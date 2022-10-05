В новий пакет санкцій не включили російську алмазовидобувну компанію "Алроса", – EUObserver

Компанію "Алроса" виключили зі списку санкцій з 29 фізичних та семи юридичних осіб, яким загрожує заборона ЄС та заморожування активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.

"У Євросоюзі раніше аргументували необхідність санкції тим, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також спрямовувала мільярди євро на рік до держбюджету Кремля. Президент Росії Володимир Путін також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи", - пише видання.

Глава МЗС Бельгії відмовився прокоментувати виданню рішення щодо "Алроса". Проте стало відомо, що саме Бельгія добивалася виключення із санкцій ЄС російських алмазів через занепокоєння про можливу шкоду своїй алмазній галузі.

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