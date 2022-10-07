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Франція розглядає можливість надання Україні нових гармат Caesar, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

caesar

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати Caesar.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання під час пресконференції після завершення засідання саміту ЄПС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебуваємо у процесі обговорення цієї теми стосовно кількох механізмів, але ми справді працюємо над декількома запитами з деякими державами-членами Європейського Союзу, зокрема, щодо нових Caesar", - сказав Макрон.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну з фінансової, з гуманітарної та з військової точок зору", - зазначив французький президент. Він додав, що це стосуватиметься допомоги в плані обладнання та навчання - продовжуючи те, що Франція вже робить протягом кількох місяців.

Він зазначив, що рух у цьому напрямку триватиме на основі запитів, які були сформульовані та дуже тісно узгоджені як з членами Європейського Союзу, так і не з членами ЄС, зокрема, Сполученим Королівством.

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Автор: Наталя Джума
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А знаете, почему Макроша так "переобулся"? Он на ху#ло обиделся, когда тот отказал ему в очередном телефонном разговоре. И это не шутка.
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07.10.2022 07:21 Відповісти
А коли лімузин кацапи не подали до літака і вся делегація на чолі з Макроном пішкодралом чесала до аеровокзалу, не забули? Точно не пам*ятаю, але здається, що того дня була до всього погана погода. А на завершення того візиту Макрон чекав 15 хвилин, доки ***** з*явиться на другому кінці десятиметрового стола. Звичайно, що це була навмисна образа і навіть Макрон це зрозумів.
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07.10.2022 07:43 Відповісти
розглядає можливість і буде розглядати, а можливість буде сором'язливо ніяковіти
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07.10.2022 07:25 Відповісти
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07.10.2022 07:53 Відповісти
і ця істота, яка боїться мікробів, погрожує ядерною зброєю
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07.10.2022 08:04 Відповісти
Мощный ответ. И не надо торопиться, камрад. А что скажут об этом по телефону с другого конца?
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07.10.2022 08:18 Відповісти
Па телефону?
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07.10.2022 09:21 Відповісти
Ма
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07.10.2022 10:10 Відповісти
Макарон досить вже морозитись.
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07.10.2022 10:11 Відповісти
 
 