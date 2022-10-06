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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти облаштовують шпиталі у школах через велику кількість поранених, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поранені

Російські окупанти облаштували "лікарню" в одній з місцевих шкіл Луганської області. Там зараз "лікується" 200 російських солдатів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає кількість поранених росіян, які через перевантаження місцевих лікувальних закладів облаштовують шпиталі у школах. Так, в одній з них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ", - написав Гайдай. 

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Автор: Марина Макєєва
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Где они столько айболитов найдут
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06.10.2022 11:07 Відповісти
дітей нема? Розхєрачить хаймарсом. Все одно треба буде будувати нову.
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06.10.2022 11:18 Відповісти
І де отой амністія, з своїми заявами про порушення ведення війни.
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06.10.2022 12:06 Відповісти
 
 