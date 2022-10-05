В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим, - росЗМІ
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В Омській області не вистачає коштів для одноразової виплати мобілізованим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Губернатор Омської області Олександр Бурков заявив, що регіон має труднощі з виділенням коштів на виплати мобілізованим росіянам.
"Ця проблема з відсутністю коштів на одноразові виплати дуже болюча", - заявив Бурков.
Дефіцит бюджету омської області становить 12 млрд рублів. За рівнем бюджетної забезпеченості регіон спустився з 29-го на 51-е місце. За словами Буркова, невідомо, із яких коштів доведеться виплачувати зарплати мешканцям.
Топ коментарі
+18 Алекс Скела
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+9 Castor Boris
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+6 Владимир Сухов e5dee246
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Будь ласка, зачекайте...
але.. їх ще треба
1)зібрати
2)довезти
3)роздати...
з останнім взагалі безнадійно...)))
Афедронного газу.
Невже в керівництві кацапії, нікому не прийшла в голову думка, що коли 700 000 здорових бугаїв втечуть за кордон, то вони, по перше, перестануть тринькать свої кошти в параші, а по друге, перестануть створювати ВВП параші?
Те саме стосується 100 000 бугаїв, яких призвали до війська і плюс на додачу, цих ще треба утримувати!
Орбан вициганив знижку..
ТУречина попросила відтермінування(з надією ,що падишах здохне раніше)
Китай бере ЗА КРЕДИТ безкоштовно...
Індія вже затоварилась... )
Якшо брати ввп кацапії на душу населення (10 220 долларів), то це за місяць мінус 681 мільйон долларів!
А це ж не просто населення: тут немає дітей, пенсіонерів, інвалідів: все здорові бугаї!
Так що, втрати значно більші.
Ти гадаєш, що 800 тисяч робітників, створювали виключно свою зарплатню?
ВВП на душу населення, розраховується на все населення, працююче і непрацююче.
А тікали не діти і пенсіонери: тікали як раз ті, хто ВВП формує.
Так що все вірно.
"- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал" . потом это было обапдейтено до
"денег нет. но вы держитесь, удачи и до встречи в обещанном раю" ))
Как ето возможно !!?
Доплачивать за честь умереть за путина и рассиюшку !!!??
Селедки, ножек Буша, колбасы с Украины никто не даст больше!
Шо, перший раз чи що?
є лико з берези