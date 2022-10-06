УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11901 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
2 689 17
Крим (12757) музика (386)

Пісню "Ой у лузі червона калина" в Криму хочуть визнати екстремістською

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

музика

У Криму вимагають визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина". Відповідне звернення до МВС направив парламентський комітет із культури та охорони культурної спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, так званий очільник парламентського комітету із культури та охорони культурної спадщини Криму Микола Волков вимагає визнати екстремістською пісню "Ой, у лузі червона калина",пишуть російські ЗМІ.

"Червона калина" була створена австрійською владою, щоб сформувати дивізії в Галичині для боротьби з братами слов'янами. Там конкретний ворог – це російський народ", – сказав він.

Волков також порівняв "Червону калину" з твором Адольфа Гітлера "Mein Kampf". На його думку, виконавців української композиції треба саджати до в’язниці на 5 років за "розпалювання національної ворожнечі та популяризацію нацизму".

"Вдруге її використовували Бандера, ОУН-УПА та УНА-УНСО, це був другий виток", – зауважив псевдочиновник.

Також Волков "аргументує" необхідність визнати пісню "Ой у лузі червона калина" екстремістською тим, що українські військові під неї нібито "пускали ракети по Донецьку і Луганську, били кримчан в автобусах". А ще псевдочиновника обурює те, що композицію "прокачує весь колективний Захід і Pink Floyd". 

Раніше підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності організаторів і учасників весілля за відтворення пісні "Ой у лузі червона калина", яку російський суд назвав "бойовою піснею українських націоналістів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Місіс Крим-2022" оштрафували на 40 тис. рублів за виконання "Червоної калини", її подругу заарештували на 10 діб. ВIДЕО

Нагадаємо, "Ой у лузі червона калина" – українська народна пісня, що колись стала справжнім гімном Українських Січових Стрільців. Після того, як у перші дні війни її заспівав на Софійській площі лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, пісня набула шаленої популярності.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
наступить день коли з кожного вікна буде лунати в кримській області Червона калина
показати весь коментар
06.10.2022 14:50
+12
І тут без австрійського генштабу не обійшлося.
показати весь коментар
06.10.2022 14:35
+12
Як такими довбнями можна жити?
показати весь коментар
06.10.2022 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І тут без австрійського генштабу не обійшлося.
показати весь коментар
06.10.2022 14:35 Відповісти
Я таку версію чую вперше. Те, що українську мову придумав австрійський генштаб я вже знаю.
От тільки ніяк не допетраю, як тому генштабові так швидко вдалося примусти розмовляти придуманою мовою цвлу країну, те ще й включно з територіями, котрі Австро-Угорська імперія не контролювала.
показати весь коментар
06.10.2022 16:23 Відповісти
Ну хто на такі дрібниці в кацапів звертає увагу? Може ті австряки, щоб нашкодити скрепоносним, вигадали машину часу.
показати весь коментар
06.10.2022 16:36 Відповісти
Як такими довбнями можна жити?
показати весь коментар
06.10.2022 14:36 Відповісти
Бояться, значить поважають.
показати весь коментар
06.10.2022 14:37 Відповісти
пісня-Фенікс нашого спротиву
трагічні дні кінця лютого, свята Софія, Андрій Хивлюк у бандерівці, і "Червона калина" із зухвалим "Гей, гей піднімемо..." як виклик ворогу залишаться в пам'яті українців назавжди
Україна буде !!!!
Ми будемо жити !!!!

показати весь коментар
06.10.2022 14:50 Відповісти
Бандерівська бейсболка New York Yankees 👍
показати весь коментар
06.10.2022 16:09 Відповісти
наступить день коли з кожного вікна буде лунати в кримській області Червона калина
показати весь коментар
06.10.2022 14:50 Відповісти
Я вважаю, що такі заходи по забороні пісні недостатні, треба викорчувати в рашці всю калину на лугах в першу чергу, а краще взагагалі)
показати весь коментар
06.10.2022 14:53 Відповісти
...і заборонити співати "Калінку-малінку"
показати весь коментар
06.10.2022 16:24 Відповісти
Прикольно, що ссуть занести в заборонений список "путін *****!"
показати весь коментар
06.10.2022 15:05 Відповісти
«В бой идут одни старики» тоже признают экстремистским за исполнение песни майором Титаренко ?
показати весь коментар
06.10.2022 15:09 Відповісти
Капітаном
показати весь коментар
06.10.2022 16:25 Відповісти
Якщо бути чесним, то кацапи запізнилися з цим рішенням. Адже там ідеться про визволення з "...московських кайдан..." (с). Тому не дивно.
показати весь коментар
06.10.2022 15:29 Відповісти
Да вже скоро і Українська Мова у них буде екстремістською і забороненою в оркостані!
показати весь коментар
06.10.2022 16:22 Відповісти
Хм, мова і так на мордорі заборонена!
показати весь коментар
13.02.2023 11:26 Відповісти
А ''путен*уйло''! До яких ''мізмів'' віднесуть?
показати весь коментар
13.02.2023 11:24 Відповісти
 
 