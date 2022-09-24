Узбекистан, Киргизстан та Казахстан нагадали своїм громадянам про кримінальну відповідальність, якщо вони підуть воювати за Росію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.
Узбекистан, та Казахстан слідом за Киргизстаном заявили, що їхнім громадянам у разі участі у війні з Україною загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeta.ua.
У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.
А посольство Киргизстану в Москві розповсюдило повідомлення, в якому сказано: "У зв'язку з прийняттям Державною Думою Російської Федерації законодавчих актів, які передбачають спрощене отримання російського громадянства іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах РФ, застерігаємо громадян Киргизстану, які тимчасово перебувають у Росії, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність".
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Узбекистан стане центром оновленої орди. мокша почне платити їм данину
Казахстан оказывается злой )))
В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись
Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"