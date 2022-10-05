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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Литва (1540) Росія (47263) санкції (6855) Ландсбергіс Габріелюс (143)

Восьмий пакет санкцій проти Росії є заслабким, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс вважає, що досягнута країнами Європейського Союзу принципова домовленість про восьмий пакет санкцій проти Росії є слабкою, але це краще, ніж нічого.

Про це Ландсбергіс заявив в ефірі Žiniai Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба оцінювати так, як є, що час сильних пакетів вже пройшов, при читанні представлених документів іноді складається враження, що винятків більше, ніж самих санкцій", - сказав Ландсбергіс.

Проте це краще, ніж нічого, вважає глава МЗС Литви. З прийняттям нового пакету санкцій продовжується ізоляція Росії

За словами міністра, санкції, які вже діють, покликані "зменшити або ліквідувати здатність Росії виробляти зброю, яку вона раніше виробляла з матеріалів, вироблених у тому ж Європейському Союзі".

"Ці речі досягнуті: Європейський Союз де-факто стає незалежним від Росії (...), друга річ - здатність Росії озброїтися сучасною зброєю дуже і дуже ускладнена", - сказав Ландсбергіс.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
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05.10.2022 12:17
+2
Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
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05.10.2022 12:19
+2
Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
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05.10.2022 12:56
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так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
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05.10.2022 12:17 Відповісти
Не заслабкий, а дуже слабкий.
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05.10.2022 12:18 Відповісти
Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
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05.10.2022 12:19 Відповісти
Більше ******** слухайте, вони і з вас ще три шкури стягнуть
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05.10.2022 12:31 Відповісти
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс ⇔ Міністр закордонних справ України Дмитро.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
З такими помічниками бл..ха і ворогів не треба
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05.10.2022 12:41 Відповісти
Зажрались вы там сильно вот и весь ответ.
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05.10.2022 12:54 Відповісти
Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
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05.10.2022 12:56 Відповісти
венгров пора исключить из ЕС, иначе будет иммитация
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05.10.2022 13:01 Відповісти
 
 