Пісню "Ой у лузі червона калина" в Криму хочуть визнати екстремістською

У Криму вимагають визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина". Відповідне звернення до МВС направив парламентський комітет із культури та охорони культурної спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков вимагає визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина",пишуть російські ЗМІ.

"Червона калина" була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ", – сказав він.

Волков також порівняв "Червону калину" з твором Адольфа Гітлера "Mein Kampf". На його думку, виконавців української композиції треба саджати до в’язниці на 5 років за "розпалювання національної ворожнечі та популяризацію нацизму".

"Вдруге її використовували Бандера, ОУН-УПА та УНА-УНСО, це був другий виток", – зауважив псевдочиновник.

Також Волков "аргументує" необхідність визнати пісню "Ой у лузі червона калина" екстремістською тим, що українські військові під неї нібито "пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах". А ще псевдочиновника обурює те, що композицію "прокачує весь колективний Захід і Pink Floyd".

Раніше підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності організаторів і учасників весілля за відтворення пісні "Ой у лузі червона калина", яку російський суд назвав "бойовою піснею українських націоналістів".

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Нагадаємо, "Ой у лузі червона калина" – українська народна пісня, що колись стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Після того, як у перші дні війни її заспівав на Софійській площі лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, пісня набула шаленої популярності.