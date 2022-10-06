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Польща (5178) США (14499) ядерна зброя (929)

США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зброя,ядерна

Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing та не мають намірів робити це в країнах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", - зауважив представник американського відомства на прохання прокоментувати заяви польської сторони про шанси країни на участь у програмі Nuclear Sharing.

Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

Представник Держдепартаменту також чітко зауважив, що "Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
от і добре, от і не обговорюйте,
просто розмістіть в Польші те що ви з нею не обговорюєте.
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06.10.2022 23:36
+5
не розумію "зради". Немає сенсу розміщувати ЯЗ у Польщі, наявні носії спокійно дістануть будь-яке місце на території раши. Це раніше, коли основними носіями були літаки, відстань мала значення, зараз вже ні.
Вшистко в пожондку, не панікуємо.
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07.10.2022 01:03
+2
т.е. стрёмная Турция, которая одной ногой в НАТО, другой в куче г*вна не пойми где и с кем - ей передали ЯО. а Польша которая костьми за запад ляжет - шиш. странные эти наты , ой странные
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06.10.2022 23:35
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Мемесов насмотрелись?

https://www.youtube.com/watch?v=bOHAX1JWfDs
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06.10.2022 23:32 Відповісти
прогиб перед ******?
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06.10.2022 23:33 Відповісти
Зовсім ні! Потреби нема! Своїми носіями США діствнуть цілі у параоі і з інших територій.
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06.10.2022 23:56 Відповісти
На самом деле Вы немного неправильно понимаете цель размещения американского ядерного оружия в Европе.
Суть не в том, куда достанут ракеты, так как сейчас они могут бить практически в любую точку планеты.
Критическим является время подлёта, именно эта величина уменьшает шансы на перехват ракеты.

Это и была проблема "Карибского кризиса"
СССР не устраивали американские ракеты в Турции.
А США не устраивали советские ракеты на Кубе.
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07.10.2022 09:50 Відповісти
Значит опять будут тупить несколько месяцев, пока рашка не засрет пол Европы. А потом думать, и чё ж мы раньше не включились...
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06.10.2022 23:33 Відповісти
т.е. стрёмная Турция, которая одной ногой в НАТО, другой в куче г*вна не пойми где и с кем - ей передали ЯО. а Польша которая костьми за запад ляжет - шиш. странные эти наты , ой странные
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06.10.2022 23:35 Відповісти
Ні. Ядерна зброя належить виключно США і з Туреччини вони її забрали.
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06.10.2022 23:58 Відповісти
Почти все ЯО - это авиабомбы, которые можно только сбросить над целью (никакой угрозы не представляют, сугубо оборонительное оружие), а также ракеты на подлодках, коды к которым знает только США.
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07.10.2022 08:59 Відповісти
Она в НАТО двумя ногами с 1955 г.
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07.10.2022 10:08 Відповісти
от і добре, от і не обговорюйте,
просто розмістіть в Польші те що ви з нею не обговорюєте.
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06.10.2022 23:36 Відповісти
А краще не розмістіть а доставте в Кремль … заказували , розпишіться !
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07.10.2022 00:07 Відповісти
Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing та не мають намірів робити це в країнах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател
А потім додав: "Навіщо нам її там розміщувать, якщо наші ядерні ракети й так уже наведені на Росію і мають достатню дальність для досягнення відповідних цілей?"
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07.10.2022 04:46 Відповісти
Представник Держдепартаменту також чітко зауважив... Джерело: https://censor.net/ua/n3372024

просто його забули повідомити
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06.10.2022 23:41 Відповісти
Значить США як гарант гівно і Польща як, і Україна та інші зобов'язані негайно думати та реалізувати засоби якими зможе гарантувати свою безпеку. Можливо запросити таку програму від Британії.

На кінець від Пакистану, Індії, Китая чи ще когось.
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06.10.2022 23:43 Відповісти
Зачем обсуждать то, что давно является фактом )))
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06.10.2022 23:45 Відповісти
США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, але розміщують не обговорюючи
Я сподіваюся, саме так.
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06.10.2022 23:53 Відповісти
В США як жінка Freedom 🔥 . До «періодів» (виборів) її розносить до незнайомої
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07.10.2022 00:04 Відповісти
не розумію "зради". Немає сенсу розміщувати ЯЗ у Польщі, наявні носії спокійно дістануть будь-яке місце на території раши. Це раніше, коли основними носіями були літаки, відстань мала значення, зараз вже ні.
Вшистко в пожондку, не панікуємо.
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07.10.2022 01:03 Відповісти
Мы с поляками и так всем наваляем
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07.10.2022 09:34 Відповісти
От Эстонии до Санкт-Путлербурга достанет даже HIMARS....🤣
Слава ЗСУ 🖤♥️🔱💙💛💪✊
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07.10.2022 09:41 Відповісти
С Эгейского моря 6 флот США за 5 мин достанут и Крым, и Ростов, и по самоварам в Туле на 6 минутке чай спортят.
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07.10.2022 10:15 Відповісти
 
 