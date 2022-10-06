Поліція отримала інформацію про МОЖЛИВЕ ґвалтування жінок у катівнях на Харківщині.

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Думка", про це в Харкові 6 жовтня під час брифінгу повідомив журналістам начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

"У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування у катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Тобто є і такі, і такі", - сказав Болвінов.

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Він зауважив, що жертвам зґвалтувань непросто давати свідчення у межах розслідування цих кримінальних проваджень.

"Ми розуміємо, що потерпілим дуже важко розповідати й давати свідчення поліції та правоохоронним органам про такі факти. Однак у нас є провадження, які ми зареєстрували зі слів, з інформації, є звернення жінок, яких зґвалтували", - сказав начальник слідства.

Він додав, що частину з цих проваджень розслідує Головне слідче управління Національної поліції в Києві, частину – слідче управління ГУНП України в Харківській області.