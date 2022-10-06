Громадянину Білорусі повідомлено про підозру в найманстві, - Офіс Генпрокурора

Громадянин РБ уклав контракт з приватною військовою компанією "Редут" і як кулеметник окупаційних військ брав участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, апро це повідомляє в телеграмі Офіс Генпрокурора

За даними слідства, заради матеріальної вигоди, громадянин РБ добровільно підписав контракт з приватною військовою компанією "Редут". Як кулеметник-ретранслятор окупаційних військ він брав участь у воєнних діях проти України.

Його взяли в полон військовослужбовці ЗСУ неподалік Яцьківки Лиманського району Донецької області.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора йому повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті та воєнних діях (ч. 4 ст. 447 КК України).

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