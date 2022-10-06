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Окупанти розпочали "мобілізацію" на Луганщині, повістки роздають усім, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини розпочали так звану "мобілізацію" в лави армії РФ.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Зокрема, у Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, повістки роздають всім - і студентам, і хворим, і старим.
Така ж ситуація і в Кремінній, додав очільник ОВА.
Топ коментарі
+5 5 копійок
показати весь коментар06.10.2022 10:27
+5 Друг Народа
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+5 Alexsander Sokoloff
показати весь коментар06.10.2022 11:26
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Может завалишь свой хлебальник - ты уже берегов не видишь!