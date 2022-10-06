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США нададуть Україні 55 мільйонів доларів для підготовки до зими

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

тепло,холод,опалення,обігрівач

Голова Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер, перебуваючи в Україні, заявила, що USAID надасть 55 млн доларів, щоб допомогти Україні підготуватися до зими на тлі розв’язаної РФ жорстокої війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному прес-релізі USAID.

"Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Нову допомогу USAID безпосередньо отримають до семи мільйонів українців у 19 регіонах. USAID також забезпечить генераторами електроенергії та альтернативними джерелами палива лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та притулки для соціально незахищених громадян, допомагаючи забезпечити українцям доступ до теплого житла взимку.

Допомога буде насамперед націлена на регіони України, які були спустошені війною Путіна, включаючи Чернігівську, Харківську, Київську, Миколаївську, Одеську, Запорізьку та Житомирську області", - йдеться у заяві.

Також читайте: Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги

Нове фінансування надається на додаток до допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення РФ та допоможе Україні забезпечити постійне постачання опалення та гарячої води своїм громадянам, кажуть в USAID.

Допомога надається в рамках Проєкту енергетичної безпеки USAID.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
зараз кожна копійка має йти в ЗСУ !!!!!

нехай у мене буде хоч 200 гр. хліба та буржуйка, але ЗСУ мають мати якнайбільше зброї !!!
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06.10.2022 15:07
+4
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06.10.2022 15:10
+4
Бабки они дают не Зеленскому, а народу Украины, который отстаивает ценности Западного мира в неравной схватке с ядерной недодержавой. Этой шестерке рыжего ублюдка лучше заткнуться и помалкивать.
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06.10.2022 15:16
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бажано хімерами...

а як "зловити" кацапів на цю вудку, ми вже самі розберемось.
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06.10.2022 15:05 Відповісти
зараз кожна копійка має йти в ЗСУ !!!!!

нехай у мене буде хоч 200 гр. хліба та буржуйка, але ЗСУ мають мати якнайбільше зброї !!!
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06.10.2022 15:07 Відповісти
Поживи на 200 гр. в день хліба хоч тиждень, а потім пиши.
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06.10.2022 15:09 Відповісти
попади в Марік, а потім розскажи....
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06.10.2022 15:33 Відповісти
вони готували свої 200 грамів їжі перед своїм будинком без захисту ЗСУ
R.I.P.

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06.10.2022 15:37 Відповісти
це - Маріупіль ....
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06.10.2022 15:39 Відповісти
В голод люди і торф їли і так виживали. Але ти сам пробував? Відразу скажу, що ні. Я же з суперважкої ваги перейшов в легку за стислі терміни, скинув біля половини ваги без втрати спортивних результатів, при чому змінився так, що мене не взнавали, лише раз взнали і то по сумці і то спочатку спитали чи то я. І це при постійних тренуваннях і без усілякої хімії. Під кінець зрозумів буддійських монахів які на мізеру рису живуть день, бо вони не виконують важку фізичну роботу, це не казки про Шаолінь. І в холоді жив, не такому як в Україні взимку, і без буржуйки, і лише тому, що добре харчувався.
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06.10.2022 16:07 Відповісти
А з рашиською шрапнеллю в голові не пробував жити ?
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06.10.2022 19:55 Відповісти
А ти з мізками в голові не пробував, тоді можна щось розумне написати, не примітивно хамити як ти?
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07.10.2022 14:21 Відповісти
У любого мера обласного центру чи області, голови пропуску на митниці,... стільки є в лише в готівці. В минулому депутат Волков взагалі любив спати на подушці, де було 6 млн. купюрами. З урахуванням, що це було років з двадцять, то можна множити в кілька разів.
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06.10.2022 15:08 Відповісти
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06.10.2022 15:10 Відповісти
Конгресвумен:

"Поки ми надсилаємо Україні 60 мільярдів доларів допомоги, Зеленський робить фотосесії для журналу Vogue.

Ці люди думають, що ми не що інше, як купа лохів."

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06.10.2022 15:11 Відповісти
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06.10.2022 15:16 Відповісти
Бабки они дают не Зеленскому, а народу Украины, который отстаивает ценности Западного мира в неравной схватке с ядерной недодержавой. Этой шестерке рыжего ублюдка лучше заткнуться и помалкивать.
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06.10.2022 15:16 Відповісти
Я звісно проти зебіла, але республіканці завжди виступають проти майже всіх рішень демократів, це звичайна політична гра
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06.10.2022 15:21 Відповісти
До цих грошеи треба смотрящего .
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Так.з Америки.
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06.10.2022 15:15 Відповісти
Ага, і потім дуже пильно стежити за "зеленими ручками"!
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06.10.2022 15:13 Відповісти
Дякуємо.
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06.10.2022 15:14 Відповісти
Омериканцы взялись за дело по-настоящему
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06.10.2022 15:17 Відповісти
95кварталістам навіть на шуби не вистачає. Докиньте!
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06.10.2022 15:23 Відповісти
Головне, щоб не осіло в чиіхось широких шараварах. Щоб звітували, за кожну копійку.
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06.10.2022 15:27 Відповісти
до шароварів не дійде, осяде в стрінгах-95
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06.10.2022 15:41 Відповісти
USAID надасть 55 млн доларів, щоб Зеленський поповнив свої офшори.
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06.10.2022 15:48 Відповісти
Краще дайте ППО. Без неї все марно буде.
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06.10.2022 16:03 Відповісти
 
 