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Новини За кордоном Війна Мобілізація в РФ
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Узбекистан, Киргизстан та Казахстан нагадали своїм громадянам про кримінальну відповідальність, якщо вони підуть воювати за Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за Росію. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.

Узбекистан, та Казахстан слідом за Киргизстаном заявили, що їхнім громадянам у разі участі у війні з Україною загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на gazeta.ua.

У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

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А посольство Киргизстану в Москві розповсюдило повідомлення, в якому сказано: "У зв'язку з прийняттям Державною Думою Російської Федерації законодавчих актів, які передбачають спрощене отримання російського громадянства іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах РФ, застерігаємо громадян Киргизстану, які тимчасово перебувають у Росії, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність".
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Топ коментарі
+17
КРИМський бандерівець @CrimeaUA1

В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись

Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"
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21.09.2022 19:39
+10
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21.09.2022 19:35
+5
Вірменія скромно промовчала
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21.09.2022 19:34
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Вірменія скромно промовчала
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21.09.2022 19:34 Відповісти
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21.09.2022 19:35 Відповісти
просто в себе там розмістить соціальну рекламу з дохлими кацапами,це добре подіє на "заробітчан")
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21.09.2022 19:36 Відповісти
А помните Пригожин говорил, что если не зеков, то детей простых россиян? Чего-то быстро зеки закончились
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21.09.2022 19:38 Відповісти
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21.09.2022 19:43 Відповісти
А сдохнуть должны все....либо на каталке у метро.(
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21.09.2022 20:04 Відповісти
А шо там Туркмения и Таджикистан морозятся?
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21.09.2022 19:38 Відповісти
А туркмени з таджиками надіються відсидіться "в тилу" - у них же немає спільного кордону з кацапами!
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21.09.2022 19:51 Відповісти
Туркменія чекає команди Ердогана, а таджики вже розкручують віхрі враждєбниє проти сусідів.

Узбекистан стане центром оновленої орди. мокша почне платити їм данину
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21.09.2022 20:08 Відповісти
у таджиков лучщий друг х..ла Рахмон диктатор..ему он завез до фига всякого вооружения своего старого и натравливает на кыргызов..так как там нет делимитизации границы..х..йло там нашел союзника против тюрков ..он за поражения в Карабахе и более тесные отношения отвечает гадостями со стороны таджиков то есть персов по крови..и народ тоже туповатый не зря про джамшута и равшана приколы были..они родственники авганцам..скоро у них заново начнется буча у себя гражданская..не понимают слово компромисс от слова вообще.единственный верный друг у х..ла остался на постсовке Рахмон..а туркмены выбрали сына туркменбаши по новой ..и по фиг на все.
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21.09.2022 20:14 Відповісти
Ну так киргизы вроде тоже поначалу дернулись. Потом в воздухе развернулись на 180. Узбеки с казахами с самого начала дули ***** крутили.
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22.09.2022 02:27 Відповісти
Ну, Пыне не впервой получать вялым по губам.

Казахстан оказывается злой )))
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21.09.2022 19:39 Відповісти
КРИМський бандерівець @CrimeaUA1

В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись

Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"
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21.09.2022 19:39 Відповісти
А їх же в першу чергу відправлять, шоб вписатися у 5 тис патерьнєтов 🤣 агов, крисчани, чий Крим???
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21.09.2022 19:50 Відповісти
То есть просто так нападать и убивать жителей другого государства это справедливо, а вот его с дивана поднять это уже нет...
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21.09.2022 19:55 Відповісти
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21.09.2022 19:41 Відповісти
Дякую керівництву цих країн за зважену і адекватну позицію
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21.09.2022 19:43 Відповісти
kak to malo video gde menti ******* rjuzke protestunov sevodne
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21.09.2022 19:50 Відповісти
Не благодарите. На днях Казахстан отозвал свой голос за выступление Зеленского в ООН. Более того, из-за страха перед Путиным власти Казахстана ни разу не поддержали ни одной резолюции ООН против войны в Украине.
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21.09.2022 19:51 Відповісти
Хто бачив фільм "Гладіатор" то пам'ятає сцену в кінці фільму це Цезар бився з генералом. І коли втратив меча то хотів взяти в одного з охоронців,але старший заборонив давати меч. Так і тут такі асоціації. путін просить а решта стоять і дивляться бо розуміють який буде фінал !
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21.09.2022 20:21 Відповісти
Армяшки , в більшості своїй , полохливі продажні курви((( завжди були.. адекватні більш менш , давно виїхали... решта чуть що як завжди скиглитиме , типу скільки нас тут...
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21.09.2022 21:04 Відповісти
Тю. А як же ОДКБ?
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21.09.2022 21:36 Відповісти
 
 