ЗСУ визволили Греківку на Луганщині, - Гайдай

Село Греківка на Луганщині визволено від російських окупантів.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупанти готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви).

"Це вже не є таємницею, дійсно, Греківку звільнено. Рухаються в тому напрямку", - сказав Гайдай.

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