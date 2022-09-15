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USAID надасть Україні 33 млн доларів на підтримку фінансового сектора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

usaid

Кошти будуть направлені на інтеграцію української фінансової системи з європейськими та міжнародними ринками. Проєкт розрахований на 5 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

Мета проєкту полягає в тому, щоб побудувати функціональний конкурентний ринок, який відповідає стандартам Європейського Союзу та інтегрований у міжнародну фінансову систему, оголосила  заступниця голови USAID у Європі та Євразії Ерін МакКі. 

"Фінансовий сектор України продемонстрував велику стійкість перед російською агресією в країні. Однак, тиск на нього, особливо на представників приватного сектора, зростає, оскільки зростають і ризики ведення бізнесу", — сказала МакКі.

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До проєкту залучать широке коло державних органів і фінансових посередників, включно з банками, лізинговими, страховими та інвестиційними компаніями.

Особлива увага приділятиметься постачальникам фінансів у приватному секторі. Зокрема, йдеться про небанківські фінансові установи та фінансові технологічні компанії, які необхідні для підтримки конкуренції та інновацій.

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Автор: Марина Макєєва
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Без нагляду вкрадуть.
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15.09.2022 17:40 Відповісти
ох нихерасе аж 33млн, зачем так много?
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15.09.2022 18:20 Відповісти
 
 