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Россияне проводят мобилизацию местных жителей на оккупированной территории Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские военные "не чувствуют себя уверенно" в оккупированном регионе и намекают местным жителям, что "не собираются там зимовать".

Об этом сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот в городе Херсоне пока таких случаев не зафиксировано, но по области такие случаи известны относительно того, чтобы люди брали оружие и шли воевать как солдаты Российской Федерации. Ребята, особенно мужского пола, молодые ребята и уже в возрасте, люди не проживают по месту прописки. Такие случаи есть и они не единичны", – рассказала она.

При этом Луговая отметила, что российские военные "не чувствуют себя уверенно" в оккупированном регионе и намекают местным жителям, что "не собираются там зимовать".

Вместе с этим глава сообщила, что активной российской паспортизации на оккупированной части Херсонщины пока не происходит.

"Те, кто хотел, они уже получили все эти паспорта. Сейчас у них (оккупантов – ред.) желание есть, чтобы люди в дальнейшем получали паспорта, а каким образом они будут это осуществлять, пока нам эти случаи не известны", – добавила Луговая.

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не хотіли воювати за Україну то будуть воювати за рашиків!
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06.10.2022 10:16 Ответить
так цеж Залужний командує ЗСУ
чого ж ти йому не висуваєш ніяких притензій?
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06.10.2022 11:02 Ответить
хватить вигороджувати зрадників
треба прийняти закон про зрадників де прописать
взяв зброю від окупантів то в тебе єсть два вибора
повернути зброю проти орків або здатися в полон
в остальному важатиметься зрадою з усіма наслідками
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06.10.2022 10:58 Ответить
 
 