РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12200 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 730 33
армия РФ (15392) Зеленский (16563) дроны (2122)

Иранские беспилотники вам не помогут. Вы уже проиграли, - Зеленский - россиянам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что оккупантам не поможет выиграть войну никакое оружие, включая и иранские дроны "Шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении, перейдя на русский язык.

Президент отметил: "Также я хочу отметить воинов наших Воздушных сил, которым сегодня удалось сбить шесть беспилотников иранского производства, которые оккупанты пытались использовать против наших городов. Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Я благодарю за меткость, ребята!

Смотрите: Почему иранские дроны-камикадзе добрались до Белой Церкви, - мнения специалистов. ФОТОрепортаж

А сейчас скажу оккупантам.

Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахеды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.

Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит".

Также смотрите: В Херсонской области освобождены населенные пункты Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка, - Зеленский. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Тролль, ты не только зеленый, но еще и тупой. Когда партнеры Ермака забрали Крым, Порошенко еще даже не был кандидидатом в президенты. А когда рф ввела отряды срелкова и безлера, а затем и регулярные части в Донбасс, у Украины не оказалось боеспособной армии, потому, что кумир Зеленского Янукович( в агитационные туры за которого топил Квартал 95), эту армию уничтожил.
показать весь комментарий
06.10.2022 02:02
+13
Всё равно, что обращаться к террористам - "ваш террор бесполезен, вы ничего не добьётесь, только проиграете".

Лучше бы он молчал, а то его призывы, мягко говоря, не адекватны.
показать весь комментарий
06.10.2022 00:56
+13
кто-нибудь объяснит этому популярному инфантилу, что с тараканами на кухне не разговаривают?
показать весь комментарий
06.10.2022 01:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буба решил покормить кремлядскую троллятину...
неверное решение...
токо полный игнор.
показать весь комментарий
06.10.2022 00:49 Ответить
На расее охлобыстин на сцене,а у нас свой актер
показать весь комментарий
06.10.2022 05:21 Ответить
Всё равно, что обращаться к террористам - "ваш террор бесполезен, вы ничего не добьётесь, только проиграете".

Лучше бы он молчал, а то его призывы, мягко говоря, не адекватны.
показать весь комментарий
06.10.2022 00:56 Ответить
скажіть хтось ЗЕцыцьку, шо нквдешні методи д'Єрмака, діють в кацапіі!! До кого він звертається, до тих, хто вирішує чим і як а атакувати Украину????
показать весь комментарий
06.10.2022 00:59 Ответить
кто-нибудь объяснит этому популярному инфантилу, что с тараканами на кухне не разговаривают?
показать весь комментарий
06.10.2022 01:11 Ответить
Його на кухні більше ніхто не слухає , тому вирішив звернутись до тараканів .
показать весь комментарий
06.10.2022 02:11 Ответить
...А зараз скажу окупантам...
А тєпєрь буду гаваріть бєз бумажкі. ))
показать весь комментарий
06.10.2022 01:18 Ответить
Твоюжмамуріму!
А все, що треба було зробити - віддати Беню! Тупо віддати Беню! Блд! Тепер українці платитимуть росіянам за Беню
Блд! Як це собі в голову вкласти? Як це пояснити родичам загиблих?

Хто ще вірить, що Зеля і Єрмак білі та пухнасті?
показать весь комментарий
06.10.2022 01:20 Ответить
о, сьогодні я тебе ще до крейсера не посилав. Кацапчику, йди *****.
показать весь комментарий
06.10.2022 11:15 Ответить
не пускай бульки, не базікай, економ кисень.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:49 Ответить
Знову це белькотіння на бурятському.
показать весь комментарий
06.10.2022 01:23 Ответить
Тролль, ты не только зеленый, но еще и тупой. Когда партнеры Ермака забрали Крым, Порошенко еще даже не был кандидидатом в президенты. А когда рф ввела отряды срелкова и безлера, а затем и регулярные части в Донбасс, у Украины не оказалось боеспособной армии, потому, что кумир Зеленского Янукович( в агитационные туры за которого топил Квартал 95), эту армию уничтожил.
показать весь комментарий
06.10.2022 02:02 Ответить
Зновучергова партія шахідів летить Україною. Краще б ти промовчав. Терористи рашисти. На половині території тривога.
показать весь комментарий
06.10.2022 01:29 Ответить
не кажи гоп.
показать весь комментарий
06.10.2022 01:37 Ответить
Иранские дроны-камикадзе Shahed-131 содержат процессоры производства американской компании Texas Instruments!?
Однако, Украина получила от Израиля, через Польшу, не только, технологию противодействия дронам, но развединформацию об иранских дронах, которыми обладает Россия.
Много лет идет война между Израилем и Ираном, союзником России, на территории Сирии, где уничтожаются военные базы Ирана, предприятия по изготовлению дронов и сами дроны, направленные в сторону Израиля.

Израиль является одним из мировых лидеров в области разработки и производства систем защиты от дронов и имеет как минимум шесть компаний, занимающихся этим.
Подобное вооружение поставляется в Азербайджан, США, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки, а также в Польшу, Чехию и другие страны в Восточной Европы.

Поэтому Зеленский уверен, ,,що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди" ,,...
показать весь комментарий
06.10.2022 02:41 Ответить
Це правда, Русь, нарешті, вільна від Московії - і цього вже не змінити!
Бо все в світі повторюється, як фрактал, і цей фрактал не на користь московії.
показать весь комментарий
06.10.2022 02:45 Ответить
Получается это у него как то фальшиво, ну видно что он играет роль Президента, да и как клоун он тоже совсем не смешной. Свою карьеру он слелал изображая идиота хотя эту роль ему явно изображать не надо. Ни идеологии, ни программы, один словесный поток. Выставляющий украинцев идиотами в глазах избирателей Запада своими слишком частыми по поводу и без неадекватными заявлениями и поведением. Трудно сосчитать какой он нанес ущерб Укране.
показать весь комментарий
06.10.2022 04:33 Ответить
Больше,чем все вместе взятые предидущие!по приколу?
показать весь комментарий
06.10.2022 09:13 Ответить
дебилпля обоссанный
показать весь комментарий
06.10.2022 06:54 Ответить
Не кажи Гоп...
показать весь комментарий
06.10.2022 07:17 Ответить
Дуже багато Зєлі! Якось вже трохи діє на нерви...
А чого не голиться, типу мужній? Вже на Будулая схожий.
показать весь комментарий
06.10.2022 07:36 Ответить
То він маскується, щоб кадирка за свого прийняв. Бо від повторного вибачення може десь тріснути.
показать весь комментарий
06.10.2022 08:28 Ответить
Зрозумійте, йому ніколи, мотається бідолашний між Херсонськими та Харківськими окопами. Комусь же ж треба бійців вести в атаку на ворога.
показать весь комментарий
06.10.2022 08:51 Ответить
Ну досить вже базікати,пустомеля. Відпочинь.
показать весь комментарий
06.10.2022 08:35 Ответить
Щось на Цензорі дох кацапів. Дивіться на час реєстрації цих грьобаних смердів.
показать весь комментарий
06.10.2022 09:58 Ответить
Боневтік! Є думка,що тобі,разом з офісом,прийшов час переїжджати в Запоріжжя
показать весь комментарий
06.10.2022 10:05 Ответить
Одне питання пану президенту -Де українські санкції щодо Ірану?
Негайно впровадьте загороджувальні мита на їх товари!НЕГАЙНО!
Українське посольство в терористичній країні повинно бути закрито!
показать весь комментарий
06.10.2022 10:40 Ответить
 
 