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6 визволених населених пунктів Луганщини розташовані на Лиманському напрямку, - Гайдай
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Українські захисники продовжують визволяти тимчасово окуповані території Луганської області.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Шість звільнених ЗСУ на Луганщині населених пунктів розташовані на Лиманському напрямку. Всі окупанти, які відступили із Харківщини та Донеччини, скопичилися на Луганщині", - зазначив очільник області.
За словами Гайдая, зі Сватового росіяни евакуюють адміністративні заклади та вивозять обладнання з лікарень.
"Грабують лікарні, бо вони не впевнені в довготривалій обороні", - додав глава ОВА.
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Романова опубликовала страницы из ориентировки. Из нее следует, что сбежавшие выехали из Херсонской области в Крым и теперь находятся там. В ориентировке говорится, что разыскиваемые люди «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Из документа следует, что они служили в добровольческом казачьем отряде «Дон».
Одного из сбежавших Романова называет «завербованным» и «зеком». Вербовкой заключенных для отправки на войну в России занимался бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший, что он в 2014 году основал ЧВК Вагнера.
А тут их забрали из колоний, вооружили и почему-то ожидают, что зэки будут воевать за власть.
А они пошли заниматься своим привычным делом, а теперь еще и вооруженные.
Лепота!
Їхнього там нема нічого, так що вони можуть тільки вкрасти...