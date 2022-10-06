Україна отримала від USAID майже $9 млрд допомоги
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З початку повномасштабного вторгнення Росії Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні майже 9 мільярдів доларів допомоги.
Про це повідомили у посольстві США у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Переважна більшість цієї суми — 8,5 млрд дол. — це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб той міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.
Ще близько мільярда — це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни.
Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.
Крім того, близько 100 млн дол. буди виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.
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НАБУ сообщило о подозрении главе Нацбанка Кириллу Шевченко
Сообщается, что с 2014 по 2019 год из Укргазбанка незаконно вывели 206 миллионов гривен. К схеме причастны пять человек, в том числе и Шевченко, который возглавлял банк в тот период.
По данным НАБУ, они не знают, где находится Шевченко, поэтому его подозрение оставили по месту работы в НБУ.
Зебіли - "патріоти" в лапках ! Обрали москвофіла, який прагне добрих відносин з тим, хто хоче знищити Україну,, як послідовника Русі. Натомість мокша *(москва)- азіопа. Крапка !
а потом что-то сказал = все тебя чморят.
ну так получается. Старлинк помог, не? так **** "дареному коню" смотреть в ... даже и не в рот, судя по воплям "наших"?
можно аккуратно, без "ливерной кал..баски по 2-20-ть", но нет, как с Савченко - ыыыы, гирой, гирой, уууу, чмо, чмо.
ненавижу сектантов, ну как и тут - то срут в обратном направлении, а то - в каком надо
дблблд
ммм?
просто так і Маск. - ну не чіпай його блін, ну не хоче він до тебе?
він там муркоче - подякуй, все, якщо мишу ще раз зловить, то дякуй, але не плюй на нього бл....ін!!!!
а як ще сказати?
WTF???