У Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури, - Гайдай

Окупанти закликають місцеве населення виїжджати самостійно. А у Кадіївці рашисти знищують документи особливої важливості.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання", - повідомив Гайдай.

У місті вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

"У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації", - зазначив очільник ОВА.

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