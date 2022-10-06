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НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО має переглянути порядок використання свого тиску для того, щоб попередити застосування Росією ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що повинно робити НАТО - унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.
За словами Зеленського, НАТО "має переглянути порядок використання свого тиску".
Топ коментарі
+9 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.10.2022 15:11
+8 Віктор Степаненко
показати весь коментар06.10.2022 15:10
+8 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар06.10.2022 15:20
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Будь ласка, зачекайте...
"но у ICEYE есть технология Synthetic-aperture radar (SAR), объясняет Резников. Она позволяет находить объекты независимо от погодных условий и времени суток."
Получается, что и ночью видят.
Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю.
Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї."
Джерело: https://censor.net/ua/n3371915
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Знову якась беліберда. Мабуть не по папірцю читав.
Превентивні удари коли і по яких саме об'єктах має робити НАТО за вказівкою найвеличнішого лідера?
Вже і книга пишеться - Зеленський врятував Всесвіт.
Поясніть. Бо нічого не зрозуміло.
А тут сразу с ЯО начнут ?
Сомнительно
Ось знову НАТО.
Це писець якийсь, як та обізяна, не знає на яку сторону, чи до розумних, чи до красивих - це точно про зе і його опу.