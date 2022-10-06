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9 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" знищено на Півдні, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони на Півдні країни.
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Olena Lynch
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