Россияне проводят мобилизацию местных жителей на оккупированной территории Херсонской области

Российские военные "не чувствуют себя уверенно" в оккупированном регионе и намекают местным жителям, что "не собираются там зимовать".

Об этом сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья" начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот в городе Херсоне пока таких случаев не зафиксировано, но по области такие случаи известны относительно того, чтобы люди брали оружие и шли воевать как солдаты Российской Федерации. Ребята, особенно мужского пола, молодые ребята и уже в возрасте, люди не проживают по месту прописки. Такие случаи есть и они не единичны", – рассказала она.

При этом Луговая отметила, что российские военные "не чувствуют себя уверенно" в оккупированном регионе и намекают местным жителям, что "не собираются там зимовать".

Вместе с этим глава сообщила, что активной российской паспортизации на оккупированной части Херсонщины пока не происходит.

"Те, кто хотел, они уже получили все эти паспорта. Сейчас у них (оккупантов – ред.) желание есть, чтобы люди в дальнейшем получали паспорта, а каким образом они будут это осуществлять, пока нам эти случаи не известны", – добавила Луговая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, - британская разведка