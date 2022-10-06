США нададуть Україні 55 мільйонів доларів для підготовки до зими

Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, перебуваючи в Україні, заявила, що USAID надасть 55 млн доларів, щоб допомогти Україні підготуватися до зими на тлі розв’язаної РФ жорстокої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному прес-релізі USAID.

"Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Нову допомогу USAID безпосередньо отримають до семи мільйонів українців у 19 регіонах. USAID також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян, допомагаючи забезпечити українцям доступ до теплого житла взимку.

Допомога буде насамперед націлена на регіони України, які були спустошені війною Путіна, включаючи Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області", - йдеться у заяві.

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Нове фінансування надається на додаток до допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення РФ та допоможе Україні забезпечити постійне постачання опалення та гарячої води своїм громадянам, кажуть в USAID.

Допомога надається в рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID.