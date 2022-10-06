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НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно пересмотреть порядок использования своего давления для предотвращения применения Россией ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Что должно делать НАТО - исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ждет, если они применят ядерное оружие. Не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", - подчеркнул глава государства во время выступления в австралийском Институте Лоуи.
По словам Зеленского, НАТО "должно пересмотреть порядок использования своего давления".
Топ комментарии
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показать весь комментарий06.10.2022 15:11
+8 Віктор Степаненко
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+8 Вячеслав Зубарєв
показать весь комментарий06.10.2022 15:20
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"но у ICEYE есть технология Synthetic-aperture radar (SAR), объясняет Резников. Она позволяет находить объекты независимо от погодных условий и времени суток."
Получается, что и ночью видят.
Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю.
Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї."
Джерело: https://censor.net/ua/n3371915
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Знову якась беліберда. Мабуть не по папірцю читав.
Превентивні удари коли і по яких саме об'єктах має робити НАТО за вказівкою найвеличнішого лідера?
Вже і книга пишеться - Зеленський врятував Всесвіт.
Поясніть. Бо нічого не зрозуміло.
А тут сразу с ЯО начнут ?
Сомнительно
Ось знову НАТО.
Це писець якийсь, як та обізяна, не знає на яку сторону, чи до розумних, чи до красивих - це точно про зе і його опу.