В новий пакет санкцій не включили російську алмазовидобувну компанію "Алроса", – EUObserver
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Компанію "Алроса" виключили зі списку санкцій з 29 фізичних та семи юридичних осіб, яким загрожує заборона ЄС та заморожування активів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EUobserver.
"У Євросоюзі раніше аргументували необхідність санкції тим, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також спрямовувала мільярди євро на рік до держбюджету Кремля. Президент Росії Володимир Путін також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи", - пише видання.
Глава МЗС Бельгії відмовився прокоментувати виданню рішення щодо "Алроса". Проте стало відомо, що саме Бельгія добивалася виключення із санкцій ЄС російських алмазів через занепокоєння про можливу шкоду своїй алмазній галузі.
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.... із кровью
нідерланди - проти орди, але за алмази
словакія, угорщина - проти орди, але за трубопровідну нафту
греція - проти орди, але за перевалку нафти
.... і далі за списком, такі ось санкції від ЄС ... показуха для всеїдних лошків
Це для початку, сюди також Абрамовича, і звичайно лідера рашистського впливу Коломойського.