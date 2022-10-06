ВСУ освободили Грековку в Луганской области, - Гайдай

Село Грековка в Луганской области освобождено от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские оккупанты готовятся к длительной обороне (окапываются, минуют территории, взимают резервы).

"Это уже не является тайной, действительно, Грековка освобождена. Двигаются в том направлении", - сказал Гайдай.

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