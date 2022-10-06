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Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

usaid

З початку повномасштабного вторгнення Росії Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні майже 9 мільярдів доларів допомоги.

Про це повідомили у посольстві США у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Переважна більшість цієї суми — 8,5 млрд дол. — це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб той міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.

Ще близько мільярда — це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни.

Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.

Крім того, близько 100 млн дол. буди виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
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06.10.2022 13:29
+3
А сколько из них разворуют наши банки и чиновники?

НАБУ сообщило о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко

Сообщается, что с 2014 по 2019 год из Укргазбанка незаконно вывели 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек, в том числе и Шевченко, который возглавлял банк в тот период.

По данным НАБУ, они не знают, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.
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06.10.2022 13:28
+3
Зелень прибарахлиться. Внукам хватіт.
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06.10.2022 13:32
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А сколько из них разворуют наши банки и чиновники?

НАБУ сообщило о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко

Сообщается, что с 2014 по 2019 год из Укргазбанка незаконно вывели 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек, в том числе и Шевченко, который возглавлял банк в тот период.

По данным НАБУ, они не знают, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.
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06.10.2022 13:28 Відповісти
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06.10.2022 13:32 Відповісти
Капец... это уже можно было каждого касапа купить, на запчасти продать... потом опять купить и нах выбросить...
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06.10.2022 13:28 Відповісти
Зе- дєрібан тіхо в зе-пропаганті бо квартал-95 мертво завязаний на москві.
Зебіли - "патріоти" в лапках ! Обрали москвофіла, який прагне добрих відносин з тим, хто хоче знищити Україну,, як послідовника Русі. Натомість мокша *(москва)- азіопа. Крапка !
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06.10.2022 14:05 Відповісти
Боневтік Оманович так їх і використав - на підтримку уряду..всі 9 лярдів на Оман
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06.10.2022 13:29 Відповісти
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06.10.2022 13:29 Відповісти
убил ты пару тыс. кацапов.
а потом что-то сказал = все тебя чморят.
ну так получается. Старлинк помог, не? так **** "дареному коню" смотреть в ... даже и не в рот, судя по воплям "наших"?
можно аккуратно, без "ливерной кал..баски по 2-20-ть", но нет, как с Савченко - ыыыы, гирой, гирой, уууу, чмо, чмо.
ненавижу сектантов, ну как и тут - то срут в обратном направлении, а то - в каком надо
дблблд
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06.10.2022 13:51 Відповісти
Значить так. Маск реалізував позотив а його месиджи ігноруйте. Бережіть свою нервову систему.
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06.10.2022 14:19 Відповісти
дивись, береш і ..., ну якщо ти не мужик, то бешеш скажімо сумочку, лягаєш на ліжко, а потім.... просиш свого кота прийти до тебе...
ммм?
просто так і Маск. - ну не чіпай його блін, ну не хоче він до тебе?
він там муркоче - подякуй, все, якщо мишу ще раз зловить, то дякуй, але не плюй на нього бл....ін!!!!

а як ще сказати?
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Гроші нам дают і як в пісок .
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06.10.2022 13:31 Відповісти
Сколько чинуш-дармаедов нужно кормить!
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06.10.2022 13:46 Відповісти
Зелень прибарахлиться. Внукам хватіт.
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06.10.2022 13:32 Відповісти
«розвитку (USAID) РФ надало» ⁉️⁉️⁉️
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06.10.2022 13:33 Відповісти
Редактор - звернить увагу на помилку в тексти ‼️
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06.10.2022 13:39 Відповісти
"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) РФ надало Україні..." Джерело: https://censor.net/ua/n3371890

WTF???
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06.10.2022 13:34 Відповісти
из этих ли денег платят киве и всем мразям предателям!?
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06.10.2022 13:50 Відповісти
Допомога йде, а народ і далі збирає кошти на армію.
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06.10.2022 14:02 Відповісти
 
 