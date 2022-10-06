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Євросоюз засуджує спроби Росії привласнити українську ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

У ЄС також засуджують викрадення директора станції Мурашова та закликали Росію вивести війська та повернути контроль за ЗАЕС Україні.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми серйозно занепокоєні діями Росії на Запорізькій АЕС та навколо неї, як і на інших ядерних об’єктах в Україні, що становлять загрозу безпеці ядерних установок та персоналу і значно підвищують ризик ядерної аварії. Ми засуджуємо спроби Росії легітимізувати незаконне захоплення нею ядерних об’єктів на суверенній території України, включно з нещодавнім "указом" президента Путіна щодо Запорізької АЕС", - йдеться у заяві.

У ЄС також засудили затримання російською стороною генерального директора Запорізької АЕС Мурашова та висловили повну підтримку роботі МАГАТЕ і його керівника "щодо надання допомоги Україні у забезпеченні ядерної та фізичної безпеки, а також у збереженні виконання гарантій".

"Єдиний спосіб забезпечити довгострокову безпеку об’єкта – це виведення Росією військ з ЗАЕС та повернення її під повний і виключний контроль України", - заявили у Євросоюзі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома" через спробу привласнення Запорізької АЕС, - МЗС

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
Так. Прильоти по Запоріжжя пекельні, а єдине чим там поки що відзначилися - попилом гуманітарки.
Харків маючи перед собою фактично всю Росію зібрав тероборону і виніс мразоту,Миколаїв щось робить, а в Запорі тільки прильоти рахують...
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06.10.2022 17:35
+4
шо серйозно????
засуджують?!?!
стурбовані?!?!!
справжні титани,на захисті безпеки і демократії)))
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06.10.2022 17:20
+3
Огоооо!!! Дякуємо щиро за засудження! Заберіть решту.
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06.10.2022 17:28
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не спромігшись навіть накласти санкції на Ростом. Навіть символічних...
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06.10.2022 17:15 Відповісти
Може не потрібно було здавати місто такого значення? Там навіть оборони не було. Та і на сьогодні Запоріжжя веде себе дивно.
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06.10.2022 17:18 Відповісти
как Вы это деликатно сказали.. странно.. этот пидоропитомник вел себя так последних 100лет.
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06.10.2022 17:22 Відповісти
Та там нічого здавати не треба було. Ніде. Але наразі є те що є. Нажаль.
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06.10.2022 17:22 Відповісти
ок.. 90.
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06.10.2022 17:23 Відповісти
Так. Прильоти по Запоріжжя пекельні, а єдине чим там поки що відзначилися - попилом гуманітарки.
Харків маючи перед собою фактично всю Росію зібрав тероборону і виніс мразоту,Миколаїв щось робить, а в Запорі тільки прильоти рахують...
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06.10.2022 17:35 Відповісти
Ну і шо з того?
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06.10.2022 17:15 Відповісти
шо серйозно????
засуджують?!?!
стурбовані?!?!!
справжні титани,на захисті безпеки і демократії)))
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06.10.2022 17:20 Відповісти
І шо тада будєт? Засуджених у тюрму посодют? Діплі консьорнед знову?
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06.10.2022 17:21 Відповісти
санкції! ще більше санкцій! На росатом, на гаспук, на нафту, на електрику, і на бульбомстан заодно - на все давайте більше санкцій!
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06.10.2022 17:25 Відповісти
Огоооо!!! Дякуємо щиро за засудження! Заберіть решту.
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06.10.2022 17:28 Відповісти
А поставити кацапню в позу "Zy" слабо?!!! Тільки одне бла-бла!
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06.10.2022 17:29 Відповісти
Танунах€й
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06.10.2022 17:52 Відповісти
Як бачимо треба вчитись. У нас на кордонах багато російських АЕС.

АЕС що стоять на наших історичних землях...

Тільки сила та ресурси дозволяють керувати світом. Того ж Маска росіяни накачали своїми наративами за допомогою них.
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06.10.2022 18:30 Відповісти
Чесно ЄС, просто мовчи. *****ні імпотенти! Ми прийдемо - порядок наведемо!
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06.10.2022 23:42 Відповісти
 
 