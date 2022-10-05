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Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні пообіді ворожі війська з боку РФ тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, з 13:15 до 13:25 зафіксували 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Фотовиж. Ще 5 приходів, також, попередньо зі ствольної артилерії, зафіксували з 14:05 до 14:15.
А з 13:20 до 13:30 спостерігачі зафіксували 15 приходів, імовірно з міномету 120 мм, вже в районі Рожковичів.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
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Hanka Panyanka
показати весь коментар05.10.2022 15:52 Відповісти Мені подобається 0
Vladism Vlad
показати весь коментар05.10.2022 16:10 Відповісти Мені подобається 0
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