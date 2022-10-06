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зґвалтування (356) Нацполіція (13940) розслідування (1960) Харківщина (4289)

Поліція отримала інформацію про можливе ґвалтування жінок у катівнях на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

вовчанськ,катівня

У Харківській області правоохоронці розслідують інформацію про ґвалтування українських жінок як у катівнях, так і на території населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Думка", про це в Харкові 6 жовтня під час брифінгу повідомив журналістам начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

"У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування у катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Тобто є і такі, і такі", - сказав Болвінов.

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Він зауважив, що жертвам зґвалтувань непросто давати свідчення у межах розслідування цих кримінальних проваджень.

"Ми розуміємо, що потерпілим дуже важко розповідати й давати свідчення поліції та правоохоронним органам про такі факти. Однак у нас є провадження, які ми зареєстрували зі слів, з інформації, є звернення жінок, яких зґвалтували", - сказав начальник слідства.

Він додав, що частину з цих проваджень розслідує Головне слідче управління Національної поліції в Києві, частину – слідче управління ГУНП України в Харківській області.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А за ці «фейки» Денисову якраз звільнили, бо за словами УПячки «демонізували» рашистів, а потім цю хрінь УПячкирашка використала в ООН.
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06.10.2022 11:51
+5
Поліція отримала інформацію про МОЖЛИВЕ ґвалтування жінок у катівнях на Харківщині.
"У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування у катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Тобто є і такі, і такі" -начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області....

Люди добрі! МОЖЛИВЕ ґвалтування жінок , ймовірні факти зґвалтування...

Що означає дефініція ймовірні факти на іх харьковском особом юрідічєском язикє?
ймовірні факти, напевно, "фактические факти", або альтернативна реальність ? Який подарунок кремлівській пропоганді
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06.10.2022 12:36
+4
А что там Маск скажет по етому поводу? Он поддерживает ето?
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06.10.2022 11:54
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На жаль, у східних регіонах України вівці та віслюки не дуже поширені.
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06.10.2022 11:51 Відповісти
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06.10.2022 11:58 Відповісти
А за ці «фейки» Денисову якраз звільнили, бо за словами УПячки «демонізували» рашистів, а потім цю хрінь УПячкирашка використала в ООН.
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06.10.2022 11:51 Відповісти
А что там Маск скажет по етому поводу? Он поддерживает ето?
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06.10.2022 11:54 Відповісти
На мою думку, Маску дуже фіолетова ця тема. А написав він твіт під впливом бесіди з якимось прокацапленим чєлом.
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06.10.2022 13:22 Відповісти
А я почему-то думал что они пит0ры по факту и по сути.
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06.10.2022 12:08 Відповісти
Звісно що свідчити непросто. Бо совкова ментівська система всіляко тисне на жертви щоб не відкривати ці "висяки" які навряд будуть розкриті.
Тим більше зараз особливо не карають навіть колаборантів
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06.10.2022 12:15 Відповісти
Поліція отримала інформацію про МОЖЛИВЕ ґвалтування жінок у катівнях на Харківщині.
"У нас є інформація про ймовірні факти зґвалтування у катівнях, а також є провадження, які зареєстровані за фактами зґвалтування не в катівнях. Тобто є і такі, і такі" -начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області....

Люди добрі! МОЖЛИВЕ ґвалтування жінок , ймовірні факти зґвалтування...

Що означає дефініція ймовірні факти на іх харьковском особом юрідічєском язикє?
ймовірні факти, напевно, "фактические факти", або альтернативна реальність ? Який подарунок кремлівській пропоганді
показати весь коментар
06.10.2022 12:36 Відповісти
 
 