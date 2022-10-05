В российских регионах начали жаловаться на нехватку средств для выплат мобилизованным, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Омской области не хватает средств для единовременной выплаты мобилизованным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает трудности с выделением средств на выплаты мобилизованным россиянам.
"Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень болезненна", - заявил Бурков.
Дефицит бюджета Омской области составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности регион спустился с 29-го на 51-е место. По словам Буркова, неизвестно, из каких средств придется выплачивать зарплату жителям.
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Пожалуйста, подождите...
але.. їх ще треба
1)зібрати
2)довезти
3)роздати...
з останнім взагалі безнадійно...)))
Афедронного газу.
Невже в керівництві кацапії, нікому не прийшла в голову думка, що коли 700 000 здорових бугаїв втечуть за кордон, то вони, по перше, перестануть тринькать свої кошти в параші, а по друге, перестануть створювати ВВП параші?
Те саме стосується 100 000 бугаїв, яких призвали до війська і плюс на додачу, цих ще треба утримувати!
Орбан вициганив знижку..
ТУречина попросила відтермінування(з надією ,що падишах здохне раніше)
Китай бере ЗА КРЕДИТ безкоштовно...
Індія вже затоварилась... )
Якшо брати ввп кацапії на душу населення (10 220 долларів), то це за місяць мінус 681 мільйон долларів!
А це ж не просто населення: тут немає дітей, пенсіонерів, інвалідів: все здорові бугаї!
Так що, втрати значно більші.
Ти гадаєш, що 800 тисяч робітників, створювали виключно свою зарплатню?
ВВП на душу населення, розраховується на все населення, працююче і непрацююче.
А тікали не діти і пенсіонери: тікали як раз ті, хто ВВП формує.
Так що все вірно.
"- Леонид Ильич! Если, как вы говорите, мы на пути от социализма к коммунизму, то почему жрать нечего? - А никто вас в дороге кормить не обещал" . потом это было обапдейтено до
"денег нет. но вы держитесь, удачи и до встречи в обещанном раю" ))
Как ето возможно !!?
Доплачивать за честь умереть за путина и рассиюшку !!!??
Селедки, ножек Буша, колбасы с Украины никто не даст больше!
Шо, перший раз чи що?
є лико з берези