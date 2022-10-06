УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11986 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 852 22
війна (56641) Порошенко (13234) ЗСУ (5729)

ЗСУ рішуче наступають, ніякі мобілізації Путіну не допоможуть, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент України Петро Порошенко у Бірмінгемі провів низку зустрічей з членами уряду та британського парламенту, де обговорив постачання зброї для ЗСУ, запровадження "пекельних" санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії.

Прро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також закликав британських партнерів підтримати Україну на шляху до членства в НАТО і обґрунтував важливість невідкладного початку відповідних процедур.

"Маяком у цьому плані повинен стати Саміт НАТО у Вільнюсі наступного року. Вважаю, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію Парламентської Асамблеї НАТО на підтримку заявки України", - наголосив п’ятий президент.

Також він привітав ЗСУ з великими успіхами.

"Бо це є найкращі дипломати, що стосується путіна. Найкращі захисники, найкращі професіонали і патріоти. Декілька днів тому ми святкували дуже класну, ефективну операцію по Балаклії, Ізюму, Куп’янську. Буквально два дні тому ми говорили про великий успіх українських Збройних Сил через планомірно сплановану операцію в Лимані", - нагадав Порошенко.

"На сьогоднішній день дуже добрі новини з Півдня, з Херсонської області. Ми рішуче наступаємо. Ніякі мобілізації путіну не допоможуть", - підсумував лідер "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО, "план Маршалла", санкції та "депутінізація" світу, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Все вірно , будемо битися до останнього кацапа на нашій , Богом даній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
06.10.2022 12:23
+17
Якого президента лошари поміняли на якогось нездару.
показати весь коментар
06.10.2022 12:30
+15
Віщає той, хто вкладає в країну свої кошти. І віщає там, де треба віщати.
А за офшори доведеться відповідати. Плісняві.
показати весь коментар
06.10.2022 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все вірно , будемо битися до останнього кацапа на нашій , Богом даній землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
06.10.2022 12:23 Відповісти
Боріться на усіх напрямках і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
06.10.2022 12:24 Відповісти
Якого президента лошари поміняли на якогось нездару.
показати весь коментар
06.10.2022 12:30 Відповісти
Пане, йошкин корень, нужно пенять не тех , кто протянул массу за зебила,. Они же ведь составили 73% от всего 35%, пришедших голосовать. Люлей надо вставлять тем остальным, кто против зебилье-кацапских наративов, но синфантильничал и не пришел на выборы, а таких большинство, чей голос показал бы свинячий ряд бездарному зебилью .
показати весь коментар
06.10.2022 12:39 Відповісти
Люлей надо вставлять тем остальным 65%, кто не пришел на голосование. А ваши 73%, при 100 процентной избирателей явке были бы в 11-15%.Эти 73%, а внатуре это около 15%, для нас загроз не представляют, тем более, шо ща они почти все несут на главзеба пургу, за его непрофессионализм и шлепиризм.
показати весь коментар
06.10.2022 12:45 Відповісти
а там ще невідомо скільки домалювали бюлетнів..

раніше ходили по квартирах й голосували пенсіонери, інваліди - немобільна та маломобільні верстви населення..мої батьки так раніше голосували, а коли обрали Зе - не приходили, але ж дані паспортні на виборчій комісії є..таким макаром можна було пару відсотків домалювати
показати весь коментар
06.10.2022 12:48 Відповісти
Бу були впевнені у перемозі Пороха,і не йняли віри,що можуть обрати пісюніста!
Навіть букмекери пролетіли.
показати весь коментар
06.10.2022 12:54 Відповісти
Тю! Не переживайте! Війна навчила, тепер без безпомилково проголосують за поворознюка
показати весь коментар
06.10.2022 13:56 Відповісти
Свіженьке подляковське м'ясце.
шмель мохнатый cc8177fe

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.10.2022
показати весь коментар
06.10.2022 12:52 Відповісти
88 попыток гидранта договориться с ****** свидетельствует об обратном.
показати весь коментар
06.10.2022 12:40 Відповісти
що за висер? до чого він? Не треба перспективу дій ЗСУ ставити під сумнів, можна Зелю дебілом називати, Пєтю баригой, але ЗСУ не чіпай
показати весь коментар
06.10.2022 12:45 Відповісти
Так йдиі спитай,троль диванний
показати весь коментар
06.10.2022 12:40 Відповісти
у тебя тоже нет офшора?
показати весь коментар
06.10.2022 12:43 Відповісти
кожна влада яка приходить влаштовує дєрібан, це добре спостерігати на прикладі одеського припортового заводу, який для кожної нової влади є дойною коровою. Це вже понад 30 років і дехто вже пішов у кращі світи
показати весь коментар
06.10.2022 12:47 Відповісти
Віщає той, хто вкладає в країну свої кошти. І віщає там, де треба віщати.
А за офшори доведеться відповідати. Плісняві.
показати весь коментар
06.10.2022 12:55 Відповісти
зкрили зебілів та касапів на цій гілці. Щось вони неактивні тут, двоє зебілів та один касап (і того знесли). Зазвичай буває на порядок більше, і срач відповідно.
показати весь коментар
06.10.2022 16:14 Відповісти
 
 