Конфісковані активи РФ мають піти на відбудову України, - Моравецький

Російські активи за кордоном потрібно не лише заморозити, але й пустити на відбудову України. Для перемоги над Росією треба збудувати нову архітектуру безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави польського уряду, для перемоги над агресивною росією потрібно збудувати нову архітектуру безпеки.

Він додав, що Польща підтримує не лише замороження російського капіталу, але і його конфіскацію і призначення на відбудову України, в якій візьмуть участь і польські підприємці.

"В межах нової архітектури безпеки ми подбаємо про те, щоб Польща та польські підприємці, які як були на першій лінії допомоги Україні в її найважчі моменти, які ще не закінчилися, так і щоб після завершення війни Польща та польські підприємці були серед тих, хто відбудовуватиме Україну відповідно до нового, великого плану Маршалла", - пояснив Моравецький.

Прем'єр також наголосив, що потрібно також зберегти позитивну енергію у питанні інтеграції України до ЄС. А також нагадав, що Київ отримав статус кандидата на членство у Спільноті, зокрема, і завдяки рішучим діям Варшави.

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