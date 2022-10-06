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Громадянину Білорусі повідомлено про підозру в найманстві, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Громадянин РБ уклав контракт з приватною військовою компанією "Редут" і як кулеметник окупаційних військ брав участь у війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, апро це повідомляє в телеграмі Офіс Генпрокурора

За даними слідства, заради матеріальної вигоди, громадянин РБ добровільно підписав контракт з приватною військовою компанією "Редут". Як кулеметник-ретранслятор окупаційних військ він брав участь у воєнних діях проти України.

 Його взяли в полон військовослужбовці ЗСУ неподалік Яцьківки Лиманського району Донецької області.

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора йому повідомлено про підозру в участі найманця у збройному конфлікті та воєнних діях (ч. 4 ст. 447 КК України).

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Автор: Анастасія Потіха
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тепер українські платники податків будуть його годувати та вдягати?що там женевська конвенція каже про найманців та шпигунів?
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06.10.2022 15:43 Відповісти
кулеметник-ретранслятор що це за військова спеціальність така. якщо цей тип тупо таскав разом із кулеметом і дублюючу станцію зв'язку то так і пишіть. а то незрозуміло
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06.10.2022 15:50 Відповісти
Можно оставить. Обменять на задержанного диверсанта или наемного убийцу-гражданина Беларуси, который кого-то убьет на территории Беларуси (а там целей хватает для ликвидации из ВС РФ или тех же конструкторов ракетных, кто работает на России, но может приехать на отпуск в Беларусь назад) и его схватят. Обмена не будет, но это публично можно будет показать для демотивации наемников-вагнеровцев из ***********.

Тихановской выделили же несколько десятков миллионов долларов. Сколько лагерей боевой подготовки лично она организовала на территории Литвы и Польши? Сколько она пригласила хороших беларусов для подготовки к будущим боевым действиям в том числе и на их территории, сколько закончило обучение, сдав нормативы по всей физе, стрельбе и тактике? Или она только содержит 25% фсбшных внедренных агентов в своей команде, которые вредят по мере сил, превращая всю деятельность в метание бисера и бесконечную бумажную работу?
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06.10.2022 16:21 Відповісти
 
 