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Іранські безпілотники вам не допоможуть. Ви вже програли, - Зеленський - росіянам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди",

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у  вечірньому відезверненні, перейшовши на російську мову. 

Президент зазначив: "Також я хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст. Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!

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А зараз скажу окупантам.

Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.

Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Тролль, ты не только зеленый, но еще и тупой. Когда партнеры Ермака забрали Крым, Порошенко еще даже не был кандидидатом в президенты. А когда рф ввела отряды срелкова и безлера, а затем и регулярные части в Донбасс, у Украины не оказалось боеспособной армии, потому, что кумир Зеленского Янукович( в агитационные туры за которого топил Квартал 95), эту армию уничтожил.
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06.10.2022 02:02
+13
Всё равно, что обращаться к террористам - "ваш террор бесполезен, вы ничего не добьётесь, только проиграете".

Лучше бы он молчал, а то его призывы, мягко говоря, не адекватны.
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06.10.2022 00:56
+13
кто-нибудь объяснит этому популярному инфантилу, что с тараканами на кухне не разговаривают?
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06.10.2022 01:11
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буба решил покормить кремлядскую троллятину...
неверное решение...
токо полный игнор.
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06.10.2022 00:49 Відповісти
На расее охлобыстин на сцене,а у нас свой актер
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06.10.2022 05:21 Відповісти
Всё равно, что обращаться к террористам - "ваш террор бесполезен, вы ничего не добьётесь, только проиграете".

Лучше бы он молчал, а то его призывы, мягко говоря, не адекватны.
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06.10.2022 00:56 Відповісти
скажіть хтось ЗЕцыцьку, шо нквдешні методи д'Єрмака, діють в кацапіі!! До кого він звертається, до тих, хто вирішує чим і як а атакувати Украину????
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06.10.2022 00:59 Відповісти
кто-нибудь объяснит этому популярному инфантилу, что с тараканами на кухне не разговаривают?
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06.10.2022 01:11 Відповісти
Його на кухні більше ніхто не слухає , тому вирішив звернутись до тараканів .
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06.10.2022 02:11 Відповісти
...А зараз скажу окупантам...
А тєпєрь буду гаваріть бєз бумажкі. ))
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06.10.2022 01:18 Відповісти
Твоюжмамуріму!
А все, що треба було зробити - віддати Беню! Тупо віддати Беню! Блд! Тепер українці платитимуть росіянам за Беню
Блд! Як це собі в голову вкласти? Як це пояснити родичам загиблих?

Хто ще вірить, що Зеля і Єрмак білі та пухнасті?
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06.10.2022 01:20 Відповісти
о, сьогодні я тебе ще до крейсера не посилав. Кацапчику, йди *****.
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06.10.2022 11:15 Відповісти
не пускай бульки, не базікай, економ кисень.
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06.10.2022 13:49 Відповісти
Знову це белькотіння на бурятському.
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06.10.2022 01:23 Відповісти
Тролль, ты не только зеленый, но еще и тупой. Когда партнеры Ермака забрали Крым, Порошенко еще даже не был кандидидатом в президенты. А когда рф ввела отряды срелкова и безлера, а затем и регулярные части в Донбасс, у Украины не оказалось боеспособной армии, потому, что кумир Зеленского Янукович( в агитационные туры за которого топил Квартал 95), эту армию уничтожил.
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06.10.2022 02:02 Відповісти
Зновучергова партія шахідів летить Україною. Краще б ти промовчав. Терористи рашисти. На половині території тривога.
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06.10.2022 01:29 Відповісти
не кажи гоп.
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06.10.2022 01:37 Відповісти
Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments!?
Однако, Украина получила от Израиля, через Польшу, не только, технологию противодействия дронам, но развединформацию об иранских дронах, которыми обладает Россия.
Много лет идет война между Израилем и Ираном, союзником России, на территории Сирии, где уничтожаются военные базы Ирана, предприятия по изготовлению дронов и сами дроны, направленные в сторону Израиля.

Израиль является одним из мировых лидеров в области разработки и производства систем защиты от дронов и имеет как минимум шесть компаний, занимающихся этим.
Подобное вооружение поставляется в Азербайджан, США, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, а также в Польшу, Чехию и другие страны в Восточной Европы.

Поэтому Зеленский уверен, ,,що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди" ,,...
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06.10.2022 02:41 Відповісти
Це правда, Русь, нарешті, вільна від Московії - і цього вже не змінити!
Бо все в світі повторюється, як фрактал, і цей фрактал не на користь московії.
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06.10.2022 02:45 Відповісти
Получается это у него как то фальшиво, ну видно что он играет роль Президента, да и как клоун он тоже совсем не смешной. Свою карьеру он слелал изображая идиота хотя эту роль ему явно изображать не надо. Ни идеологии, ни программы, один словесный поток. Выставляющий украинцев идиотами в глазах избирателей Запада своими слишком частыми по поводу и без неадекватными заявлениями и поведением. Трудно сосчитать какой он нанес ущерб Укране.
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06.10.2022 04:33 Відповісти
Больше,чем все вместе взятые предидущие!по приколу?
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06.10.2022 09:13 Відповісти
дебилпля обоссанный
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06.10.2022 06:54 Відповісти
Не кажи Гоп...
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06.10.2022 07:17 Відповісти
Дуже багато Зєлі! Якось вже трохи діє на нерви...
А чого не голиться, типу мужній? Вже на Будулая схожий.
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06.10.2022 07:36 Відповісти
То він маскується, щоб кадирка за свого прийняв. Бо від повторного вибачення може десь тріснути.
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06.10.2022 08:28 Відповісти
Зрозумійте, йому ніколи, мотається бідолашний між Херсонськими та Харківськими окопами. Комусь же ж треба бійців вести в атаку на ворога.
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06.10.2022 08:51 Відповісти
Ну досить вже базікати,пустомеля. Відпочинь.
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06.10.2022 08:35 Відповісти
Щось на Цензорі дох кацапів. Дивіться на час реєстрації цих грьобаних смердів.
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06.10.2022 09:58 Відповісти
Боневтік! Є думка,що тобі,разом з офісом,прийшов час переїжджати в Запоріжжя
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06.10.2022 10:05 Відповісти
Одне питання пану президенту -Де українські санкції щодо Ірану?
Негайно впровадьте загороджувальні мита на їх товари!НЕГАЙНО!
Українське посольство в терористичній країні повинно бути закрито!
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06.10.2022 10:40 Відповісти
 
 