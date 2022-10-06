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Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

прокуратура_харків

На заводі у нещодавно звільненому смт Куп’янськ-Вузловий знайшли двох мертвих чоловіків. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

"6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху по виготовленню цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два трупи чоловіків зі зв‘язаними руками приблизно 60 років. У двох трупів — сліди катувань", - ідеться в повідомленні.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому 01
Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому 02
Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому 03
Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
нація садистів-набутилочників
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06.10.2022 16:50
+9
Зверье..Купянский силикатний завод,Купянский молкомбинат,Купянский чугуно-литейний,Купянский мясокомбинатКупянский домостроительній комбинат.Були гордістю та стратегичними предприятиями України,всі працювали на Україну и навіть на СРСР.Сільсске господарство Шевченківського,Дворічанського,Борівського рнів працювало на КМКК и КМК.Мал був золотнік ,та дорогий.Відбудуємо!!
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06.10.2022 16:54
+6
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06.10.2022 17:53
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нація садистів-набутилочників
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06.10.2022 16:50 Відповісти
Зверье..Купянский силикатний завод,Купянский молкомбинат,Купянский чугуно-литейний,Купянский мясокомбинатКупянский домостроительній комбинат.Були гордістю та стратегичними предприятиями України,всі працювали на Україну и навіть на СРСР.Сільсске господарство Шевченківського,Дворічанського,Борівського рнів працювало на КМКК и КМК.Мал був золотнік ,та дорогий.Відбудуємо!!
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06.10.2022 16:54 Відповісти
Они что в цементе?
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06.10.2022 17:00 Відповісти
а це так суттєво в чому вони??? написано ж: завод по виробництву цегли. може глина, може цемент,може бути що завгодно. Ви бачите це і не бачите двох людей, у яких нагло відібрали життя????
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06.10.2022 18:00 Відповісти
Включите мозги, я обратил внимание на то что они в цементе т.к подумал что эти мудаки могли их в него кинуть...
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07.10.2022 11:14 Відповісти
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06.10.2022 17:53 Відповісти
І як після цього можна говорити про якісь референдуми???

Давайте ми окупуємо пів росії і зробимо там чистку такими ж методами вбивши всіх, а потім проведемо там опитування під контролем нашої армії та UN...
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06.10.2022 18:38 Відповісти
..кацап.дори вбили двох старих козаків, які не скорилися окупанту..
р...узкіє, вам - пзда скрізь, недонарод-сцикливий кріпак.. холоп сцаря - по-вашему
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06.10.2022 20:04 Відповісти
нема слів, ненавижу
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06.10.2022 20:11 Відповісти
 
 