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В российских регионах начали жаловаться на нехватку средств для выплат мобилизованным, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

В Омской области не хватает средств для единовременной выплаты мобилизованным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает трудности с выделением средств на выплаты мобилизованным россиянам.

"Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень болезненна", - заявил Бурков.

Дефицит бюджета Омской области составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности регион спустился с 29-го на 51-е место. По словам Буркова, неизвестно, из каких средств придется выплачивать зарплату жителям.

Читайте: Путин еще в мае приступил к скрытой мобилизации, - ГУР МО
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Топ комментарии
+18
Скінчилася риба, барани чи ішаки?
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05.10.2022 16:29
+9
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05.10.2022 16:37
+6
Грошей нема, але ви тримайтесь !
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05.10.2022 16:33
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Скінчилася риба, барани чи ішаки?
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05.10.2022 16:29 Ответить
оба троє
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05.10.2022 16:34 Ответить
Є ще кедрові орішки..

але.. їх ще треба

1)зібрати
2)довезти

3)роздати...

з останнім взагалі безнадійно...)))
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05.10.2022 16:42 Ответить
ой там, газу ж ще багато, за кожного мобілізованого 5-літровий кульок газу.
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06.10.2022 00:17 Ответить
Ге ж.
Афедронного газу.
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06.10.2022 11:21 Ответить
Голодних відправлять на фронт щоб вони грабували місцеве населення
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05.10.2022 16:32 Ответить
Місцеве населення вже давно пограбували до них.
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05.10.2022 16:55 Ответить
Грошей нема, але ви тримайтесь !
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05.10.2022 16:33 Ответить
to tak, - nema finskoj bumagi, nema na čem groši risovati, bu-ga-gaaa-gaaa
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06.10.2022 00:52 Ответить
Яка несподіванка!
Невже в керівництві кацапії, нікому не прийшла в голову думка, що коли 700 000 здорових бугаїв втечуть за кордон, то вони, по перше, перестануть тринькать свої кошти в параші, а по друге, перестануть створювати ВВП параші?
Те саме стосується 100 000 бугаїв, яких призвали до війська і плюс на додачу, цих ще треба утримувати!
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05.10.2022 16:36 Ответить
і сплачувати перевізку, поховання й компенсації
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05.10.2022 16:38 Ответить
Это все х...ня по сравнению с тем, что 80% реального ВВП Раиссы это нефть и газ, которые на самый жирный рынок мира не попадают почти. Ну т.е. это был выстрел в две ноги и голову
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05.10.2022 16:42 Ответить
Про те,що з Кацапії "попадає на ринок"..

Орбан вициганив знижку..

ТУречина попросила відтермінування(з надією ,що падишах здохне раніше)

Китай бере ЗА КРЕДИТ безкоштовно...

Індія вже затоварилась... )
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05.10.2022 16:45 Ответить
Це правда, але по економіці 700+100 тисяч мертвих душ, що утворилися за тиждень, це страшний удар.
Якшо брати ввп кацапії на душу населення (10 220 долларів), то це за місяць мінус 681 мільйон долларів!
А це ж не просто населення: тут немає дітей, пенсіонерів, інвалідів: все здорові бугаї!
Так що, втрати значно більші.
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05.10.2022 16:51 Ответить
А причем тут ВВП на каждого? Ты представляешь что такое ВВП? Это грубо говоря весь созданный тобою эффект в товарах и услугах. Какие 700 лимонов? Они потеряли пусть в общей сложности 500-600 тысяч рабочих рук. Куда адекватнее считать по средней з/п. Где-то по 6000 в год на рыло чистыми. 300-340 лямов.
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05.10.2022 19:34 Ответить
Я в курсі що таке ВВП.
Ти гадаєш, що 800 тисяч робітників, створювали виключно свою зарплатню?
ВВП на душу населення, розраховується на все населення, працююче і непрацююче.
А тікали не діти і пенсіонери: тікали як раз ті, хто ВВП формує.
Так що все вірно.
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05.10.2022 19:52 Ответить
Там важен мультипликатор и то, что 90% основы ВВП Раиссы создано при Совке. Ну т.е., грубо говоря, выработал завод за этот год столько-то, но тупо считать что этот завод ничего не стоило создать не правильно.
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05.10.2022 20:25 Ответить
Плюс основа ВВП такой страны как Раисса - это продажа сырья.
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05.10.2022 20:26 Ответить
вони сподіваються що це лайно буде само себе утримувати вже за рахунок пограбування українців. Але вже немає що грабувати, бо регулярна армія рф вже пограбувала все до них.
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06.10.2022 00:19 Ответить
кончена нація..ніщо не вчить...могли хоча б з чеченських воєн почати мізки вмикати..а ні..ще дебільнішими стали
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05.10.2022 16:37 Ответить
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05.10.2022 16:37 Ответить
напомнило
"- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал" . потом это было обапдейтено до
"денег нет. но вы держитесь, удачи и до встречи в обещанном раю" ))
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05.10.2022 16:38 Ответить
сосите хер
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05.10.2022 16:39 Ответить
Как !!!?

Как ето возможно !!?

Доплачивать за честь умереть за путина и рассиюшку !!!??
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05.10.2022 16:40 Ответить
Осталось из пенсий родителей вычесть стоимость формы и танка, которые спёрли ещё до войны.
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05.10.2022 16:53 Ответить
Вони ж раби. Будуть доплачувати, брати кредити, ставатимуть каліками, віддаватимуть життя. Альтернативи раби не бачать
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05.10.2022 17:02 Ответить
Да і буй їм на воріт,хай займаються звичною справою- карають не винних в нагороджують непричасних....
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05.10.2022 16:41 Ответить
Офигели что ли? Палкодиди денег не требовали!
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05.10.2022 16:42 Ответить
Дровами виплачуйте.
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05.10.2022 16:43 Ответить
naftoju, kožnomu po tyšči veder.
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06.10.2022 00:55 Ответить
Жрать еще есть что у них? Вяличие их всегда заканчивается со жрачкой.
Селедки, ножек Буша, колбасы с Украины никто не даст больше!
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05.10.2022 16:51 Ответить
У них зібрані світові запаси ягеля ...
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05.10.2022 17:04 Ответить
olivje z jagelia вже найбільший делікатеZZ.
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06.10.2022 00:57 Ответить
Грибами, шишками, сушеною рибою!
Шо, перший раз чи що?
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05.10.2022 17:27 Ответить
valežnikom. tyljko samim sobirati.
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06.10.2022 00:58 Ответить
Служи дурачок - получишь лучок.
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05.10.2022 18:08 Ответить
Хай терплять до «Маслєніци » там блінов з лопати нажруться 😁
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05.10.2022 18:13 Ответить
вже "бомаги" на фуфлі не вистачає.
є лико з берези
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05.10.2022 23:57 Ответить
 
 