Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion, - La Tribune
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина и Франция финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.
Об этом со ссылкой на источники сообщили La Tribune и BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставка Bastion может состояться в сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения неотложных потребностей.
Bastion – 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Есть несколько версий Bastion; Украине планируется передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.
"Мы в несколько раз увеличили поставку военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", – сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Пожалуйста, подождите...
є відео де рашиська беха з 30 мм гармати розстрілює голандський "БМП" М-113 з 12 мм кулеметом
чим закінчилось не варто й казати....
Вот не люблю я французов и все тут)
Засіб застарілий, але цілком надійний.
Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.
Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
так, Буцефал непогана машина.
є відео з Маріка, де Бузефал шкварить по черзі рашиську БТР та роздягає танк
Кузовів для усіх цих модифікації ще купа по Україні залишилась, плюс ленд-ліз від орків щось дає. Заводи теж є, хоча деякі, судячи по всьому, частково пошкоджені.
Все впиралось і впирається у фінансування.
у шведів cv90
один з найкращих на сьогодні
Наслаждайся
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html