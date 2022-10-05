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Новости За рубежом Санкции против России
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Литва (2124) Россия (91288) санкции (10620) Габриэлюс Ландсбергис (95)

Восьмой пакет санкций против России ослаблен, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что достигнутая странами Европейского Союза принципиальная договоренность о восьмом пакете санкций против России слаба, но это лучше, чем ничего.

Об этом Ландсбергис заявил в эфире Žiniai Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надо оценивать так, как есть, что время сильных пакетов уже прошло, при чтении представленных документов иногда создается впечатление, что исключений больше, чем самих санкций", - сказал Ландсбергис.

Однако это лучше, чем ничего, считает глава МИД Литвы. С принятием нового пакета санкций продолжается изоляция России

По словам министра, уже действующие санкции призваны "уменьшить или ликвидировать способность России производить оружие, которое оно ранее производило из материалов, произведенных в том же Европейском Союзе".

"Эти вещи достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России (...), вторая вещь - способность России вооружиться современным оружием очень и очень усложнена", - сказал Ландсбергис.

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Топ комментарии
+4
так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
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05.10.2022 12:17
+2
Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
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05.10.2022 12:19
+2
Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
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05.10.2022 12:56
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так, я помітила тренд - кожен наступний є слабкіший за попередній..., рашистські дружбани почувають себе ще впевненіше...
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05.10.2022 12:17 Ответить
Не заслабкий, а дуже слабкий.
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05.10.2022 12:18 Ответить
Да это было понятно. Имитация бурной деятельности от евроевнухов.
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05.10.2022 12:19 Ответить
Більше ******** слухайте, вони і з вас ще три шкури стягнуть
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05.10.2022 12:31 Ответить
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс ⇔ Міністр закордонних справ України Дмитро.
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05.10.2022 12:35 Ответить
З такими помічниками бл..ха і ворогів не треба
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05.10.2022 12:41 Ответить
Зажрались вы там сильно вот и весь ответ.
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05.10.2022 12:54 Ответить
Причина в том что для введения пакета санкции нужно единогласное решение всех стран ЕС, а этого достигнуть без компромисов практически невозможно - вспомите хотя бы Венгрию. Вот и получается то что получается. Но Ландсбергис тем не менее прав, Россию все больше изолируют методом медленного варения лягушки, в т.ч. для избежания самых безумных телодвижении. Доварим.
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05.10.2022 12:56 Ответить
венгров пора исключить из ЕС, иначе будет иммитация
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05.10.2022 13:01 Ответить
 
 