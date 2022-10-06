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Деякі зрадники вже перевезли свої родини з Херсонщини до окупованого Криму, - Соболевський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф

Зрадники України на тимчасово окупованій Херсонщині перевозять родини до Криму.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі з колаборантів Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до Криму. При цьому продовжують публічно транслювати - "все добре, паніки нема!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що встановлюється вогневий контроль над залізницею, якою окупанти підтягують резерви з Криму.

Читайте: Рашисти на Херсонщині зазнають суттєвих втрат, шпиталі переповнені пораненими, - Соболевський

Автор: Богдан Гуньковський
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А потім з Криму... Далека дорога твоя!
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06.10.2022 10:18 Відповісти
Я підтримую таке "переселення" на 100%. Нехай вся нечисть,все кацапйо,колаборанти і гниди очистять наші землі.Непогано було б щоб і всі московські попи з своїми ідіотами також чкурнули на "землі обітовані". Їдьте поскуди і вживайтесь в той руській мір,який ви пропагували в Україні
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06.10.2022 10:18 Відповісти
Деякі зрадники вже перевезли свої родини з Херсонщини до окупованого Криму

оптимісти...
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06.10.2022 10:19 Відповісти
тільки деякі. тобто більшість спермоусових вірять в те, що ***** втримає Херсон.
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06.10.2022 10:22 Відповісти
Крим найкращий котел, залазьте. Чи страх перед китайцями перевищує?
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06.10.2022 10:30 Відповісти
 
 