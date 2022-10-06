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Конфісковані активи РФ мають піти на відбудову України, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Російські активи за кордоном потрібно не лише заморозити, але й пустити на відбудову України. Для перемоги над Росією треба збудувати нову архітектуру безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави польського уряду, для перемоги над агресивною росією потрібно збудувати нову архітектуру безпеки.

Він додав, що Польща підтримує не лише замороження російського капіталу, але і його конфіскацію і призначення на відбудову України, в якій візьмуть участь і польські підприємці.

"В межах нової архітектури безпеки ми подбаємо про те, щоб Польща та польські підприємці, які як були на першій лінії допомоги Україні в її найважчі моменти, які ще не закінчилися, так і щоб після завершення війни Польща та польські підприємці були серед тих, хто відбудовуватиме Україну відповідно до нового, великого плану Маршалла", - пояснив Моравецький.

Прем'єр також наголосив, що потрібно також зберегти позитивну енергію у питанні інтеграції України до ЄС. А також нагадав, що Київ отримав статус кандидата на членство у Спільноті, зокрема, і завдяки рішучим діям Варшави.

Також читайте: Після інциденту на "Північних потоках" варто чекати ескалації в Україні, - Моравецький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Ну мы же все прекрасно понимаем, куда на самом деле они пойдут
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06.10.2022 11:42
+4
слуги в дороги закатають,пляді
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06.10.2022 11:36
+4
ну да.Тільки оці "дороги" нам усе замінили.І зброю,і ліки,і освіту.
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06.10.2022 11:45
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Только не давайте "конфісковані активи РФ" зеленым.
А то они могут пойти на компенсацию "потерь" Бени.
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06.10.2022 11:36 Відповісти
слуги в дороги закатають,пляді
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06.10.2022 11:36 Відповісти
ну да.Тільки оці "дороги" нам усе замінили.І зброю,і ліки,і освіту.
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06.10.2022 11:45 Відповісти
А багатьом і життя
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06.10.2022 11:54 Відповісти
так,на жаль
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06.10.2022 12:08 Відповісти
Ну мы же все прекрасно понимаем, куда на самом деле они пойдут
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06.10.2022 11:42 Відповісти
Ще курочка в гнездi, яечко в дупi,а гаряча пательня вже готова.
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06.10.2022 11:53 Відповісти
А кто владелец пательні все знают
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06.10.2022 11:55 Відповісти
А київ тобі у борщ насрав?
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06.10.2022 12:31 Відповісти
А може спочатку на ЗСУ та ВПК, а потім вже будете дерибанити.
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06.10.2022 12:30 Відповісти
А ми вже перемогли і вийшли на кордони 1991-го року? Я шо, все проґавив? Чи може вже не волонтери та західні партнери готують наших воїнів до зими? І зброї та набоїв у нас як піску в пустелі? І до зими ми підготовлені так, що ЄС від заздрощів хоче стати автономною республікою України?

Допоможіть людям в зруйнованих містах підготуватися до зими, вставити шибки хоча б! Завезіть в села дрова... Відбудову залиште на після Перемоги, а поки можна розробляти плани, складати кошториси, розробляти послідовність відбудови, щоб потім відсутність всього цього не стала несподіваною перепоною для виділення та використання коштів, що були (будуть) конфісковані як в Україні, так і за кордоном.

Може трішки сумбурно, але сподіваюсь, що думка моя зрозуміла.
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06.10.2022 12:31 Відповісти
"до нового, великого плану Маршалла" а туй якось повільніше. Знаю "план Ярмака", "план Колимського", план який нюхае найвеличніший . Але Маршала? Це Обристовича?
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06.10.2022 12:35 Відповісти
пора створювати ОУН-озброєний українській нарід! що би було кому контролювати владу!бо сі курви заточені на одне-красти!
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06.10.2022 13:11 Відповісти
В первую очередь на скороейшее окончание войны. Разрушаемое в денежном выражении только резко возростает
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06.10.2022 13:18 Відповісти
 
 