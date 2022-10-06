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ВСУ освободили Грековку в Луганской области, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

греківка

Село Грековка в Луганской области освобождено от российских оккупантов.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские оккупанты готовятся к длительной обороне (окапываются, минуют территории, взимают резервы).

"Это уже не является тайной, действительно, Грековка освобождена. Двигаются в том направлении", - сказал Гайдай.

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Топ комментарии
+14
Героям слава, бережи вас Господь
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06.10.2022 17:48
+8
Сегодня произошло знаковое событие - административную границу Луганщины за текущие сутки пересек оперативный фронт шириной около 30 км. По динамике предыдущих событий скорее всего он расширится и завтра-послезавтра соединится в районе Белогоровки и превратится в тактический шириной около 100 км со скоростью продвижения около 10-15 км в сутки. У ***** песрпективы - после бодуна от дня рождения писать указ о выходе Сватово из состава РФ.
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06.10.2022 20:17
+6
карту покажіть!
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06.10.2022 17:23
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карту покажіть!
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06.10.2022 17:23 Ответить
В чотирьох місцях!
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06.10.2022 17:26 Ответить
я Так понимаю, раньше Грековка была Петровское. Грековка сразу восточнее Ольговки.
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06.10.2022 17:30 Ответить
Вивчи мову, і не треба буде так важко "панімать" українську мапу.
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06.10.2022 18:00 Ответить
не вивче, помню цю животинку давно вже. Воно занадто тупе для мови.
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06.10.2022 18:19 Ответить
Недалеко від Макіївки..
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06.10.2022 18:26 Ответить
Якщо, то та Греківка......
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06.10.2022 18:27 Ответить
Та. Все верно.
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06.10.2022 18:43 Ответить
На гуглі воно як петровське. Неподалік від Макіївки.
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06.10.2022 23:13 Ответить
В Вікіпедії є ссилка на карту
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06.10.2022 18:55 Ответить
Шо ти нявкаєш? Дипстейт открий.
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06.10.2022 20:06 Ответить
https://youtu.be/uV5axnXVyrs
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07.10.2022 09:57 Ответить
Знову віліз бл. А де відсотки його? Шість місяців день в день десь з Дніпра вєщав скільки відсотків контролює Україна.
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06.10.2022 17:41 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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06.10.2022 17:48 Ответить
Сегодня произошло знаковое событие - административную границу Луганщины за текущие сутки пересек оперативный фронт шириной около 30 км. По динамике предыдущих событий скорее всего он расширится и завтра-послезавтра соединится в районе Белогоровки и превратится в тактический шириной около 100 км со скоростью продвижения около 10-15 км в сутки. У ***** песрпективы - после бодуна от дня рождения писать указ о выходе Сватово из состава РФ.
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06.10.2022 20:17 Ответить
Шойгу когда доклад готовит о полном "освобождении" луганщины?
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06.10.2022 20:49 Ответить
 
 