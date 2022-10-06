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НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рнбо,зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно пересмотреть порядок использования своего давления для предотвращения применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Что должно делать НАТО - исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ждет, если они применят ядерное оружие. Не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, тогда получи вот это", - подчеркнул глава государства во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

По словам Зеленского, НАТО "должно пересмотреть порядок использования своего давления".

Також читайте: Підтримка Євросоюзом України є непохитною, незважаючи на ядерні погрози РФ, - Боррель
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Топ комментарии
+9
Мали б свої ракети то були б "превентивні удари"-а так маємо "боневтіка"
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06.10.2022 15:11
+8
А буба бубонить і краде , бубонить і краде ...
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06.10.2022 15:10
+8
Та всі тобі все мають. Закрити небо. Ще щось. А ти собачий син будеш з Бєнєй бабло поза тендерами пиляти.
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06.10.2022 15:20
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06.10.2022 15:03 Ответить
ЧМОБіки вчаться на Мюнхгаузена (той на ядрі літав).
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06.10.2022 15:29 Ответить
Мародерим далі !
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06.10.2022 15:03 Ответить
Цікаво як найвеличніший собі це уявляє?
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06.10.2022 15:04 Ответить
Очень просто. Американцы отслеживают движение на складах где хранятся ядерные боеприпасы. Соответсвенно как только оттдуда кацапы начинают их доставать, то сразу же наносятся удары по этим складам с ядером при чем обычным оружием. У амеров десятки тысяч ракет которые летят на тысячи километров..
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06.10.2022 15:08 Ответить
А як ядерні ********** дістають зі складів?
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06.10.2022 15:28 Ответить
Вывозят из склада(или подземного хранилища) и перегружают на транспорт. Поскольку со спутника всё видно, то любое движение на территориях этих баз хранения будет просматриваться и изучаться.
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06.10.2022 16:18 Ответить
Супутники бачать все і в нічний час?
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06.10.2022 16:48 Ответить
Точно не могу сказать. Но вот цитата из статьи:

"но у ICEYE есть технология Synthetic-aperture radar (SAR), объясняет Резников. Она позволяет находить объекты независимо от погодных условий и времени суток."

Получается, что и ночью видят.
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06.10.2022 17:24 Ответить
Булоб непогано .На нас напали без причини . Але Захід не рішиця .
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06.10.2022 15:05 Ответить
"Що повинно робити НАТО - унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї.

Потрібні превентивні удари, щоб вони знали, що на них чекає, якщо вони застосують ядерну зброю.
Не навпаки - чекати на ядерні удари Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, тоді отримай ось це", - наголосив глава держави під час виступу в австралійському Інституті Лоуї."

Джерело: https://censor.net/ua/n3371915

*
Знову якась беліберда. Мабуть не по папірцю читав.

Превентивні удари коли і по яких саме об'єктах має робити НАТО за вказівкою найвеличнішого лідера?
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06.10.2022 15:06 Ответить
а НАТО і не знає, що буба знає, що НАТО має зробити..
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06.10.2022 15:08 Ответить
А буба бубонить і краде , бубонить і краде ...
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06.10.2022 15:10 Ответить
Мали б свої ракети то були б "превентивні удари"-а так маємо "боневтіка"
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06.10.2022 15:11 Ответить
Тут уж надо Кравчука и Кучму благодарить что отдали россии тактическое яо а в довесок еще и бомбардировщики Ту 22 и Tу 160.
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06.10.2022 16:02 Ответить
"НАТО повинно обрати мене генеральним секретарем"- В. Зеленський
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06.10.2022 15:13 Ответить
Ні це не його стиль. Властелином галактики, так, бо для найвиличнішого лідера **********, тільки це.
Вже і книга пишеться - Зеленський врятував Всесвіт.
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06.10.2022 15:46 Ответить
якийсь фантасмагоричний оксюморон, о!
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06.10.2022 15:15 Ответить
верно.
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06.10.2022 15:17 Ответить
Що "верно"?
Поясніть. Бо нічого не зрозуміло.
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06.10.2022 15:25 Ответить
"верно служу зе и подоляку"
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06.10.2022 15:48 Ответить
"Ах, ти так, тоді отримай ось це" - дошкільнятко...
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06.10.2022 15:17 Ответить
Та всі тобі все мають. Закрити небо. Ще щось. А ти собачий син будеш з Бєнєй бабло поза тендерами пиляти.
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06.10.2022 15:20 Ответить
закрой небо асфальтом
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06.10.2022 15:25 Ответить
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06.10.2022 15:53 Ответить
Президент Зеленский на этот раз прав.!!!
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06.10.2022 15:29 Ответить
НАТО до сих пор де-факто не воюет с РФ

А тут сразу с ЯО начнут ?
Сомнительно
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06.10.2022 15:48 Ответить
Ти, не так давно верещало, що НАТО нам не потрібно, що ми якось з кимось самі. Верещали такі як Арестович, що Порошенко винен у війні, бо хотів в НАТО.
Ось знову НАТО.
Це писець якийсь, як та обізяна, не знає на яку сторону, чи до розумних, чи до красивих - це точно про зе і його опу.
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06.10.2022 15:57 Ответить
""НАТО, повинно обрати найвеличнішого, генеральним секретарем "". Єрмак. І по НАТО....
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06.10.2022 16:02 Ответить
Це те НАТО, яким заправляє Столтенберг? Який повторую мантру 24/7, що "НАТО не є стороною конфлікту", нанесе превентивний удар? Ну-ну.
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06.10.2022 16:06 Ответить
Если кацапы лупанут по нам ядеркой, то НАТА не то что не даст ядерной ответки, она и конвенциАнальной ответки не даст. Ибо нету разницы ядерное оружие или простое применится, абсолютно нету никакой разницы, это будет уже война между Украиной + НАТОй с парашей.
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06.10.2022 16:22 Ответить
всі мають Україні допомагати і ЄС І І НАТО.лише українська влада потребує допомоги від українського народу приторговуючи і українськими територіями і зерном , і гуманітарною допомогою
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06.10.2022 16:26 Ответить
А чому НАТО має це робити ?
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06.10.2022 16:30 Ответить
Для ответа на Ваш вопрос нужно сначало ответить на другой - почему НАТО сейчас помогает Украине ?
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07.10.2022 07:17 Ответить
 
 