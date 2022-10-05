У Чорному та Середземному морях перебувають 10 ворожих носіїв крилатих ракет
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На бойовому чергуванні в Чорному морі 5 жовтня перебувають п’ять ворожих кораблів, споряджені 32 ракетами "Калібр"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ВМС ЗСУ.
"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів. в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 24 судна, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.
Топ коментарі
+4 V 2af7597c
показати весь коментар05.10.2022 17:17
+2 Марина Кравець
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+1 mrSmith
показати весь коментар05.10.2022 17:01
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С начала 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в 2021 году. Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров).
В «Газпроме» заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.
- За девять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд кубометров. В этом снижении 75% или 30 млрд кубометров - это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 5 млрд кубометров. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет почти 90%, - говорится в заявлении.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров - на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.
Якщо військове корито вийшло, нам вже легше.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4522994-zvilnennia-luhanschyny-zsu-uviishly-do-pershykh-sil
чфхс - примара....
Но мы можем их атаковать самолетами с гарпунами или советской противокорабельной ракетой. Просто ради пиар-акции и унижения Чмони, а также усилив поддержку ЕС, которую эти корабли могут напрягать. Думаю, когда чуть больше мигов переделают под американские ракеты, то будет возможность влупить по ним гарпуном и пускай принимают подарок.