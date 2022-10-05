В российских регионах начали жаловаться на нехватку средств для выплат мобилизованным, - росСМИ

В Омской области не хватает средств для единовременной выплаты мобилизованным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает трудности с выделением средств на выплаты мобилизованным россиянам.

"Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень болезненна", - заявил Бурков.

Дефицит бюджета Омской области составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности регион спустился с 29-го на 51-е место. По словам Буркова, неизвестно, из каких средств придется выплачивать зарплату жителям.

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