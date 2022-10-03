Франція передасть Україні 20 бронемашин Bastion, - La Tribune
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Україна і Франція фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.
Про це з посиланням на джерела повідомили La Tribune та BFMTV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Стверджується, що контракт поки не було підписано, але постачання Bastion може відбутися в якнайбільш стислі строки: компанія-виробник Arquus має достатньо запасів для задоволення нагальних потреб.
Bastion – 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки. Існують кілька версій Bastion; Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет.
"Ми в кілька разів збільшили постачання військового обладнання Україні. Ми беремо це на себе. Ми повинні надати Україні засоби для захисту від вторгнення", – сказала в понеділок прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн.
Будь ласка, зачекайте...
є відео де рашиська беха з 30 мм гармати розстрілює голандський "БМП" М-113 з 12 мм кулеметом
чим закінчилось не варто й казати....
Вот не люблю я французов и все тут)
Засіб застарілий, але цілком надійний.
Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.
Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
так, Буцефал непогана машина.
є відео з Маріка, де Бузефал шкварить по черзі рашиську БТР та роздягає танк
Кузовів для усіх цих модифікації ще купа по Україні залишилась, плюс ленд-ліз від орків щось дає. Заводи теж є, хоча деякі, судячи по всьому, частково пошкоджені.
Все впиралось і впирається у фінансування.
у шведів cv90
один з найкращих на сьогодні
Наслаждайся
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html