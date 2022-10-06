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Надзвичайний стан у Молдові продовжили на два місяці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

За пропозицію уряду про продовження режиму надзвичайного стану на всій території країни з 7 жовтня проголосували 53 депутати під час засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Незаконна спроба анексувати деякі території сусідньої держави та ризик використання більш руйнівної зброї, що супроводжується активізацією дій гібридного типу, безпосередньо спрямованих на дестабілізацію соціально-економічної ситуації в Республіці Молдова, змушує нас мати необхідні елементи, бути готовими швидко та ефективно реагувати, щоб захистити національну безпеку, життя наших громадян і людей, які знайшли притулок у нашій країні", – сказала прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

Рішення було прийнято за відсутності опозиції, яка покинула зал пленарних засідань до процедури голосування.

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Автор: Марина Макєєва
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06.10.2022 17:35 Відповісти
кто же там в оппозиции?
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06.10.2022 17:35 Відповісти
Молдова наче і не збирається повертати свої території, мабуть свою політику у сфері нацбезпеки і оборони узгоджують із Грузією
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06.10.2022 17:37 Відповісти
Друзі, гоніть ту черноту а-ка Приднесрів'я з рашиськими чмобіками звідтов *****. Я Вас прошу, Шановні. Вивільніть своє, ну хоча б запитайте у нас допомоги.
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06.10.2022 19:26 Відповісти
 
 