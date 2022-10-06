Зрадники і поплічники окупантів тікають із Луганщини та Херсонщини, - Генштаб
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В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.
За даними Генштабу, схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.
В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.
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После введения Путиным «контрсанкций» российские т араканы уже настолько обнаглели, что вместо того, чтобы в панике разбегаться, когда я захожу на кухню и ставлю на стол посуду, наоборот, выбегают и летят в сторону посуды, типа, "Чё ты нам пожрать принёс?"
Коли цих зрадників і колаборантів почнуть позбавляти громадянства, права голосу?!
Мінімум, це паспорт громадянина України, як у Латвії без права голосу!