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Деякі зрадники вже перевезли свої родини з Херсонщини до окупованого Криму, - Соболевський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадники України на тимчасово окупованій Херсонщині перевозять родини до Криму.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі з колаборантів Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що встановлюється вогневий контроль над залізницею, якою окупанти підтягують резерви з Криму.
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