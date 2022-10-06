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поховання (161) Харківщина (4289) труп (97)

За місяць на деокупованих територіях Харківщини виявили тіла 534 цивільних, з них 19 - діти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ізюм

Із 7 вересня і станом на 6 жовтня на звільнених від російсько-окупаційних військ територіях Харківської області виявили тіла 534 цивільних. З них 226 тіла жінок, 19 дітей. Також фахівці виявили рештки 29 людей, стать і приблизний вік яких не встановлені.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням сайт "Думка", про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов під час брифінгу в Kharkiv Media Hub.

Поліція Харківщини встановлює причини смерті 534 цивільних осіб, тіла яких виявили на деокупованих територіях після початку контрнаступу сил оборони 7 вересня.

"Ми вже зафіксували й вилучили на деокупованих територіях трупи 534 цивільних, із яких 226 жінок, 260 чоловіків, 19 дітей, 13 з яких стать не встановлена, і рештки 29 людей, які наразі не встановлені", - сказав Болвінов.

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За його словами, у цю кількість входить масове захоронення в місті Ізюм, де виявили 447 тіл цивільних і одну братську могилу військовослужбовців ЗСУ.

Начальник слідства додав, що в Харківську область для розслідування гибелі людей направлені найкращі криміналісти та пересувні криміналістичні лабораторії з усієї України.

Автор: Анастасія Потіха
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06.10.2022 12:45 Відповісти
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06.10.2022 12:45 Відповісти
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06.10.2022 12:49 Відповісти
мерзотний злочинець який погодився на авантюру Бєні та ФСБ стати президентом України. Бєня зробив кіно одурив населення та посадив зєлю в крісло а потім патрушев-єрмак-Оман- дрогі- розмінування-роззброєння арміі-війна. А зараз патріотичні відосікі коли тисячі вбитих закатованих та згвалтованих українців та їх дітей гніють в землі
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06.10.2022 17:23 Відповісти
Посто цікаво а що далі він так і буде грати роль без будь якого почуття провини!!!??? Він же зовсім не відчуває провини. Він хворий як і путін. без совісті
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06.10.2022 17:25 Відповісти
 
 