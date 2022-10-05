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В новий пакет санкцій не включили російську алмазовидобувну компанію "Алроса", – EUObserver

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

алроса,діаманти

Компанію "Алроса" виключили зі списку санкцій з 29 фізичних та семи юридичних осіб, яким загрожує заборона ЄС та заморожування активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.

"У Євросоюзі раніше аргументували необхідність санкції тим, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також спрямовувала мільярди євро на рік до держбюджету Кремля. Президент Росії Володимир Путін також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи", - пише видання.

Глава МЗС Бельгії відмовився прокоментувати виданню рішення щодо "Алроса".  Проте стало відомо, що саме Бельгія добивалася виключення із санкцій ЄС російських алмазів через занепокоєння про можливу шкоду своїй алмазній галузі.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
нікчемність кожного наступного пакету санкцій все більша.
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05.10.2022 15:57
+7
німеччина, італія, франція - проти орди, але за газ
нідерланди - проти орди, але за алмази
словакія, угорщина - проти орди, але за трубопровідну нафту
греція - проти орди, але за перевалку нафти
.... і далі за списком, такі ось санкції від ЄС ... показуха для всеїдних лошків
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05.10.2022 16:09
+4
Покидьки. Нікчеми. Падли. Хай засунуть собі ті санкції в дупу.
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05.10.2022 16:12
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нікчемність кожного наступного пакету санкцій все більша.
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05.10.2022 15:57 Відповісти
Чекаю ,поки ЄС та США вже накладуть санкції на Єрмака.
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05.10.2022 16:11 Відповісти
ніколи цього не буде. з дЄрмаком самим розбиратися, ні США, ні ЄС за нас цього не зроблять.
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05.10.2022 18:20 Відповісти
бо роттердамським євреям потрібні "камєшкі"

.... із кровью
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05.10.2022 20:31 Відповісти
так выглядит чемпионат мира по футболу в Катаре....
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05.10.2022 16:06 Відповісти
А почему там нет зачеркнутой свинособаки?
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05.10.2022 16:20 Відповісти
их еще весной зачеркнули. точнее, дисквалифицировали из участия в чемпионате мира. )
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05.10.2022 23:48 Відповісти
Жаль, що керівництво деяких країнах ЄС вважають, що ця війна їх не стосуються, наче вони лише свідки і не мають нехтувати своїми інтересами. Якби війна була б на кордонах Бельгії, навряд їх там би цікавило збереження алмазної галузі. Чим швидше спільними зусиллями покінчити з московією, тим швидше європейці повернутися до свого комфортного життя
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05.10.2022 16:06 Відповісти
німеччина, італія, франція - проти орди, але за газ
нідерланди - проти орди, але за алмази
словакія, угорщина - проти орди, але за трубопровідну нафту
греція - проти орди, але за перевалку нафти
.... і далі за списком, такі ось санкції від ЄС ... показуха для всеїдних лошків
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05.10.2022 16:09 Відповісти
Антверпен - в Бельгии.
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05.10.2022 16:15 Відповісти
європейські цінності
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05.10.2022 16:35 Відповісти
Покидьки. Нікчеми. Падли. Хай засунуть собі ті санкції в дупу.
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05.10.2022 16:12 Відповісти
Лучшие друзья *****- это бриллианты💰
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05.10.2022 16:20 Відповісти
В кожної країни свої інтереси, і уряд кожної країни відчитується перед своїми громадянами.
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05.10.2022 16:32 Відповісти
Краще чим гнати на європейців запитайте коли наші зелені гниди введуть санкції проти гаманців *****.
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05.10.2022 16:33 Відповісти
Мирон,це досить відповідальний і серйозний форум.Не треба на Цензорі кидатися гаслами.В цій статті конкретно названа фірма кацапів-"Алроса".Хто такі гаманці *****?Проти кого гниди повинні ввести санкції,пофамільно,будь ласка.
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05.10.2022 16:54 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/30/7369835/


Це для початку, сюди також Абрамовича, і звичайно лідера рашистського впливу Коломойського.
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05.10.2022 17:44 Відповісти
Ладно про алмази(сировина) не вигідно бельгійцям,але не заборонили вироби(ювелірку),а від неї в рашки більше доходів чим від просто алмазів.
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05.10.2022 19:04 Відповісти
 
 