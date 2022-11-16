Иранские беспилотники вам не помогут. Вы уже проиграли, - Зеленский - россиянам

Президент Владимир Зеленский убежден, что оккупантам не поможет выиграть войну никакое оружие, включая и иранские дроны "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении, перейдя на русский язык.

Президент отметил: "Также я хочу отметить воинов наших Воздушных сил, которым сегодня удалось сбить шесть беспилотников иранского производства, которые оккупанты пытались использовать против наших городов. Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Я благодарю за меткость, ребята!

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А сейчас скажу оккупантам.

Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахеды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.

Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит".

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