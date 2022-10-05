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Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні пообіді ворожі війська з боку РФ тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Так, з 13:15 до 13:25 зафіксували 15 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Фотовиж. Ще 5 приходів, також, попередньо зі ствольної артилерії, зафіксували з 14:05 до 14:15.

А з 13:20 до 13:30 спостерігачі зафіксували 15 приходів, імовірно з міномету 120 мм, вже в районі Рожковичів.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Під вогнем опинилися дві громади - Держприкордонслужба

Автор: Ірина Дашківська
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якщо б ми мали картонні дрони-камікадзе з вибухівкою хоча б 20 кг, цього б не сталося...
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Так дайте ответку трофейными Краснополями. У нас их официально на вооружении нет, пусть разбираются почему армия рф обстреливает сама свои территории.
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05.10.2022 16:10 Відповісти
 
 