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У Дніпрі з’явилась вулиця Степана Бандери, - Філатов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бандера,дніпро

Депутати Дніпровської міської ради затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook .

"Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди", - йдеться у повідомленні.

Філатов зазначив, що спеціально повідомляє про це російською мовою, щоб "був зрив шаблону, зокрема в тих, хто сидить на болотах". Він додав, що Дніпро став форпостом незалежності України та закликав не сперечатися про доцільність перейменування вулиці.

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Згідно з прийнятим рішенням, у Дніпрі перейменували 43 вулиці та озеро. Окрім вулиці Шмідта, яка отримала назву Степана Бандери, у місті з'явилися вулиця імені українського оперного співака, який загинув на Донбасі Василя Сліпака, американської співачки українського походження Квітки Цісик.
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Топ коментарі
+28
в мене син на цій вулиці мешкає
нарешті того Шмідта декомунізували на достойну людину
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21.09.2022 16:25
+25
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21.09.2022 16:37
+23
Степан Андреевич - фигура историческая. Его не сломили оба, наиболее кровожадных и репрессивных режима за всю историю.
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21.09.2022 16:35
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21.09.2022 16:22 Відповісти
в мене син на цій вулиці мешкає
нарешті того Шмідта декомунізували на достойну людину
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21.09.2022 16:25 Відповісти
Степан Андреевич - фигура историческая. Его не сломили оба, наиболее кровожадных и репрессивных режима за всю историю.
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21.09.2022 16:35 Відповісти
Оба трое?
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21.09.2022 19:43 Відповісти
В каждом городе и деревне должна быть улица Степана Бандеры.
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21.09.2022 16:29 Відповісти
И улици носящие имена:
Головнокомандувач ЗСУ - генерал Залужний Валерій Федорович

Заступник Головнокомандувача ЗСУ - генерал-лейтенант Мойсюк Євген Георгійович

Начальник Генерального штабу - генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович

Командувач Об'єднаних сил - генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович

Заступник начальника Генерального штабу - генерал-лейтенант Бокій Віктор Григорович
Заступник начальника Генерального штабу - бригадний генерал Кириленко Олександр Миколайович
Заступник начальника Генерального штабу - полковник Коваль Володимир Валерійович
Головний сержант ЗСУ - головний майстер-сержант Косинський Олександр Юрійович
Командувач Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України - генерал-майор Степаненко Євген Олександрович
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України - гене
рал-майор Галаган Григорій Анатолійович
Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України - бригадний генерал Галушкін Юрій Алімович ...............................................................................................................................................................
До остатнего загіблого рядового.
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21.09.2022 16:42 Відповісти
Та ну! Навіть у Костромській чи Іванівській області? На Україні ж дєрєвєнь нема.
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21.09.2022 17:36 Відповісти
В Украине деревень нет! В Украине села! И в большенстве городов и сел
уже есть улицы и проспекты Степана Андреевича!
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21.09.2022 18:25 Відповісти
Хто такий був той Шмідт? Одна асоціація це з Ільфа і Петрова там були якісь шахраї "діти лейтенанта Шмідта"? Це той?
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21.09.2022 16:29 Відповісти
Не, другой. Отто Юльевич Шмидт. Полярник
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21.09.2022 16:47 Відповісти
родич вроде кавторанга Шмидта
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21.09.2022 17:53 Відповісти
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21.09.2022 16:37 Відповісти
Зараз СОТНІ МІЛЬОНІВ відповідають - ГЕРОЯМ СЛАВА! ЧЕСТЬ!
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21.09.2022 16:47 Відповісти
І сталося...
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21.09.2022 16:58 Відповісти
і прийде час коли один скаже: Слава Україні! і мільйони у відповідь скажуть Героям Слава! (С.А, Бандера)
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21.09.2022 16:37 Відповісти
Наконец-то. Я завзятый бандеровец примерно с 1982-го. Поэтому мое мнение по данной ситуации может расходиться с "общепринятым". За что имею регулярный бан сутки-трое
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21.09.2022 16:40 Відповісти
Ото вже комусь пердаки порвуться.
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21.09.2022 16:41 Відповісти
Добре.

І те що є вулиця Квітки Цісик дуже добре. Така лагідна співунья була...
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21.09.2022 16:46 Відповісти
А в мене наповнилось серце радiстю, що iм"ям Василя Слiпака
назвали вулицю! Якi молодцi! 🤗
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21.09.2022 19:35 Відповісти
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21.09.2022 16:51 Відповісти
цього кацапи бояться як вогню... Суверенна, Соборна Україна для кацапів - смерть.
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21.09.2022 17:02 Відповісти
згоден
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21.09.2022 17:04 Відповісти
Це добре!

що там з ватохарковом ?
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Похвально, молодці, Філатов патріот України.
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21.09.2022 16:59 Відповісти
В Миколаєві, в Миколаєві давайте!!!
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21.09.2022 17:01 Відповісти
Есть такая улица в Днепре,как воронежская.К ней прилегает пол расии.Это просто пи..ец - оренбургская,иркутская,смоленская,вологодская,енисейская,дальневосточная
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21.09.2022 17:01 Відповісти
В Києві вулиці з назвами російських є_ бєнєй вже перейменували.
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21.09.2022 17:21 Відповісти
Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.
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21.09.2022 17:48 Відповісти
Це дуже добре що переіменували, але я чомусь не розумію чому принижуются постаті як Петлюра чи Коновалець адже їхній вклад в створення Української держави був навіть більший чим Бандери.
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21.09.2022 17:07 Відповісти
усьому свій час
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21.09.2022 19:07 Відповісти
пуйло за 8 лет сделал все для того,чтобы по сути в большинстве своем пророссийский Днепропетровск превратился в украиснкий Днепр который сейчас по патриотизму может даже и выше некоторых городов запада нашей страны
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21.09.2022 17:15 Відповісти
Бандеровці із заходу України меркнуть перед теперішніми козаками-бандерівцями Слобожанщини та Дніпрянщини
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21.09.2022 17:26 Відповісти
ну не згідний, у кацапів до тепер тільки від згадки про Бандеру розриває від страху дупу, а це уже рахуй 75 років минуло з тих часів, видно добре вони їх пововтузили якщо можна атк виразитися якщо вони тільки при згадці його імені починають скаженіти
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21.09.2022 17:32 Відповісти
Пововтузили то таке, їх трясе від ідеї суверенної, незалежної України!
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21.09.2022 17:39 Відповісти
Це круто!! Не чекав! Аж трохи смішно...
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21.09.2022 17:43 Відповісти
Вул. 1 Травня (Шевченківський р-н) - Володимира Заболотного, українського архітектора, який був одним із авторів проєкту будинку Верховної Ради України і розробляв плани забудови низки міст Дніпропетровщини.
Вул. Алеутська (Новокодацький р-н) - вул. Двірцева.
Вул. Арбатська (Чечелівський р-н) - вул. Директорського Будинку.
Вул. Армавірська (Новокодацький р-н) - вул. Бондаревої Криниці.
Вул. Байкальська (Індустріальний, Самарський р-н) - вул. Старочумацька.
Вул. Балашовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Гульдівська.
Вул. Барнаульська (Соборний р-н) - вул. Братів П'ятигорських, українських віолончелістів, чия родина була пов'язана з Катеринославом.
Вул. Боброва (Чечелівський, Центральний р-н) - вул. Майдан Озерний.
Вул. Виборзька (Чечелівський р-н) - вул. Аудиторна.
Вул. Водоп'янова (Чечелівський р-н) - вул. Сухий Яр.
Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.
Вул. Глинки (Шевченківський р-н) - вул. Королеви Єлизавети ІІ.
Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) - вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.
Вул. Давидова (Чечелівський р-н) - вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Катеринослава, що жив і працював у місті з кінця 1780-х до своєї смерті в 1821 році.
Пров. Давидова (Чечелівський р-н) - пров. Родевський.
Туп. Давидова (Чечелівський р-н) - туп. Родевський.
Вул. Декабристів (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Андрія Розумовського, сина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, а також мецената композитора Людвіга ван Бетховена. Його ім'ям також названо одну з вулиць у Відні.
Вул. Достоєвського (Соборний р-н) - вул. Довжок.
Вул. Єрмака (Новокодацький р-н) - вул. Великий Яр.
Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) - вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.
Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) - вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.
Вул. Лебедєва-Кумача (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Бетховена.
Вул. Лізи Чайкіної (Соборний р-н) - вул. Піхоти Короля.
Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Олександра Таушева, засновника Катеринославського атлетичного товариства.
Пров. Мінусинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - пров. Китайгородський.
Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Плесо Ломівське.
Вул. Нахімова (Центральний р-н) - вул. Міського Лісу.
Вул. Невська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Христичівська.
Вул. Нижньогородська (Самарський р-н) - вул. Щемилівська.
Вул. Новомосковська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Самарчуцька.
Вул. Оренбурзька (Індустріальний р-н) - вул. Мечетна.
Вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Скарбна.
Вул. Путилівська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Юлії Залюбовської, дружини українського письменника Григорія Залюбовського (також одного із засновників громадської бібліотеки у Дніпрі), яка власним коштом побудувала церкву Трьох святителів у Нижньодніпровську.
Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії Катеринославщини.
Вул. Пушкіна (Новокодацький р-н) -вул. Ямпольська.
Пров. Пушкіна (Новокодацький р-н) - пров. Ямпольський.
Вул. Саранська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Детальбудівська.
Вул. Степана Разіна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Вільхового Лісу.
Вул. Суворова (Чечелівський р-н) - вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.
Вул. Тверська (Індустріальний р-н) - вул. Яскрава.
Вул. Томська (Самарський р-н) - вул. Німецька.
Вул. Холмогорська (Соборний р-н) - вул. Генерала Миколи Капустянського, українського військового, генерал-хорунжого Армії УНР, співзасновника ОУН і одного з її керівників.
Вул. Шмідта (Центральний, Чечелівський р-н) - вул. Степана Бандери, українського політичного діяча, який має статус борця за незалежність України у XX сторіччі і вважається третім зі ста великих українців - після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова.
Вул. Юдіна (Новокодацький р-н) - вул. Танцюрина Балка.
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21.09.2022 17:55 Відповісти
Это вам не Харьков ватный с Одессой
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21.09.2022 19:24 Відповісти
Героям Слава!
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21.09.2022 20:02 Відповісти
Полтава, ватники в горисполкоме.
Зыгина, ватутина, пушкина, маяковского, орлы, пётр 1 и т.д.
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21.09.2022 20:20 Відповісти
 
 