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Оккупанты начали "мобилизацию" в Луганской области, повестки раздают всем, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики на временно оккупированной части Луганщины приступили к так называемой "мобилизации" в ряды армии РФ.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На Старобельщине и Кременщине оккупанты приступили к частичной мобилизации. Почему не принудительную, а именно частичную - объясняют просто: якобы эти территории уже часть России, а там объявлена частичная мобилизация. В частности, в Старобельском районе россияне вместе с воинами ходят по дворам", – говорится в сообщении.
По словам Гайдая, повестки раздают всем – и студентам, и больным, и старикам.
Такая же ситуация и в Кременной, добавил глава ОВА.
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показать весь комментарий06.10.2022 10:27
+5 Друг Народа
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+5 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий06.10.2022 11:26
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