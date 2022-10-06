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Росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців на окупованій території Херсонської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російські військові "не почувають себе впевнено" в окупованому регіоні й натякають місцевим жителям, що "не збираються там зимувати"

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує Цензор.НЕТ

"От у місті Херсоні наразі таких випадків не зафіксовано, але по області такі випадки відомі, стосовно того, щоб люди брали зброю і йшли воювати як солдати Російської Федерації. Хлопці, особливо люди чоловічої статі, молоді хлопці й вже у віці, люди не проживають за місцем прописки. Такі випадки є і вони непоодинокі", – розповіла вона.

При цьому Лугова зазначила, що російські військові "не почувають себе впевнено" в окупованому регіоні й натякають місцевим жителям, що "не збираються там зимувати".

Разом із цим, очільниця повідомила, що активної російської паспортизації на окупованій частині Херсонщини поки не відбувається.

"Ті, хто хотіли, вони вже отримали всі ці паспорти. Зараз у них (окупантів – ред.) бажання є, щоб люди надалі отримували паспорти, а яким чином вони будуть це здійснювати, поки нам ці випадки не відомі", – додала Лугова.

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Автор: Марина Макєєва
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не хотіли воювати за Україну то будуть воювати за рашиків!
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06.10.2022 10:16 Відповісти
так цеж Залужний командує ЗСУ
чого ж ти йому не висуваєш ніяких притензій?
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06.10.2022 11:02 Відповісти
хватить вигороджувати зрадників
треба прийняти закон про зрадників де прописать
взяв зброю від окупантів то в тебе єсть два вибора
повернути зброю проти орків або здатися в полон
в остальному важатиметься зрадою з усіма наслідками
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06.10.2022 10:58 Відповісти
 
 