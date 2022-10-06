Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

На заводі у нещодавно звільненому смт Куп’янськ-Вузловий знайшли двох мертвих чоловіків. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

"6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху по виготовленню цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два трупи чоловіків зі зв‘язаними руками приблизно 60 років. У двох трупів — сліди катувань", - ідеться в повідомленні.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.







