону генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не продовжуватиме роботу на станції.

Про це Петро Котін заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийняте рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора ЗАЕС. Адміністрування станції перенесене до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - сказав Котін.

Він наголосив, що всі рішення стосовно функціонування станції надалі прийматимуть безпосередньо у центральному офісі "Енергоатома". Водночас усі технічні питання роботи ЗАЕС вирішуватимуться, як і раніше, технічним персоналом станції за погодженням із центральним офісом. 

Котін також закликав працівників ЗАЕС не підписувати жодних угод із росіянами.

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Автор: Марина Макєєва
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Цікаве питання - вбили Жванію ? І вроді по дорозі на ЗАЕС ? Може він готував сдачу станції ???

не вірю в співпадіння
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05.10.2022 14:57 Відповісти
Добре давати поради, і керувати ,сидячи в офісі в Києві,
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05.10.2022 15:17 Відповісти
Це краще ніж стати жертвою кацапських "хотєлок".
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05.10.2022 15:23 Відповісти
 
 