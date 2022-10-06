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Ми 6 днів жили в окопах, які самі вирили, - 400 мобілізованих росіян підняли бунт у Білгородській області. Військове керівництво підганяє бронетехніку. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
400 озброєних мобілізованих росіян кинули на залізничній станції у Бєлгородській області, вони висловили протест і заявили, що нікуди не поїдуть. За їх словами, їх кинули напризволяще, немає ні грошового забезпечення, ні амуніції, ні харчування.
Як передає Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.
Мобілізовані скаржаться на скотське ставлення та відсутність підготовки і забезпечення. Багато хто з них захворів.
За словами мобілізованих, поки не будуть вирішені всі питання, вони не поїдуть далі.
Топ коментарі
+104 Elusive Gru
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+69 tax12 t
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+59 Шимус
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"Сколько Ваня не бунтуй,
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