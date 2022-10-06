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НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рнбо,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО має переглянути порядок використання свого тиску для того, щоб попередити застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що повинно робити НАТО - унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю. Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї.

За словами Зеленського, НАТО "має переглянути порядок використання свого тиску".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Мали б свої ракети то були б "превентивні удари"-а так маємо "боневтіка"
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06.10.2022 15:11
+8
А буба бубонить і краде , бубонить і краде ...
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06.10.2022 15:10
+8
Та всі тобі все мають. Закрити небо. Ще щось. А ти собачий син будеш з Бєнєй бабло поза тендерами пиляти.
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06.10.2022 15:20
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06.10.2022 15:03 Відповісти
ЧМОБіки вчаться на Мюнхгаузена (той на ядрі літав).
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06.10.2022 15:29 Відповісти
Мародерим далі !
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06.10.2022 15:03 Відповісти
Цікаво як найвеличніший собі це уявляє?
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06.10.2022 15:04 Відповісти
Очень просто. Американцы отслеживают движение на складах где хранятся ядерные боеприпасы. Соответсвенно как только оттдуда кацапы начинают их доставать, то сразу же наносятся удары по этим складам с ядером при чем обычным оружием. У амеров десятки тысяч ракет которые летят на тысячи километров..
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06.10.2022 15:08 Відповісти
А як ядерні ********** дістають зі складів?
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06.10.2022 15:28 Відповісти
Вывозят из склада(или подземного хранилища) и перегружают на транспорт. Поскольку со спутника всё видно, то любое движение на территориях этих баз хранения будет просматриваться и изучаться.
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06.10.2022 16:18 Відповісти
Супутники бачать все і в нічний час?
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06.10.2022 16:48 Відповісти
Точно не могу сказать. Но вот цитата из статьи:

"но у ICEYE есть технология Synthetic-aperture radar (SAR), объясняет Резников. Она позволяет находить объекты независимо от погодных условий и времени суток."

Получается, что и ночью видят.
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06.10.2022 17:24 Відповісти
Булоб непогано .На нас напали без причини . Але Захід не рішиця .
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06.10.2022 15:05 Відповісти
"Що повинно робити НАТО - унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї.

Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю.
Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї."

Джерело: https://censor.net/ua/n3371915

*
Знову якась беліберда. Мабуть не по папірцю читав.

Превентивні удари коли і по яких саме об'єктах має робити НАТО за вказівкою найвеличнішого лідера?
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06.10.2022 15:06 Відповісти
а НАТО і не знає, що буба знає, що НАТО має зробити..
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06.10.2022 15:08 Відповісти
А буба бубонить і краде , бубонить і краде ...
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06.10.2022 15:10 Відповісти
Мали б свої ракети то були б "превентивні удари"-а так маємо "боневтіка"
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06.10.2022 15:11 Відповісти
Тут уж надо Кравчука и Кучму благодарить что отдали россии тактическое яо а в довесок еще и бомбардировщики Ту 22 и Tу 160.
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06.10.2022 16:02 Відповісти
"НАТО повинно обрати мене генеральним секретарем"- В. Зеленський
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06.10.2022 15:13 Відповісти
Ні це не його стиль. Властелином галактики, так, бо для найвиличнішого лідера **********, тільки це.
Вже і книга пишеться - Зеленський врятував Всесвіт.
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06.10.2022 15:46 Відповісти
якийсь фантасмагоричний оксюморон, о!
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06.10.2022 15:15 Відповісти
верно.
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06.10.2022 15:17 Відповісти
Що "верно"?
Поясніть. Бо нічого не зрозуміло.
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06.10.2022 15:25 Відповісти
"верно служу зе и подоляку"
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06.10.2022 15:48 Відповісти
"Ах, ти так, тоді отримай ось це" - дошкільнятко...
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06.10.2022 15:17 Відповісти
Та всі тобі все мають. Закрити небо. Ще щось. А ти собачий син будеш з Бєнєй бабло поза тендерами пиляти.
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06.10.2022 15:20 Відповісти
закрой небо асфальтом
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06.10.2022 15:25 Відповісти
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06.10.2022 15:53 Відповісти
Президент Зеленский на этот раз прав.!!!
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06.10.2022 15:29 Відповісти
НАТО до сих пор де-факто не воюет с РФ

А тут сразу с ЯО начнут ?
Сомнительно
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06.10.2022 15:48 Відповісти
Ти, не так давно верещало, що НАТО нам не потрібно, що ми якось з кимось самі. Верещали такі як Арестович, що Порошенко винен у війні, бо хотів в НАТО.
Ось знову НАТО.
Це писець якийсь, як та обізяна, не знає на яку сторону, чи до розумних, чи до красивих - це точно про зе і його опу.
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06.10.2022 15:57 Відповісти
""НАТО, повинно обрати найвеличнішого, генеральним секретарем "". Єрмак. І по НАТО....
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06.10.2022 16:02 Відповісти
Це те НАТО, яким заправляє Столтенберг? Який повторую мантру 24/7, що "НАТО не є стороною конфлікту", нанесе превентивний удар? Ну-ну.
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06.10.2022 16:06 Відповісти
Если кацапы лупанут по нам ядеркой, то НАТА не то что не даст ядерной ответки, она и конвенциАнальной ответки не даст. Ибо нету разницы ядерное оружие или простое применится, абсолютно нету никакой разницы, это будет уже война между Украиной + НАТОй с парашей.
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06.10.2022 16:22 Відповісти
всі мають Україні допомагати і ЄС І І НАТО.лише українська влада потребує допомоги від українського народу приторговуючи і українськими територіями і зерном , і гуманітарною допомогою
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06.10.2022 16:26 Відповісти
А чому НАТО має це робити ?
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06.10.2022 16:30 Відповісти
Для ответа на Ваш вопрос нужно сначало ответить на другой - почему НАТО сейчас помогает Украине ?
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07.10.2022 07:17 Відповісти
 
 