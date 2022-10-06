США не обговорюють із Польщею розміщення ядерної зброї, - Держдеп

Сполучені Штати не ведуть переговорів з Польщею про можливе розміщення на її території ядерної зброї в межах програми Nuclear Sharing та не мають намірів робити це в країнах, що приєдналися до НАТО після 1997 року.

З такою заявою витупив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею – ред.) цього конкретного пункту", - зауважив представник американського відомства на прохання прокоментувати заяви польської сторони про шанси країни на участь у програмі Nuclear Sharing.

Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником США у межах НАТО.

Представник Держдепартаменту також чітко зауважив, що "Сполучені Штати наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський