Євросоюз засуджує спроби Росії привласнити українську ЗАЕС
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У ЄС також засуджують викрадення директора станції Мурашова та закликали Росію вивести війська та повернути контроль за ЗАЕС Україні.
Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми серйозно занепокоєні діями Росії на Запорізькій АЕС та навколо неї, як і на інших ядерних об’єктах в Україні, що становлять загрозу безпеці ядерних установок та персоналу і значно підвищують ризик ядерної аварії. Ми засуджуємо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення нею ядерних об’єктів на суверенній території України, включно з нещодавнім "указом" президента Путіна щодо Запорізької АЕС", - йдеться у заяві.
У ЄС також засудили затримання російською стороною генерального директора Запорізької АЕС Мурашова та висловили повну підтримку роботі МАГАТЕ і його керівника "щодо надання допомоги Україні у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, а також у збереженні виконання гарантій".
"Єдиний спосіб забезпечити довгострокову безпеку об’єкта – це виведення Росією військ з ЗАЕС та повернення її під повний і виключний контроль України", - заявили у Євросоюзі.
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Харків маючи перед собою фактично всю Росію зібрав тероборону і виніс мразоту,Миколаїв щось робить, а в Запорі тільки прильоти рахують...
засуджують?!?!
стурбовані?!?!!
справжні титани,на захисті безпеки і демократії)))
АЕС що стоять на наших історичних землях...
Тільки сила та ресурси дозволяють керувати світом. Того ж Маска росіяни накачали своїми наративами за допомогою них.