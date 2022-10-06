В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати
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Вказівники назв вулиць, які треба демонтувати, нанесли на карту, а далі вимагатимуть у міської ради провести демонтаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють автори проєкту Декомунізація.Україна.
"Починаємо пілотний проєкт з повного очищення першого краю від усіх вуличних покажчиків зі старими назвами. Поки починаємо із Ужгорода, де їх ще дуже багато. Для початку нашими активістами створено мапу покажчиків, які треба буде демонтувати, після цього, буде звернення до міської ради та демонтаж решток", – повідомляють вони.
Більшість вулиць Ужгорода офіційно уже мають нові назви, однак на будинках досі висять таблиці зі старими назвами: таких тут кілька десятків. На мапу нанесені адреси, де досі є старі покажчики, а також додані фото.
Будь ласка, зачекайте...
країна здуріла.
немає чим зайнятись?
якщо угорська громада хоче угорських назв то як вам вулиця Імре Надя
а ще Тобольську, Балакірєва та ще треба перевірити Олексія Дерев'янка та Таракана Яроша
Балакірєва - згоден
Деревʼянка - не згоден
Яроша - не згоден
дерев'янка це промиску міняти що є гемор
а на отакара була наша общага язик не повернеться ро іншому називати
Новгородська Київоруська.
Під час війни (воєнного стану) змінювати конституцію заборонено.
Якби вам у паспорті, наприклад, записали від фонаря чуже прізвище Голожопенко, ви з ним так і ходили би? Чи побігли б негайно міняти?
Можете не відповідати. Адже ви так зайняті, що вам насрать, як вас хтось називає у ваших же документах.
И ещё про "не на часі" ...Не не буду - три раза банили ...
"В началє било Слово..." Пам'ятаєте такий вислів?
Мавпа стала людиною не тоді, коли взяла в лапи дровиняку, а коли усвідомила красу і гармонію Всесвіту.
также значительная часть кацапской агентуры все ещё остаётся в руководстве страной и на местах.
Севастополь - Херсонес
Грозный - Шамиль -юрт
Москва - Джучи -сарай
Питер - Расчлененск
Пермь - Вертухайск Ну и так далее
Парламентські..Президентські.
з Президентськими знову,на жаль"..уйня получається".
знову у другий тур пролізе Сивочолий,і ,припустимо дуже малоймовірне-виграє у Зе..
і знову дерусифікація,ЗАБОРОНА СЕКТИ гУНДЯЄВА РПЦ бУДЕ"НЕ НА ЧАСІ".
у Бариги інші пріоритети.