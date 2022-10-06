6 визволених населених пунктів Луганщини розташовані на Лиманському напрямку, - Гайдай

Українські захисники продовжують визволяти тимчасово окуповані території Луганської області.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Шість звільнених ЗСУ на Луганщині населених пунктів розташовані на Лиманському напрямку. Всі окупанти, які відступили із Харківщини та Донеччини, скопичилися на Луганщині", - зазначив очільник області.

За словами Гайдая, зі Сватового росіяни евакуюють адміністративні заклади та вивозять обладнання з лікарень.

"Грабують лікарні, бо вони не впевнені в довготривалій обороні", - додав глава ОВА.

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