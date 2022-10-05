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У Чорному та Середземному морях перебувають 10 ворожих носіїв крилатих ракет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,корабель

На бойовому чергуванні в Чорному морі 5 жовтня перебувають п’ять ворожих кораблів, споряджені 32 ракетами "Калібр"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ВМС ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів. в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 24 судна, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Коли вже втоплять ці 5 лоханок у Чорному морі? Ну літаки у нас же є?
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05.10.2022 17:17
+2
а в Середземному з якого бодуна?
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05.10.2022 16:58
+1
То квиток в один кінець: можна вийти, але не увійти.
Якщо військове корито вийшло, нам вже легше.
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05.10.2022 17:01
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На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину российский «Газпром» официально признал падение спроса на газ. Как пишет «Униан», об этом говорится в отчете российского монополиста.

С начала 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 313,3 млрд кубометров газа, что на 17,1% (на 64,8 млрд кубометров) меньше, чем в 2021 году. Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 4,1% (на 7,2 млрд кубометров).

В «Газпроме» заявили, что ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире стало снижение потребления газа в ЕС.

- За девять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился примерно на 40 млрд кубометров. В этом снижении 75% или 30 млрд кубометров - это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 5 млрд кубометров. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет почти 90%, - говорится в заявлении.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 86,9 млрд кубометров - на 40,4% (на 58,9 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года.
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05.10.2022 16:58 Відповісти
а в Середземному з якого бодуна?
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05.10.2022 16:58 Відповісти
То квиток в один кінець: можна вийти, але не увійти.
Якщо військове корито вийшло, нам вже легше.
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05.10.2022 17:01 Відповісти
то да, але цікаво...дирявими труселями перед НАТОю тією вимахують?) чи відразу у полон просяться..там хоч годують, а не згодовують
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05.10.2022 17:09 Відповісти
Села які визволили на Луганщині називаються: Греки і Макіївка.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4522994-zvilnennia-luhanschyny-zsu-uviishly-do-pershykh-sil
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05.10.2022 17:05 Відповісти
Коли вже втоплять ці 5 лоханок у Чорному морі? Ну літаки у нас же є?
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05.10.2022 17:17 Відповісти
Той момент залишить лише від Залужного.
чфхс - примара....
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05.10.2022 17:21 Відповісти
Але Калібри має, так чого чекати?
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05.10.2022 17:27 Відповісти
Середиземне море *****...бо через Туречинну нічого не полетить, а через Босфор нічого не пропустять турки згідно конвенції Монтре
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05.10.2022 17:34 Відповісти
Кацапы поснимали с кораблей всех остальных флотов рабочее ПВО и все калибры в том числе, дальше отправили (я думал, что отправили по железке, но видать просто грузовыми кораблями через 2 пролива на пофиг) на досборку до рабочего состояние тех, что есть в ЧМ. Так что там голый хлам без всякой защиты, ну и над НАТО они не могут пулять дозвуковыми ракетами, собьют же или ответят, точно вообще пустые стоят.

Но мы можем их атаковать самолетами с гарпунами или советской противокорабельной ракетой. Просто ради пиар-акции и унижения Чмони, а также усилив поддержку ЕС, которую эти корабли могут напрягать. Думаю, когда чуть больше мигов переделают под американские ракеты, то будет возможность влупить по ним гарпуном и пускай принимают подарок.
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05.10.2022 18:03 Відповісти
почему не повторяют трюк с мацквой, глядишь бы и ракет и носителей меньше было
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05.10.2022 17:35 Відповісти
 
 