6 освобожденных населенных пунктов Луганщины расположены на Лиманском направлении, - Гайдай

Украинские защитники продолжают освобождать временно оккупированные территории Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть освобожденных ВСУ в Луганской области населенных пунктов расположены на Лиманском направлении. Все оккупанты, отступившие из Харьковщины и Донецкой области, скопились в Луганской области", - отметил глава области.

По словам Гайдая, из Сватово россияне эвакуируют административные учреждения и вывозят оборудование из больниц.

"Грабят больницы, потому что они не уверены в долговременной обороне", - добавил глава ОВА.

Читайте также: ВСУ освободили Грековку в Луганской области, - Гайдай