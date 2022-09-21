В Днепре появилась улица Степана Бандеры, - Филатов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутаты Днепровского городского совета утвердили переименование улицы Шмидта в центре Днепра на улицу Степана Бандеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook .
"Одна из центральных улиц Днепра, улица Шмидта, стала сегодня улицей Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", – говорится в сообщении.
Филатов отметил, что специально сообщает об этом на русском языке, чтобы "был разрыв шаблона, в том числе у сидящих на болотах". Он добавил, что Днепр стал форпостом независимости Украины и призвал не спорить о целесообразности переименования улицы.
Согласно принятому решению, в Днепре переименовали 43 улицы и озеро. Кроме улицы Шмидта, получившей название Степана Бандеры, в городе появилась улица имени украинского оперного певца, погибшего на Донбассе Василия Слипака, американской певицы украинского происхождения Квитки Цисык.
Пожалуйста, подождите...
нарешті того Шмідта декомунізували на достойну людину
Головнокомандувач ЗСУ - генерал Залужний Валерій Федорович
Заступник Головнокомандувача ЗСУ - генерал-лейтенант Мойсюк Євген Георгійович
Начальник Генерального штабу - генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович
Командувач Об'єднаних сил - генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович
Заступник начальника Генерального штабу - генерал-лейтенант Бокій Віктор Григорович
Заступник начальника Генерального штабу - бригадний генерал Кириленко Олександр Миколайович
Заступник начальника Генерального штабу - полковник Коваль Володимир Валерійович
Головний сержант ЗСУ - головний майстер-сержант Косинський Олександр Юрійович
Командувач Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України - генерал-майор Степаненко Євген Олександрович
Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України - гене
рал-майор Галаган Григорій Анатолійович
Командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України - бригадний генерал Галушкін Юрій Алімович ...............................................................................................................................................................
До остатнего загіблого рядового.
уже есть улицы и проспекты Степана Андреевича!
І те що є вулиця Квітки Цісик дуже добре. Така лагідна співунья була...
назвали вулицю! Якi молодцi! 🤗
що там з ватохарковом ?
Вул. Алеутська (Новокодацький р-н) - вул. Двірцева.
Вул. Арбатська (Чечелівський р-н) - вул. Директорського Будинку.
Вул. Армавірська (Новокодацький р-н) - вул. Бондаревої Криниці.
Вул. Байкальська (Індустріальний, Самарський р-н) - вул. Старочумацька.
Вул. Балашовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Гульдівська.
Вул. Барнаульська (Соборний р-н) - вул. Братів П'ятигорських, українських віолончелістів, чия родина була пов'язана з Катеринославом.
Вул. Боброва (Чечелівський, Центральний р-н) - вул. Майдан Озерний.
Вул. Виборзька (Чечелівський р-н) - вул. Аудиторна.
Вул. Водоп'янова (Чечелівський р-н) - вул. Сухий Яр.
Вул. Воронезька (Індустріальний р-н) - вул. Петра Яцика, відомого підприємця і філантропа, який мав українське походження та зробив чималий внесок у фінансування українознавства.
Вул. Глинки (Шевченківський р-н) - вул. Королеви Єлизавети ІІ.
Вул. Гулі Корольової (Індустріальний р-н) - вул. Квітки Цісик, популярної у США співачки, яка мала українське коріння.
Вул. Давидова (Чечелівський р-н) - вул. Карла Роде, якого називають першим лікарем Катеринослава, що жив і працював у місті з кінця 1780-х до своєї смерті в 1821 році.
Пров. Давидова (Чечелівський р-н) - пров. Родевський.
Туп. Давидова (Чечелівський р-н) - туп. Родевський.
Вул. Декабристів (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Андрія Розумовського, сина останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, а також мецената композитора Людвіга ван Бетховена. Його ім'ям також названо одну з вулиць у Відні.
Вул. Достоєвського (Соборний р-н) - вул. Довжок.
Вул. Єрмака (Новокодацький р-н) - вул. Великий Яр.
Вул. Єрмолової (Шевченківський р-н) - вул. Василя Сліпака, всесвітньо відомого українського оперного співака, який загинув у боях за Україну.
Вул. Казакова (Соборний, Шевченківський р-н) - вул. Ніла Армстронга, американського військово-морського льотчика і першого землянина, який ступив на поверхню Місяця.
Вул. Лебедєва-Кумача (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Бетховена.
Вул. Лізи Чайкіної (Соборний р-н) - вул. Піхоти Короля.
Вул. Ломоносова (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Олександра Таушева, засновника Катеринославського атлетичного товариства.
Пров. Мінусинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - пров. Китайгородський.
Озеро Московське (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Плесо Ломівське.
Вул. Нахімова (Центральний р-н) - вул. Міського Лісу.
Вул. Невська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Христичівська.
Вул. Нижньогородська (Самарський р-н) - вул. Щемилівська.
Вул. Новомосковська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Самарчуцька.
Вул. Оренбурзька (Індустріальний р-н) - вул. Мечетна.
Вул. Пестеля (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Скарбна.
Вул. Путилівська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Юлії Залюбовської, дружини українського письменника Григорія Залюбовського (також одного із засновників громадської бібліотеки у Дніпрі), яка власним коштом побудувала церкву Трьох святителів у Нижньодніпровську.
Вул. Пушкіна (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Василя Бабенка, українського вченого-археолога, якого свого часу Дмитро Яворницький залучив до вивчення етнографії Катеринославщини.
Вул. Пушкіна (Новокодацький р-н) -вул. Ямпольська.
Пров. Пушкіна (Новокодацький р-н) - пров. Ямпольський.
Вул. Саранська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Детальбудівська.
Вул. Степана Разіна (Індустріальний, Амур-Нижньодніпровський р-н) - вул. Вільхового Лісу.
Вул. Суворова (Чечелівський р-н) - вул. Алана Шепарда, першого американського астронавта.
Вул. Тверська (Індустріальний р-н) - вул. Яскрава.
Вул. Томська (Самарський р-н) - вул. Німецька.
Вул. Холмогорська (Соборний р-н) - вул. Генерала Миколи Капустянського, українського військового, генерал-хорунжого Армії УНР, співзасновника ОУН і одного з її керівників.
Вул. Шмідта (Центральний, Чечелівський р-н) - вул. Степана Бандери, українського політичного діяча, який має статус борця за незалежність України у XX сторіччі і вважається третім зі ста великих українців - після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова.
Вул. Юдіна (Новокодацький р-н) - вул. Танцюрина Балка.
Зыгина, ватутина, пушкина, маяковского, орлы, пётр 1 и т.д.