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6 визволених населених пунктів Луганщини розташовані на Лиманському напрямку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники продовжують визволяти тимчасово окуповані території Луганської області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Шість звільнених ЗСУ на Луганщині населених пунктів розташовані на Лиманському напрямку. Всі окупанти, які відступили із Харківщини та Донеччини, скопичилися на Луганщині", - зазначив очільник області.

За словами Гайдая, зі Сватового росіяни евакуюють адміністративні заклади та вивозять обладнання з лікарень.

"Грабують лікарні, бо вони не впевнені в довготривалій обороні", - додав глава ОВА.

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Автор: Богдан Гуньковський
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І не тільки Греківка, там лінія населених пунктів в зоні визволення. Сватове усе близько . Тримайтесь і бережіть Україну
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06.10.2022 18:13 Відповісти
13 российских оккупантов с оружием покинули часть в Херсоне и угнали автомобили, принадлежащие Минобороны РФ. Об этом рассказала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, пишет «Медуза».

Романова опубликовала страницы из ориентировки. Из нее следует, что сбежавшие выехали из Херсонской области в Крым и теперь находятся там. В ориентировке говорится, что разыскиваемые люди «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Из документа следует, что они служили в добровольческом казачьем отряде «Дон».

Одного из сбежавших Романова называет «завербованным» и «зеком». Вербовкой заключенных для отправки на войну в России занимался бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший, что он в 2014 году основал ЧВК Вагнера.
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06.10.2022 18:14 Відповісти
В этой новости ничего удивительного. Криминал всегда считал "западло" сотрудничать с любыми властями.
А тут их забрали из колоний, вооружили и почему-то ожидают, что зэки будут воевать за власть.
А они пошли заниматься своим привычным делом, а теперь еще и вооруженные.
Лепота!
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06.10.2022 18:27 Відповісти
Их фронт посыпался, в Херсоне останутся дебилы и 3 дневные мобики
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06.10.2022 18:29 Відповісти
Ці села називаються Греківка і Макіївка Сватовського району
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06.10.2022 18:50 Відповісти
Шо орки можуть "евакуювати"? Яке обладнання лікарень, якщо воно там українське?
Їхнього там нема нічого, так що вони можуть тільки вкрасти...
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06.10.2022 19:07 Відповісти
 
 