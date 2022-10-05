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В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

В Омській області не вистачає коштів для одноразової виплати мобілізованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Губернатор Омської області Олександр Бурков заявив, що регіон має труднощі з виділенням коштів на виплати мобілізованим росіянам. 

"Ця проблема з відсутністю коштів на одноразові виплати дуже болюча", - заявив Бурков.

Дефіцит бюджету омської області становить 12 млрд рублів. За рівнем бюджетної забезпеченості регіон спустився з 29-го на 51-е місце. За словами Буркова, невідомо, із яких коштів доведеться виплачувати зарплати мешканцям.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Скінчилася риба, барани чи ішаки?
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05.10.2022 16:29
+9
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05.10.2022 16:37
+6
Грошей нема, але ви тримайтесь !
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05.10.2022 16:33
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Скінчилася риба, барани чи ішаки?
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05.10.2022 16:29 Відповісти
оба троє
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05.10.2022 16:34 Відповісти
Є ще кедрові орішки..

але.. їх ще треба

1)зібрати
2)довезти

3)роздати...

з останнім взагалі безнадійно...)))
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05.10.2022 16:42 Відповісти
ой там, газу ж ще багато, за кожного мобілізованого 5-літровий кульок газу.
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06.10.2022 00:17 Відповісти
Ге ж.
Афедронного газу.
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Голодних відправлять на фронт щоб вони грабували місцеве населення
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05.10.2022 16:32 Відповісти
Місцеве населення вже давно пограбували до них.
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05.10.2022 16:55 Відповісти
Грошей нема, але ви тримайтесь !
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05.10.2022 16:33 Відповісти
to tak, - nema finskoj bumagi, nema na čem groši risovati, bu-ga-gaaa-gaaa
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06.10.2022 00:52 Відповісти
Яка несподіванка!
Невже в керівництві кацапії, нікому не прийшла в голову думка, що коли 700 000 здорових бугаїв втечуть за кордон, то вони, по перше, перестануть тринькать свої кошти в параші, а по друге, перестануть створювати ВВП параші?
Те саме стосується 100 000 бугаїв, яких призвали до війська і плюс на додачу, цих ще треба утримувати!
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05.10.2022 16:36 Відповісти
і сплачувати перевізку, поховання й компенсації
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05.10.2022 16:38 Відповісти
Это все х...ня по сравнению с тем, что 80% реального ВВП Раиссы это нефть и газ, которые на самый жирный рынок мира не попадают почти. Ну т.е. это был выстрел в две ноги и голову
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05.10.2022 16:42 Відповісти
Про те,що з Кацапії "попадає на ринок"..

Орбан вициганив знижку..

ТУречина попросила відтермінування(з надією ,що падишах здохне раніше)

Китай бере ЗА КРЕДИТ безкоштовно...

Індія вже затоварилась... )
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05.10.2022 16:45 Відповісти
Це правда, але по економіці 700+100 тисяч мертвих душ, що утворилися за тиждень, це страшний удар.
Якшо брати ввп кацапії на душу населення (10 220 долларів), то це за місяць мінус 681 мільйон долларів!
А це ж не просто населення: тут немає дітей, пенсіонерів, інвалідів: все здорові бугаї!
Так що, втрати значно більші.
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05.10.2022 16:51 Відповісти
А причем тут ВВП на каждого? Ты представляешь что такое ВВП? Это грубо говоря весь созданный тобою эффект в товарах и услугах. Какие 700 лимонов? Они потеряли пусть в общей сложности 500-600 тысяч рабочих рук. Куда адекватнее считать по средней з/п. Где-то по 6000 в год на рыло чистыми. 300-340 лямов.
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05.10.2022 19:34 Відповісти
Я в курсі що таке ВВП.
Ти гадаєш, що 800 тисяч робітників, створювали виключно свою зарплатню?
ВВП на душу населення, розраховується на все населення, працююче і непрацююче.
А тікали не діти і пенсіонери: тікали як раз ті, хто ВВП формує.
Так що все вірно.
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05.10.2022 19:52 Відповісти
Там важен мультипликатор и то, что 90% основы ВВП Раиссы создано при Совке. Ну т.е., грубо говоря, выработал завод за этот год столько-то, но тупо считать что этот завод ничего не стоило создать не правильно.
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05.10.2022 20:25 Відповісти
Плюс основа ВВП такой страны как Раисса - это продажа сырья.
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05.10.2022 20:26 Відповісти
вони сподіваються що це лайно буде само себе утримувати вже за рахунок пограбування українців. Але вже немає що грабувати, бо регулярна армія рф вже пограбувала все до них.
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06.10.2022 00:19 Відповісти
кончена нація..ніщо не вчить...могли хоча б з чеченських воєн почати мізки вмикати..а ні..ще дебільнішими стали
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05.10.2022 16:37 Відповісти
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05.10.2022 16:37 Відповісти
напомнило
"- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал" . потом это было обапдейтено до
"денег нет. но вы держитесь, удачи и до встречи в обещанном раю" ))
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05.10.2022 16:38 Відповісти
сосите хер
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05.10.2022 16:39 Відповісти
Как !!!?

Как ето возможно !!?

Доплачивать за честь умереть за путина и рассиюшку !!!??
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05.10.2022 16:40 Відповісти
Осталось из пенсий родителей вычесть стоимость формы и танка, которые спёрли ещё до войны.
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05.10.2022 16:53 Відповісти
Вони ж раби. Будуть доплачувати, брати кредити, ставатимуть каліками, віддаватимуть життя. Альтернативи раби не бачать
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05.10.2022 17:02 Відповісти
Да і буй їм на воріт,хай займаються звичною справою- карають не винних в нагороджують непричасних....
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05.10.2022 16:41 Відповісти
Офигели что ли? Палкодиди денег не требовали!
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05.10.2022 16:42 Відповісти
Дровами виплачуйте.
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05.10.2022 16:43 Відповісти
naftoju, kožnomu po tyšči veder.
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06.10.2022 00:55 Відповісти
Жрать еще есть что у них? Вяличие их всегда заканчивается со жрачкой.
Селедки, ножек Буша, колбасы с Украины никто не даст больше!
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05.10.2022 16:51 Відповісти
У них зібрані світові запаси ягеля ...
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05.10.2022 17:04 Відповісти
olivje z jagelia вже найбільший делікатеZZ.
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06.10.2022 00:57 Відповісти
Грибами, шишками, сушеною рибою!
Шо, перший раз чи що?
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05.10.2022 17:27 Відповісти
valežnikom. tyljko samim sobirati.
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06.10.2022 00:58 Відповісти
Служи дурачок - получишь лучок.
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05.10.2022 18:08 Відповісти
Хай терплять до «Маслєніци » там блінов з лопати нажруться 😁
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05.10.2022 18:13 Відповісти
вже "бомаги" на фуфлі не вистачає.
є лико з берези
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05.10.2022 23:57 Відповісти
 
 