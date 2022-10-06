США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing та не мають намірів робити це в країнах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.
З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", - зауважив представник американського відомства на прохання прокоментувати заяви польської сторони про шанси країни на участь у програмі Nuclear Sharing.
Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.
Представник Держдепартаменту також чітко зауважив, що "Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року".
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Суть не в том, куда достанут ракеты, так как сейчас они могут бить практически в любую точку планеты.
Критическим является время подлёта, именно эта величина уменьшает шансы на перехват ракеты.
Это и была проблема "Карибского кризиса"
СССР не устраивали американские ракеты в Турции.
А США не устраивали советские ракеты на Кубе.
г*внане пойми где и с кем - ей передали ЯО. а Польша которая костьми за запад ляжет - шиш. странные эти наты , ой странные
просто розмістіть в Польші те що ви з нею не обговорюєте.
З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател
А потім додав: "Навіщо нам її там розміщувать, якщо наші ядерні ракети й так уже наведені на Росію і мають достатню дальність для досягнення відповідних цілей?"
просто його забули повідомити
На кінець від Пакистану, Індії, Китая чи ще когось.
Я сподіваюся, саме так.
Вшистко в пожондку, не панікуємо.
Слава ЗСУ 🖤♥️🔱💙💛💪✊