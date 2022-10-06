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В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вказівники назв вулиць, які треба демонтувати, нанесли на карту, а далі вимагатимуть у міської ради провести демонтаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють автори проєкту Декомунізація.Україна.

"Починаємо пілотний проєкт з повного очищення першого краю від усіх вуличних покажчиків зі старими назвами. Поки починаємо із Ужгорода, де їх ще дуже багато. Для початку нашими активістами створено мапу покажчиків, які треба буде демонтувати, після цього, буде звернення до міської ради та демонтаж решток", – повідомляють вони.

Більшість вулиць Ужгорода офіційно уже мають нові назви, однак на будинках досі висять таблиці зі старими назвами: таких тут кілька десятків. На мапу нанесені адреси, де досі є старі покажчики, а також додані фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі з’явилась вулиця Степана Бандери, - Філатов

В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Щоб декомунізувать назви потрібно утилізувать таких як Тєрєхов і Труханов.
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06.10.2022 01:12
+9
Когда переименуют Днепропетровскую и Кировоградскую области? Сколько лет еще ждать? И дальше на карте Украины будут имена Петровского и Кирова?
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06.10.2022 02:19
+6
Та вже 30 років "другіх дєл нєт". І всьо нєт, і нєт.
Якби вам у паспорті, наприклад, записали від фонаря чуже прізвище Голожопенко, ви з ним так і ходили би? Чи побігли б негайно міняти?
Можете не відповідати. Адже ви так зайняті, що вам насрать, як вас хтось називає у ваших же документах.
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06.10.2022 03:01
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Щоб декомунізувать назви потрібно утилізувать таких як Тєрєхов і Труханов.
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06.10.2022 01:12 Відповісти
Оце написав,а нижче дивлюсь,реклама: "Скільки коштує поховання в Україні".))

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06.10.2022 01:15 Відповісти
Я думаю ніхто не буде проти жити на вулиці Залужній, але назвати вулиці іменами героїв Кошового або Пікалова, Татарова, Єрмака ....
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06.10.2022 09:51 Відповісти
харків декомунізує ужгород...
країна здуріла.
немає чим зайнятись?
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06.10.2022 01:25 Відповісти
ще нещодавно ви скаржилися що Харків пасе задніх коли стосується декомунізації
якщо угорська громада хоче угорських назв то як вам вулиця Імре Надя
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06.10.2022 01:52 Відповісти
Якщо не декомунізуємо самі, то це зроблять солдати НАТО.
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06.10.2022 02:02 Відповісти
А можуть і солдати рф. Назвавши в честь якогось насильника, мясника чи ще когось.
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06.10.2022 04:04 Відповісти
Вулицю Новгородську в Харкові треба дерусіфіцировати?
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06.10.2022 01:53 Відповісти
обов'язково
а ще Тобольську, Балакірєва та ще треба перевірити Олексія Дерев'янка та Таракана Яроша
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06.10.2022 01:58 Відповісти
Тобольську - згоден
Балакірєва - згоден
Деревʼянка - не згоден
Яроша - не згоден
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06.10.2022 02:57 Відповісти
згоден
дерев'янка це промиску міняти що є гемор
а на отакара була наша общага язик не повернеться ро іншому називати
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06.10.2022 03:00 Відповісти
а зольдата одягнути у український multicam і буде файно
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06.10.2022 03:03 Відповісти
Є варіант.

Новгородська Київоруська.
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06.10.2022 09:50 Відповісти
Когда переименуют Днепропетровскую и Кировоградскую области? Сколько лет еще ждать? И дальше на карте Украины будут имена Петровского и Кирова?
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06.10.2022 02:19 Відповісти
пропоную переіменувати на Великозеленську 😀
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06.10.2022 02:39 Відповісти
Для цього потрібно внести зміни у конституцію протягом двох сесій.
Під час війни (воєнного стану) змінювати конституцію заборонено.
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06.10.2022 02:55 Відповісти
Після війни коли будемо вносити в конституцію свої історичні землі які підуть нам у вигляді репарацій.
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06.10.2022 04:06 Відповісти
Только получше присматривайте за прохиндеями из Киевской городской администрации: они неплохо зарабатывают на этих переименованиях. Так, например, для переименования улицы киквидзе были заказаны новые адресные таблички, за них заплатили, (по космическим ценам) , но на домах как висели старые (если были!), так и висят. И так - по всему Киеву! НАБУ и ГБР - не видят.
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06.10.2022 02:37 Відповісти
Это правильно - других-то дел нет...
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06.10.2022 02:38 Відповісти
Це - скабєєвські лозунги...
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06.10.2022 02:58 Відповісти
Та вже 30 років "другіх дєл нєт". І всьо нєт, і нєт.
Якби вам у паспорті, наприклад, записали від фонаря чуже прізвище Голожопенко, ви з ним так і ходили би? Чи побігли б негайно міняти?
Можете не відповідати. Адже ви так зайняті, що вам насрать, як вас хтось називає у ваших же документах.
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06.10.2022 03:01 Відповісти
До речі в ссср не міняли. Знаю пару прикладів...
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06.10.2022 04:07 Відповісти
Дилемма - переименовать улицу или купить установку "Град" - ???

И ещё про "не на часі" ...Не не буду - три раза банили ...
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06.10.2022 21:15 Відповісти
Ідея часто набагато важливіша за грубу матерію. Ідеї і символи, - це реперні точки, навколо яких утворюються цілі світи.
"В началє било Слово..." Пам'ятаєте такий вислів?

Мавпа стала людиною не тоді, коли взяла в лапи дровиняку, а коли усвідомила красу і гармонію Всесвіту.
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06.10.2022 23:04 Відповісти
важнее в первую очередь заняться кацапской агентурной сетью, которая маскируется под религиозную организацию и фанатически преданно кацапскому руководству.
также значительная часть кацапской агентуры все ещё остаётся в руководстве страной и на местах.
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06.10.2022 04:05 Відповісти
Донецк - Хьюстон
Севастополь - Херсонес
Грозный - Шамиль -юрт
Москва - Джучи -сарай
Питер - Расчлененск
Пермь - Вертухайск Ну и так далее
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06.10.2022 07:36 Відповісти
... чесслово, заголовок напугал немного : с беглого прочтения ленты, край глаза немного попутал "мапа" и "мавпа" , а моск быстро прибавил /сам/ "оспа"... блин
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06.10.2022 07:00 Відповісти
Тут судью Львова не можуть «декомунізувати», в ви хочете цілі вулиці.
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06.10.2022 07:25 Відповісти
Львова вже "ДЕРУСИФІКУВАЛИ" З ВС
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06.10.2022 09:51 Відповісти
Може розпочати з Київа Моссковской уліци
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06.10.2022 08:20 Відповісти
А коли в Києві переіменують станція метро "площа Льва Толстого" і "Мінська" ?
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06.10.2022 08:56 Відповісти
СПОЧАТКУ ТРЕБА ВИГРАТИ ВИБОРИ.

Парламентські..Президентські.

з Президентськими знову,на жаль"..уйня получається".

знову у другий тур пролізе Сивочолий,і ,припустимо дуже малоймовірне-виграє у Зе..

і знову дерусифікація,ЗАБОРОНА СЕКТИ гУНДЯЄВА РПЦ бУДЕ"НЕ НА ЧАСІ".

у Бариги інші пріоритети.
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06.10.2022 09:56 Відповісти
У флюгерів дупа підгоріла. Від "какаяразніца" до "Батько наш Бандера" рейтинг заставив розвернутись.
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06.10.2022 10:52 Відповісти
 
 