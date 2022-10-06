Окупанти облаштовують шпиталі у школах через велику кількість поранених, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти облаштували "лікарню" в одній з місцевих шкіл Луганської області. Там зараз "лікується" 200 російських солдатів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вражає кількість поранених росіян, які через перевантаження місцевих лікувальних закладів облаштовують шпиталі у школах. Так, в одній з них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ", - написав Гайдай.
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Олег Кущ e096799b
показати весь коментар06.10.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 0
Urs
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Danger Zone
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