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6 освобожденных населенных пунктов Луганщины расположены на Лиманском направлении, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают освобождать временно оккупированные территории Луганской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Шесть освобожденных ВСУ в Луганской области населенных пунктов расположены на Лиманском направлении. Все оккупанты, отступившие из Харьковщины и Донецкой области, скопились в Луганской области", - отметил глава области.
По словам Гайдая, из Сватово россияне эвакуируют административные учреждения и вывозят оборудование из больниц.
"Грабят больницы, потому что они не уверены в долговременной обороне", - добавил глава ОВА.
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Романова опубликовала страницы из ориентировки. Из нее следует, что сбежавшие выехали из Херсонской области в Крым и теперь находятся там. В ориентировке говорится, что разыскиваемые люди «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Из документа следует, что они служили в добровольческом казачьем отряде «Дон».
Одного из сбежавших Романова называет «завербованным» и «зеком». Вербовкой заключенных для отправки на войну в России занимался бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший, что он в 2014 году основал ЧВК Вагнера.
А тут их забрали из колоний, вооружили и почему-то ожидают, что зэки будут воевать за власть.
А они пошли заниматься своим привычным делом, а теперь еще и вооруженные.
Лепота!
Їхнього там нема нічого, так що вони можуть тільки вкрасти...