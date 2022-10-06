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У Білорусі запроваджено заборону на підвищення цін, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

"З 6 числа (жовтня, – прім. ред.) забороняється всяке зростання цін. За-бо-ро-ня-ється! Від сьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоб за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось", - наголосив Лукашенко.

При цьому диктатор порадив не лише не підвищувати ціни, а навіть знижувати їх.

Білоруські ЗМІ відмічають, що у цій забороні можуть бути виключення. Ціна може змінюватися після узгодження з міністерством антимонопольного регулювання та торгівлі.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
Ціни стій. Раз два!
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06.10.2022 14:22
+8
Соскучился по СССР образца 1989 года и по райкинскому номеру про дефицит . . .

Дебил.
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06.10.2022 14:25
+7
Із 7 жовтня в Білорусі забороняє зиму, врожай має бути безперервним
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06.10.2022 14:40
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06.10.2022 14:21 Відповісти
Нехай ********** баба заборонить бідність в Білорусі, таким чином вирішить всі проблеми білорусів...
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06.10.2022 14:22 Відповісти
А якщо на бідність ввести налог , то взагалі можна її побороть ,бо бідним бути стане економічно не вигідно
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06.10.2022 14:28 Відповісти
Е - економіка!
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06.10.2022 14:29 Відповісти
Для бульбофюрера це занадто складно і незрозуміло. Крім того, тут пахне якимсь капіталізмом, а це не прийнятно в білорусії.
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06.10.2022 16:15 Відповісти
Ціни стій. Раз два!
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06.10.2022 14:22 Відповісти
Хтось пройшов другий курс економіки в Трускавці)
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06.10.2022 14:24 Відповісти
***** бульбашському зайчику
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06.10.2022 14:24 Відповісти
БССР 2.0 ! Я це вже бачив у дитинстві і чим воно закінчилося .
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06.10.2022 14:25 Відповісти
Ну і проголоси себе ще господом Богом. Ну щоб вже було все по феншую...
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06.10.2022 14:25 Відповісти
Соскучился по СССР образца 1989 года и по райкинскому номеру про дефицит . . .

Дебил.
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06.10.2022 14:25 Відповісти
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06.10.2022 14:26 Відповісти
Цены у нас растут космически. Вата воет, что всё кругом очень дорого, но в Европе ещё хуже, поэтому надо пацярпець и сплацицца и поплотнее сжать крэпкую руку кольцом.
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06.10.2022 14:26 Відповісти
To call him a fucking idiot would be showering him with a praise.
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06.10.2022 14:27 Відповісти
УмнО. Теперь все прекрасно будет, особенно то, чего не будет. А не будет всего.
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06.10.2022 14:27 Відповісти
А почему ценам приказывают остановиться? Пусть бы приказал уменьшиться. Или слишком жирно для холопов?
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06.10.2022 14:28 Відповісти
ПізDец білоруській економіці, яка і та ще в гамNі.
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06.10.2022 14:28 Відповісти
***** вони тут? Вони в більшості проросійські раби. Єдине що, не такі ледащі, як кацапи.
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06.10.2022 14:38 Відповісти
А що таке?
Щось не сходиться в житті?
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06.10.2022 14:28 Відповісти
ну здрастуй, совок.
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06.10.2022 14:30 Відповісти
А ще, лукашеску, треба заборонити бєларускім організмам синтезувати тестостерон
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06.10.2022 14:30 Відповісти
Не вопрос. Цены можно оставить и старые. Только кучки и баночки будут меньше
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06.10.2022 14:32 Відповісти
Неважко уявити, до чого це приведе. Дефіцит всього, "чорний ринок" і стукачі в "органи" на кожному кроці. А їх захмарною кількістю Бульбяндія завжди славилась.
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06.10.2022 14:32 Відповісти
Слезайте куме з воза, коняка здохла, называется. Докерувался Бульбофюрер. И войны небыло в стране. И помощь у своего ***** отсасывал постоянно. Ето все Сорос виноват, который ночами у Бульбофюрера с огорода картошку тырил.
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06.10.2022 14:35 Відповісти
А казали що санкції не працюють, ось одній країні вже п**дець.
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06.10.2022 14:35 Відповісти
Із 7 жовтня в Білорусі забороняє зиму, врожай має бути безперервним
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06.10.2022 14:40 Відповісти
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06.10.2022 14:45 Відповісти
Первый раз это опробовали ещё в Древнем Риме, при императоре Диоклетиане. И уже в Древнем Риме это привело к дефициту, расцвету чёрного рынка, и скачку фактической инфляции.

Но посоны ж тока чоткую историю читают.
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06.10.2022 14:49 Відповісти
Следующие шаги: носки и трусы - по талонам, крем для бритья - только членам профсоюза, колбаса - 600 грамм на неделю, за селёдкой - очередь занимать с утра.....
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06.10.2022 15:00 Відповісти
за сєлєдкой очєрєдь нє занімать. на ********** морє сєгодня шторм.
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06.10.2022 16:28 Відповісти
Наступний указ "Заборонити інфляцію!".
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06.10.2022 15:04 Відповісти
долбой..б бульбо-фашистський, насмішив... краще тебе, гнида колгоспна, заборонити.
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06.10.2022 15:26 Відповісти
А шо случилось? Кто-то же хотел 8 месяцев назад в течение месяца решить вопрос с отгрузкой калийных удобрений, сделав это заявление, напоминаю, до 24-го февраля, то есть признав на весь мир, что отлично знал планы кацапов, отлично и был в них заинтересован, когда Литва закрыла свою железку до Клайпеды (морской порт крупный по отгрузке). Кстати, а ведь этот вопрос может действительно решен и нам пора гарпунами бить по кораблям, которые вывозят беларуские калийные удобрения из Бердянска? Что насчет этого, есть информация по тем же камерам наблюдения в сторону порта?
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06.10.2022 16:15 Відповісти
Цена - стой! Раз-два...
Бульбофюрер тобі до прапора сересеру, ЩЕ як до Маріанської впадини. От тупе створіння.
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06.10.2022 16:36 Відповісти
Згадав анекдот. Брєжнєе виступає перед народом:
- від сьогодня ми заморожуємо ціни. Все буде по 1 рублю. Хліб - рубль, сірники - рубль (із натовпу звуки невдоволення...)
-підождіть. Машина - рубль, телевізор - рубль (із натовпу крики УРА)
та підождіть ще. Зарплатня - теж рубль!
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06.10.2022 17:01 Відповісти
Былорусам не привикати. То заповідник соціалістичних ідей. Назад в ссср, тотальний дефіцит та черги за ковбасою. Хто ще там не забув то понастольгує.
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06.10.2022 17:08 Відповісти
Вітаю литвинів з вводом продовольчих карток та дефіцитом харчів у найближчому майбутньому! Бульба--ваше фсьо!..
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07.10.2022 09:25 Відповісти
В совкє теж забороняли інфляцію, підвищення цін, бідність і дефіцит. І де тепер совок? Там же, куди і білорусь йде.
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07.10.2022 09:30 Відповісти
 
 