Росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців на окупованій території Херсонської області

Російські військові "не почувають себе впевнено" в окупованому регіоні й натякають місцевим жителям, що "не збираються там зимувати"

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, інформує Цензор.НЕТ.

"От у місті Херсоні наразі таких випадків не зафіксовано, але по області такі випадки відомі, стосовно того, щоб люди брали зброю і йшли воювати як солдати Російської Федерації. Хлопці, особливо люди чоловічої статі, молоді хлопці й вже у віці, люди не проживають за місцем прописки. Такі випадки є і вони непоодинокі", – розповіла вона.

При цьому Лугова зазначила, що російські військові "не почувають себе впевнено" в окупованому регіоні й натякають місцевим жителям, що "не збираються там зимувати".

Разом із цим, очільниця повідомила, що активної російської паспортизації на окупованій частині Херсонщини поки не відбувається.

"Ті, хто хотіли, вони вже отримали всі ці паспорти. Зараз у них (окупантів – ред.) бажання є, щоб люди надалі отримували паспорти, а яким чином вони будуть це здійснювати, поки нам ці випадки не відомі", – додала Лугова.

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