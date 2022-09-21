В Днепре появилась улица Степана Бандеры, - Филатов

Депутаты Днепровского городского совета утвердили переименование улицы Шмидта в центре Днепра на улицу Степана Бандеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook .

"Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", – говорится в сообщении.

Филатов отметил, что специально сообщает об этом на русском языке, чтобы "был разрыв шаблона, в том числе у сидящих на болотах". Он добавил, что Днепр стал форпостом независимости Украины и призвал не спорить о целесообразности переименования улицы.

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Согласно принятому решению, в Днепре переименовали 43 улицы и озеро. Кроме улицы Шмидта, получившей название Степана Бандеры, в городе появилась улица имени украинского оперного певца, погибшего на Донбассе Василия Слипака, американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык.