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Предатели и приспешники оккупантов бегут с Луганщины и Херсонщины, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с уходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд приспешников оккупационных властей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

По данным Генштаба, похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

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Разбегаются, твари, как тараканы на кухне у кацапа.
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06.10.2022 07:07 Ответить
Ти неправий!

После введения Путиным «контрсанкций» российские т араканы уже настолько обнаглели, что вместо того, чтобы в панике разбегаться, когда я захожу на кухню и ставлю на стол посуду, наоборот, выбегают и летят в сторону посуды, типа, "Чё ты нам пожрать принёс?"
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06.10.2022 08:09 Ответить
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06.10.2022 17:27 Ответить
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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06.10.2022 07:10 Ответить
Чємодан вокзал расєя...
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06.10.2022 07:18 Ответить
ФІльтрувати і вистрілювати.
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06.10.2022 07:27 Ответить
Потрібно (вже на вчора) створювати свій "Моссад" і нещадно знищувати цю нечисть, куди б вона не евакуювалась.
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06.10.2022 07:32 Ответить
Україна повинна очиститись!
Коли цих зрадників і колаборантів почнуть позбавляти громадянства, права голосу?!
Мінімум, це паспорт громадянина України, як у Латвії без права голосу!
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06.10.2022 07:37 Ответить
Я думаю, ви мали на увазі паспорт не громадянина України з неможливістю голосувати протягом 10 років.
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06.10.2022 08:08 Ответить
 
 