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9 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" знищено на Півдні, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони на Півдні країни.

Також читайте: Іранські безпілотники вам не допоможуть. Ви вже програли, - Зеленський - росіянам

Автор: Ірина Дашківська
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Жаль что некоторые всё таки прорываются на территоррию Украины хотя иранцы мамой клянутся что не продавали безпилотники росии. Смердюча нация.
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06.10.2022 08:01 Відповісти
Уряд говорить, що не продавали,а приватні особи ще й як. Це питання важке,бо уряд Ірану темна конячка
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06.10.2022 08:21 Відповісти
У аятолл Ірану на повідку ціла зграя шиїтських екстремістських організацій типу сумнозвісної Хезболи. Так що через кого продавати проблем нема.
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06.10.2022 08:38 Відповісти
Проблема в тому,що віднеслися скептично до цих гераней, а вони виявилися хоч і недоробленими,але смертоносними. Питання в протидії. Не потрібно сміятися зі слів фюрерів орків, а бачити загрозу в словах.
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06.10.2022 08:43 Відповісти
 
 