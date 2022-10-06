У Білорусі запроваджено заборону на підвищення цін, - ЗМІ
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
"З 6 числа (жовтня, – прім. ред.) забороняється всяке зростання цін. За-бо-ро-ня-ється! Від сьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось", - наголосив Лукашенко.
При цьому диктатор порадив не лише не підвищувати ціни, а навіть знижувати їх.
Білоруські ЗМІ відмічають, що у цій забороні можуть бути виключення. Ціна може змінюватися після узгодження з міністерством антимонопольного регулювання та торгівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Дебил.
Щось не сходиться в житті?
Но посоны ж тока чоткую историю читают.
Бульбофюрер тобі до прапора сересеру, ЩЕ як до Маріанської впадини. От тупе створіння.
- від сьогодня ми заморожуємо ціни. Все буде по 1 рублю. Хліб - рубль, сірники - рубль (із натовпу звуки невдоволення...)
-підождіть. Машина - рубль, телевізор - рубль (із натовпу крики УРА)
та підождіть ще. Зарплатня - теж рубль!