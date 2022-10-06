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Оккупанты начали "мобилизацию" в Луганской области, повестки раздают всем, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские захватчики на временно оккупированной части Луганщины приступили к так называемой "мобилизации" в ряды армии РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Старобельщине и Кременщине оккупанты приступили к частичной мобилизации. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация. В частности, в Старобельском районе россияне вместе с воинами ходят по дворам", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, повестки раздают всем – и студентам, и больным, и старикам.

Такая же ситуация и в Кременной, добавил глава ОВА.

Также читайте: Россияне производят мобилизацию местных жителей на оккупированной территории Херсонской области
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Топ комментарии
+5
Нарешті дочекались.
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06.10.2022 10:27
+5
лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
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06.10.2022 10:35
+5
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06.10.2022 11:26
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Нарешті дочекались.
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06.10.2022 10:27 Ответить
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06.10.2022 11:26 Ответить
лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
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06.10.2022 10:35 Ответить
та, зараз! На кордоні з Естонією вже черга. Усі миттєво стали українцями і бєжєнцамі
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06.10.2022 10:53 Ответить
А багато хто вже встиг. Думав москалі, але їх не пускають. Аж, то лапті з українським паспортом! Але з кацапською поведінкою. Як тепер місцевим пояснити різницю?
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06.10.2022 10:57 Ответить
а паспорт рефии спрятали
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06.10.2022 11:41 Ответить
Позабирали с границы тех, кто с паспортами Украины. Погрузили и увезли в неизвестном направлении.
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06.10.2022 11:54 Ответить
Прааастиє учітєля, врачі і шахтьори імєют всє шанси здохнуть за лугандонію 💩
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06.10.2022 10:57 Ответить
сбылась мечта идиотов..
сочувствую патриотам Украины ..
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06.10.2022 11:25 Ответить
граждане рефии на выход
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06.10.2022 11:40 Ответить
Разве там не всех еще переловили?
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06.10.2022 11:51 Ответить
путин - программа утилизации территорий и населения. расшифровка, что интересно от росгенералов
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06.10.2022 11:57 Ответить
Эй, трепло Гайдай, у тебя оккупанты и рашисты - это войны?
Может завалишь свой хлебальник - ты уже берегов не видишь!
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06.10.2022 13:17 Ответить
 
 