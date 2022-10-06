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Зрадники і поплічники окупантів тікають із Луганщини та Херсонщини, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

За даними Генштабу, схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.

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Автор: Ірина Дашківська
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Разбегаются, твари, как тараканы на кухне у кацапа.
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06.10.2022 07:07 Відповісти
Ти неправий!

После введения Путиным «контрсанкций» российские т араканы уже настолько обнаглели, что вместо того, чтобы в панике разбегаться, когда я захожу на кухню и ставлю на стол посуду, наоборот, выбегают и летят в сторону посуды, типа, "Чё ты нам пожрать принёс?"
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06.10.2022 08:09 Відповісти
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06.10.2022 17:27 Відповісти
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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06.10.2022 07:10 Відповісти
Чємодан вокзал расєя...
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06.10.2022 07:18 Відповісти
ФІльтрувати і вистрілювати.
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06.10.2022 07:27 Відповісти
Потрібно (вже на вчора) створювати свій "Моссад" і нещадно знищувати цю нечисть, куди б вона не евакуювалась.
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06.10.2022 07:32 Відповісти
Україна повинна очиститись!
Коли цих зрадників і колаборантів почнуть позбавляти громадянства, права голосу?!
Мінімум, це паспорт громадянина України, як у Латвії без права голосу!
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06.10.2022 07:37 Відповісти
Я думаю, ви мали на увазі паспорт не громадянина України з неможливістю голосувати протягом 10 років.
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06.10.2022 08:08 Відповісти
 
 