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Кількість громадян, які покинули РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мобілізація

Кількість бажаючих воювати проти України зменшується в геометричній прогресії.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам достеменно відома кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Ми розуміємо, де вони, розуміємо, в який спосіб на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії", - зазначив він.

"Ми маємо величезну кількість інформації стосовно відмови військових воювати, навчатися. ... Починаються локальні бунти", - додав секретар РНБО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пусть там прячется... Сюда чтобы не ехал": російські військові закликають родичів та друзів уникати мобілізації, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
да *****! Нас цікавить тільки кількість утилізованих! Може ще полонених з думкою про обмін
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06.10.2022 12:50
+2
монголи готові прийняти всіх уруських без обмежень і робота для них є)
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06.10.2022 13:11
+1
Можна зробити самогубство вдома,з меншими матеріальними втратами!
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06.10.2022 12:58
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да *****! Нас цікавить тільки кількість утилізованих! Може ще полонених з думкою про обмін
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06.10.2022 12:50 Відповісти
раССея разбегается.. извините - расползается..
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06.10.2022 12:51 Відповісти
частично уцелевшие чмобы уже через месяц поедут из лазаретов домой, а у многих телефоны уже через пару недель замолкнут навсегда.
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06.10.2022 12:52 Відповісти
Жодного бунту чи мітінга проти їх влади за кордоном кацапи не проводили,тобто їх влада змусила втекти хай там на росіїї поліція затримує,але заикордоном можна якось побунтовати,😶але навіть натяку проти ***** від кацапів немає ні в Грузії ні в Казахстані,вони не проти війни і досі спасли свою шкуру і мовчать
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06.10.2022 12:56 Відповісти
колишнього однокашника рашпідори загребли з ордло. так він боєкомплект по максимуму у повітря випустив. потім втік з під харкова ще влітку.
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06.10.2022 12:56 Відповісти
Можна зробити самогубство вдома,з меншими матеріальними втратами!
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06.10.2022 12:58 Відповісти
Чемпионат по *********** стал популярнее совковых спартакиад
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06.10.2022 13:02 Відповісти
Тікають і не хочуть воювати !??
Воно було добре сидіти на дивані і "мачіть хахлов" попивачи пивасик , але тут запропонували реально взяти участь .
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06.10.2022 13:03 Відповісти
Може й так. Але не потрібно ставитись до російської мобілізації зневажливо як і до літаючих мопедів з Ірану. Що б потім прикро не було.
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06.10.2022 13:06 Відповісти
монголи готові прийняти всіх уруських без обмежень і робота для них є)
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Да уж... мужиков от рыбалки оторвали, от регулярной половой жизни, борща, теплых ватерклозетов.
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06.10.2022 13:32 Відповісти
Останні два пункти - не про русню.
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06.10.2022 13:45 Відповісти
Про московских хипстеров
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06.10.2022 14:42 Відповісти
"Отріцательная мобілізація".
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06.10.2022 13:44 Відповісти
Москалі це ракові клітини, 200-ті це доброякісні, всі інші злоякісні
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06.10.2022 19:19 Відповісти
 
 