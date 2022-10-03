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Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion, - La Tribune

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

bastion

Украина и Франция финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Об этом со ссылкой на источники сообщили La Tribune и BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставка Bastion может состояться в сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения неотложных потребностей.

Bastion – 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Есть несколько версий Bastion; Украине планируется передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.

Также читайте: Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro

"Мы в несколько раз увеличили поставку военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", – сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.
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Топ комментарии
+33
По ленд-лизу подогнали РЭБ. Орки и Z-военкоры жалуются что на херсонском направлении ВСУ применили какое-то супер оружие и пропала связь
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03.10.2022 18:25
+27
Еще одно психологическое оружие которое рашисты очень часто и успешно применяли против украинского народа, это - лесть.

Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.

Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
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03.10.2022 18:29
+26
Merci beaucoup !
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03.10.2022 18:24
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Merci beaucoup !
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03.10.2022 18:24 Ответить
але нам потрібні реальні важкі БМП
є відео де рашиська беха з 30 мм гармати розстрілює голандський "БМП" М-113 з 12 мм кулеметом

чим закінчилось не варто й казати....
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03.10.2022 18:36 Ответить
На зачистках населенных пунктов, такие машины очень даже помогают. Стрелковку они держат, а за ними прикрываясь их корпусом идет пехота.
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03.10.2022 18:39 Ответить
БТР/БМП і не має тримати 30мм гармату. Це - нонсенс. Він має захищати від куль та уламків.
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03.10.2022 19:39 Ответить
Сроки поставки как обычно не указывают.
Вот не люблю я французов и все тут)
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03.10.2022 18:37 Ответить
а Цезари любишь? А они очень хорошо поработали на фронте.
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03.10.2022 19:56 Ответить
Я не фетишист чтобы любить пушки) Я люблю Украину, а ты? И был ли ты на фронте?
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03.10.2022 20:04 Ответить
По ленд-лизу подогнали РЭБ. Орки и Z-военкоры жалуются что на херсонском направлении ВСУ применили какое-то супер оружие и пропала связь
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03.10.2022 18:25 Ответить
А хіба засоби РЕБ діють на польові телефони ТА-57?
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03.10.2022 18:30 Ответить
На кур'єрів теж не діють)
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03.10.2022 22:13 Ответить
багаття нехай палять і в бубни тарахтять
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03.10.2022 18:31 Ответить
Та мабуть є ще геліографи, як варіант.
Засіб застарілий, але цілком надійний.
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03.10.2022 18:42 Ответить
Победителей все любят!!
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03.10.2022 18:26 Ответить
Еще одно психологическое оружие которое рашисты очень часто и успешно применяли против украинского народа, это - лесть.

Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.

Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
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03.10.2022 18:29 Ответить
Яка там лесть,місцевих лохів та зрадників вони використовували.
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03.10.2022 21:13 Ответить
У нас є унікальна можливість вивчити в бойових умовах різні зразки броньованої техніки і вдосконалити або розробити власну. Інженери мають працювати і держава повинна їм добряче платити! Такий шанс не можна втратити.
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03.10.2022 18:31 Ответить
Так уже жеж...Украинский Буцефал в Американской околомилитарной прессе очень хвалят.
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03.10.2022 18:36 Ответить
Селям Максе !
так, Буцефал непогана машина.
є відео з Маріка, де Бузефал шкварить по черзі рашиську БТР та роздягає танк
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03.10.2022 18:45 Ответить
Я так розумію що той "буцефал" розроблявся до війни. Багато конструктивних рішень були просто недоступні для попереднього тестування. А зараз все наглядно. Кути, нахили, сталі, засоби враження... Є що аналізувати в великій кількості. А ще є техніка кацапів (на предмет вразливості та переваг). Впевнений що такий аналіз допоможе розробити більш досконалі зразки, адже кацапи до розвалу федерації не вгомоняться.
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03.10.2022 18:47 Ответить
В Україні є купа розробок глибоких модифікацій БТРів і БМПшек розроблених під стандарти НАТО. Деякі вже були виготовлені невеличкими серіями, деякі - на стадії заводських випробувань.

Кузовів для усіх цих модифікації ще купа по Україні залишилась, плюс ленд-ліз від орків щось дає. Заводи теж є, хоча деякі, судячи по всьому, частково пошкоджені.

Все впиралось і впирається у фінансування.
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03.10.2022 19:21 Ответить
Не тільки в фінансування. Є ціла купа старих мудаків в конструкторських бюро які отримують відрахування з своїх розробок по 30-50 років. І будуть отримувати доки вони застосовуються. Оці "дяді" - керівники. І вони пластом ляжуть щоб "їх старе" не змінили на нове і *******...
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03.10.2022 19:52 Ответить
Вони себе називають калькодержателями ( тримають проекти в себе)
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03.10.2022 20:19 Ответить
Та по фіг як вони себе називають! Таких старих мудаків треба ******* ногами бо на кону життя солдат і офіцерів.
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03.10.2022 20:21 Ответить
Интересно...эти машинки на вооружении у всяких африканских стран и Саудитов. А Швеция эти броневички используeт исключительно для спецназа.
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03.10.2022 18:34 Ответить
Швеція...
у шведів cv90
один з найкращих на сьогодні
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03.10.2022 18:47 Ответить
Лучший kомент под этим видео - "його гадюка вкусила, а товариш допомогає висмоктати яд."(ц). ******, боевые русгомосеки.
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03.10.2022 19:31 Ответить
так они как с Гейропой воевать собрались как так где скрепы
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03.10.2022 19:41 Ответить
Героічєская смєрть кацапа - "кончил-ся".
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03.10.2022 20:53 Ответить
За кончиной двух кацапов наблюдал весь мир.
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04.10.2022 21:04 Ответить
Спасибо и на том
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03.10.2022 18:37 Ответить
Для такої великої країни, як Україні, і для такої великої війни, все мінімум у кількості 100 шук треба передавати.
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03.10.2022 18:42 Ответить
Общие боевые потери противника составили:боевых бронированных машин - 4991
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03.10.2022 18:45 Ответить
20 бронемашин это дофигищща
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03.10.2022 18:46 Ответить
"расстрою" тебя... вот так понемногу нам уже передали почти 2000 бронированных машин )
Наслаждайся
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html
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03.10.2022 19:54 Ответить
татышо? таки 2000 ?
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03.10.2022 19:58 Ответить
вся найкраща зброя цивілізованого світу повинна бути в Україні
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03.10.2022 19:12 Ответить
Любой бронемашине есть свое разумное применение, учитывая то, что у нас у военных полно самых обычных джипиков и бусиков. Никто не говорит, что Бастионы надо непременно кидать на танки.
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03.10.2022 19:29 Ответить
У Бастиона те е задачи, шо и у БРДМ. Дозоры, разведка,такое...
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03.10.2022 19:32 Ответить
Коли розпочнуться дощі краще наступати на колісній техніці.
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03.10.2022 21:16 Ответить
 
 