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На Харківщині затримали місцевого депутата, який працював на окупантів, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депутат

Депутата однієї з сільських рад Харківського району з квітня 2022 року співпрацював із ворогом під час тимчасової окупації території громади. За "прояв любові" до країни-агресора чоловік отримав посаду голови "Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Про це повідомляє  пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ

"Посібник ворога виконував адміністративно-господарські функції, радив місцевим мешканцям співпрацювати з окупантами, організував посів та збір урожаю, для подальшого вивезення сільськогосподарської продукції до Росії, розпоряджався майном територіальної громади та брав участь у створенні так званої "народної міліції", - йдеться в повідомленні. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури, перебіжника затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Знов слуга урода!
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06.10.2022 14:33
+4
єрмак дасть йому медалю
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06.10.2022 15:09
+3
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06.10.2022 14:41
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Знов слуга урода!
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06.10.2022 14:33 Відповісти
100% слуга урод , тільки кацапського роду🧌
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06.10.2022 14:36 Відповісти
Так і наші слуги - слуги кацапського народу .
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06.10.2022 14:50 Відповісти
Діаноз "расєянін" не залежить від національності (роду),місця існуваня та громадянства.
Цей вірус,маючи іншу назву, був ще у древньому Єгипті.
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06.10.2022 15:22 Відповісти
или зажопник. Одно из двух.
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06.10.2022 14:57 Відповісти
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06.10.2022 14:41 Відповісти
професійно зроблений виріб з якісного матеріалу.
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06.10.2022 14:45 Відповісти
Расстрел прилюдно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.10.2022 14:43 Відповісти
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06.10.2022 14:46 Відповісти
У нас суди з наполовину рашинськими ублюдками гуманні, скоро відпустять під заставу.
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06.10.2022 15:09 Відповісти
єрмак дасть йому медалю
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06.10.2022 15:09 Відповісти
А зеля навісить!
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06.10.2022 15:24 Відповісти
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06.10.2022 16:01 Відповісти
Оголосили підозру... не діждавшись коли втече? Дивно...
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06.10.2022 16:27 Відповісти
Ми, українці, вимагаємо від силових структур поводитися з колаборантами та їм подібними надалі так, як того вимагає закон і сьогоднішні обставини -- писком в землю, руки назад навиворіт і водити згорбленими навприсядки !!! Подивися на це затримання і аж зло бере ! Ви що, прийшли його на весілля запрошувати ?!
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06.10.2022 19:02 Відповісти
 
 