Узбекистан, Киргизстан та Казахстан нагадали своїм громадянам про кримінальну відповідальність, якщо вони підуть воювати за Росію

Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.

Узбекистан, та Казахстан слідом за Киргизстаном заявили, що їхнім громадянам у разі участі у війні з Україною загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeta.ua.

У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

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А посольство Киргизстану в Москві розповсюдило повідомлення, в якому сказано: "У зв'язку з прийняттям Державною Думою Російської Федерації законодавчих актів, які передбачають спрощене отримання російського громадянства іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах РФ, застерігаємо громадян Киргизстану, які тимчасово перебувають у Росії, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність".