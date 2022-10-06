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Громадянину Білорусі повідомлено про підозру в найманстві, - Офіс Генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Громадянин РБ уклав контракт з приватною військовою компанією "Редут" і як кулеметник окупаційних військ брав участь у війні проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, апро це повідомляє в телеграмі Офіс Генпрокурора
За даними слідства, заради матеріальної вигоди, громадянин РБ добровільно підписав контракт з приватною військовою компанією "Редут". Як кулеметник-ретранслятор окупаційних військ він брав участь у воєнних діях проти України.
Його взяли в полон військовослужбовці ЗСУ неподалік Яцьківки Лиманського району Донецької області.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора йому повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті та воєнних діях (ч. 4 ст. 447 КК України).
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Тихановской выделили же несколько десятков миллионов долларов. Сколько лагерей боевой подготовки лично она организовала на территории Литвы и Польши? Сколько она пригласила хороших беларусов для подготовки к будущим боевым действиям в том числе и на их территории, сколько закончило обучение, сдав нормативы по всей физе, стрельбе и тактике? Или она только содержит 25% фсбшных внедренных агентов в своей команде, которые вредят по мере сил, превращая всю деятельность в метание бисера и бесконечную бумажную работу?