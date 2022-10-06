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Окупанти розпочали "мобілізацію" на Луганщині, повістки роздають усім, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини розпочали так звану "мобілізацію" в лави армії РФ.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Зокрема, у Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, повістки роздають всім - і студентам, і хворим, і старим.

Така ж ситуація і в Кремінній, додав очільник ОВА.

Читайте: Росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців на окупованій території Херсонської області

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Нарешті дочекались.
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06.10.2022 10:27
+5
лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
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06.10.2022 10:35
+5
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06.10.2022 11:26
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Нарешті дочекались.
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06.10.2022 10:27 Відповісти
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06.10.2022 11:26 Відповісти
лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
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06.10.2022 10:35 Відповісти
та, зараз! На кордоні з Естонією вже черга. Усі миттєво стали українцями і бєжєнцамі
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06.10.2022 10:53 Відповісти
А багато хто вже встиг. Думав москалі, але їх не пускають. Аж, то лапті з українським паспортом! Але з кацапською поведінкою. Як тепер місцевим пояснити різницю?
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06.10.2022 10:57 Відповісти
а паспорт рефии спрятали
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06.10.2022 11:41 Відповісти
Позабирали с границы тех, кто с паспортами Украины. Погрузили и увезли в неизвестном направлении.
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06.10.2022 11:54 Відповісти
Прааастиє учітєля, врачі і шахтьори імєют всє шанси здохнуть за лугандонію 💩
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06.10.2022 10:57 Відповісти
сбылась мечта идиотов..
сочувствую патриотам Украины ..
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06.10.2022 11:25 Відповісти
граждане рефии на выход
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06.10.2022 11:40 Відповісти
Разве там не всех еще переловили?
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06.10.2022 11:51 Відповісти
путин - программа утилизации территорий и населения. расшифровка, что интересно от росгенералов
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06.10.2022 11:57 Відповісти
Эй, трепло Гайдай, у тебя оккупанты и рашисты - это войны?
Может завалишь свой хлебальник - ты уже берегов не видишь!
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06.10.2022 13:17 Відповісти
 
 