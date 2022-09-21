У Дніпрі з’явилась вулиця Степана Бандери, - Філатов
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Депутати Дніпровської міської ради затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook .
"Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди", - йдеться у повідомленні.
Філатов зазначив, що спеціально повідомляє про це російською мовою, щоб "був зрив шаблону, зокрема в тих, хто сидить на болотах". Він додав, що Дніпро став форпостом незалежності України та закликав не сперечатися про доцільність перейменування вулиці.
Згідно з прийнятим рішенням, у Дніпрі перейменували 43 вулиці та озеро. Окрім вулиці Шмідта, яка отримала назву Степана Бандери, у місті з'явилися вулиця імені українського оперного співака, який загинув на Донбасі Василя Сліпака, американської співачки українського походження Квітки Цісик.
Будь ласка, зачекайте...
нарешті того Шмідта декомунізували на достойну людину
Головнокомандувач ЗСУ - генерал Залужний Валерій Федорович
Заступник Головнокомандувача ЗСУ - генерал-лейтенант Мойсюк Євген Георгійович
Начальник Генерального штабу - генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович
Командувач Об'єднаних сил - генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович
Заступник начальника Генерального штабу - генерал-лейтенант Бокій Віктор Григорович
Заступник начальника Генерального штабу - бригадний генерал Кириленко Олександр Миколайович
Заступник начальника Генерального штабу - полковник Коваль Володимир Валерійович
Головний сержант ЗСУ - головний майстер-сержант Косинський Олександр Юрійович
Командувач Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України - генерал-майор Степаненко Євген Олександрович
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України - гене
рал-майор Галаган Григорій Анатолійович
Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України - бригадний генерал Галушкін Юрій Алімович ...............................................................................................................................................................
До остатнего загіблого рядового.
уже есть улицы и проспекты Степана Андреевича!
І те що є вулиця Квітки Цісик дуже добре. Така лагідна співунья була...
назвали вулицю! Якi молодцi! 🤗
що там з ватохарковом ?
Вул. Алеутська (Новокодацький р-н) - вул. Двірцева.
Вул. Арбатська (Чечелівський р-н) - вул. Директорського Будинку.
Вул. Армавірська (Новокодацький р-н) - вул. Бондаревої Криниці.
Вул. Байкальська (Індустріальний, Самарський р-н) - вул. Старочумацька.
Вул. Балашовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Гульдівська.
Вул. Барнаульська (Соборний р-н) - вул. Братів П'ятигорських, українських віолончелістів, чия родина була пов'язана з Катеринославом.
Вул. Боброва (Чечелівський, Центральний р-н) - вул. Майдан Озерний.
Вул. Виборзька (Чечелівський р-н) - вул. Аудиторна.
Вул. Водоп'янова (Чечелівський р-н) - вул. Сухий Яр.
Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.
Вул. Глинки (Шевченківський р-н) - вул. Королеви Єлизавети ІІ.
Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) - вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.
Вул. Давидова (Чечелівський р-н) - вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Катеринослава, що жив і працював у місті з кінця 1780-х до своєї смерті в 1821 році.
Пров. Давидова (Чечелівський р-н) - пров. Родевський.
Туп. Давидова (Чечелівський р-н) - туп. Родевський.
Вул. Декабристів (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Андрія Розумовського, сина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, а також мецената композитора Людвіга ван Бетховена. Його ім'ям також названо одну з вулиць у Відні.
Вул. Достоєвського (Соборний р-н) - вул. Довжок.
Вул. Єрмака (Новокодацький р-н) - вул. Великий Яр.
Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) - вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.
Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) - вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.
Вул. Лебедєва-Кумача (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Бетховена.
Вул. Лізи Чайкіної (Соборний р-н) - вул. Піхоти Короля.
Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Олександра Таушева, засновника Катеринославського атлетичного товариства.
Пров. Мінусинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - пров. Китайгородський.
Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Плесо Ломівське.
Вул. Нахімова (Центральний р-н) - вул. Міського Лісу.
Вул. Невська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Христичівська.
Вул. Нижньогородська (Самарський р-н) - вул. Щемилівська.
Вул. Новомосковська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Самарчуцька.
Вул. Оренбурзька (Індустріальний р-н) - вул. Мечетна.
Вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Скарбна.
Вул. Путилівська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Юлії Залюбовської, дружини українського письменника Григорія Залюбовського (також одного із засновників громадської бібліотеки у Дніпрі), яка власним коштом побудувала церкву Трьох святителів у Нижньодніпровську.
Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії Катеринославщини.
Вул. Пушкіна (Новокодацький р-н) -вул. Ямпольська.
Пров. Пушкіна (Новокодацький р-н) - пров. Ямпольський.
Вул. Саранська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Детальбудівська.
Вул. Степана Разіна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Вільхового Лісу.
Вул. Суворова (Чечелівський р-н) - вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.
Вул. Тверська (Індустріальний р-н) - вул. Яскрава.
Вул. Томська (Самарський р-н) - вул. Німецька.
Вул. Холмогорська (Соборний р-н) - вул. Генерала Миколи Капустянського, українського військового, генерал-хорунжого Армії УНР, співзасновника ОУН і одного з її керівників.
Вул. Шмідта (Центральний, Чечелівський р-н) - вул. Степана Бандери, українського політичного діяча, який має статус борця за незалежність України у XX сторіччі і вважається третім зі ста великих українців - після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова.
Вул. Юдіна (Новокодацький р-н) - вул. Танцюрина Балка.
Зыгина, ватутина, пушкина, маяковского, орлы, пётр 1 и т.д.