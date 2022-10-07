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У Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сватове

Окупанти закликають місцеве населення виїжджати самостійно. А у Кадіївці рашисти знищують документи особливої важливості.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

"Напевно, розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання", - повідомив Гайдай.

У місті вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

"У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації", - зазначив очільник ОВА. 

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Автор: Марина Макєєва
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Абсолютно нормальная ситуация. При отступлении постараются сжечь вообще все, что можно, чтобы мы не могли нормально снабжать войска. Это приказ Сталина номер 428 "о лишении противника возможности использовать населенные пункты для обороны", который приказал сжигать деревянные дома целыми деревнями, чтобы там не смогли жить нацисты. Разумное военное решение. Всех сопротивляющихся жителей деревни расстреливали при этом, это само собой разумеется.

Если вдруг после 16-го октября (вряд ли, конечно, Си переизберут) Китай вступит в войну и пришлет 2 млн своих войск и техники против нас, то мы тоже должны будем сжечь все отопление и пробить крыши всех жилых домов, чтобы им было сложнее наступать.

Это только американцы, которые при операции Буря в пустыне считают планы свои, видят гвардию Хуссейна за спиной военнослужащих (которые несколько раз поднимали руки и сдавали перед дронами беспилотными) и называют их "резервами и вторым эшелоном обороны". Но мы отлично знаем, кто это и зачем там стоит. И исходим из этого. Кацапы при отступлении разрушат все трубы отопления, водоснабжения, электричества (кабели под землей тоже в трубах, ремонт не такой уж и простой при сотнях повреждений) и крыши жилых домов. Все будет уничтожено, чтобы зимой было сложнее. И уже надо готовить быстрые способы ремонта, электростанции небольшие, котлы завозить.
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07.10.2022 09:07 Відповісти
"Если вдруг после 16-го октября (вряд ли, конечно, Си переизберут) Китай вступит в войну"...китай даже гнилой портянке русне не дал а тут какое то мифическое вступление в войну,ну тогда за нас будут пришельцы с туманости андромеды вероятность почти одинаковая)))
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07.10.2022 09:12 Відповісти
Вони в основному знищують важливі документи та свідчення того, як вони мучили українців, питали, тварюки, просто тварюки.
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07.10.2022 10:04 Відповісти
 
 