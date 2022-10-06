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6 освобожденных населенных пунктов Луганщины расположены на Лиманском направлении, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Украинские защитники продолжают освобождать временно оккупированные территории Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть освобожденных ВСУ в Луганской области населенных пунктов расположены на Лиманском направлении. Все оккупанты, отступившие из Харьковщины и Донецкой области, скопились в Луганской области", - отметил глава области.

По словам Гайдая, из Сватово россияне эвакуируют административные учреждения и вывозят оборудование из больниц.

"Грабят больницы, потому что они не уверены в долговременной обороне", - добавил глава ОВА.

Читайте также: ВСУ освободили Грековку в Луганской области, - Гайдай
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І не тільки Греківка, там лінія населених пунктів в зоні визволення. Сватове усе близько . Тримайтесь і бережіть Україну
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06.10.2022 18:13 Ответить
13 российских оккупантов с оружием покинули часть в Херсоне и угнали автомобили, принадлежащие Минобороны РФ. Об этом рассказала глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, пишет «Медуза».

Романова опубликовала страницы из ориентировки. Из нее следует, что сбежавшие выехали из Херсонской области в Крым и теперь находятся там. В ориентировке говорится, что разыскиваемые люди «крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области». Из документа следует, что они служили в добровольческом казачьем отряде «Дон».

Одного из сбежавших Романова называет «завербованным» и «зеком». Вербовкой заключенных для отправки на войну в России занимался бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший, что он в 2014 году основал ЧВК Вагнера.
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06.10.2022 18:14 Ответить
В этой новости ничего удивительного. Криминал всегда считал "западло" сотрудничать с любыми властями.
А тут их забрали из колоний, вооружили и почему-то ожидают, что зэки будут воевать за власть.
А они пошли заниматься своим привычным делом, а теперь еще и вооруженные.
Лепота!
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06.10.2022 18:27 Ответить
Их фронт посыпался, в Херсоне останутся дебилы и 3 дневные мобики
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06.10.2022 18:29 Ответить
Ці села називаються Греківка і Макіївка Сватовського району
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06.10.2022 18:50 Ответить
Шо орки можуть "евакуювати"? Яке обладнання лікарень, якщо воно там українське?
Їхнього там нема нічого, так що вони можуть тільки вкрасти...
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06.10.2022 19:07 Ответить
 
 