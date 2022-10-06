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ЗСУ визволили Греківку на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

греківка

Село Греківка на Луганщині визволено від російських окупантів.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупанти готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви).

"Це вже не є таємницею, дійсно, Греківку звільнено. Рухаються в тому напрямку", - сказав Гайдай.

Читайте: Окупанти облаштовують шпиталі у школах через велику кількість поранених, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Героям слава, бережи вас Господь
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06.10.2022 17:48
+8
Сегодня произошло знаковое событие - административную границу Луганщины за текущие сутки пересек оперативный фронт шириной около 30 км. По динамике предыдущих событий скорее всего он расширится и завтра-послезавтра соединится в районе Белогоровки и превратится в тактический шириной около 100 км со скоростью продвижения около 10-15 км в сутки. У ***** песрпективы - после бодуна от дня рождения писать указ о выходе Сватово из состава РФ.
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06.10.2022 20:17
+6
карту покажіть!
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06.10.2022 17:23
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06.10.2022 17:23 Відповісти
В чотирьох місцях!
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06.10.2022 17:26 Відповісти
я Так понимаю, раньше Грековка была Петровское. Грековка сразу восточнее Ольговки.
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06.10.2022 17:30 Відповісти
Вивчи мову, і не треба буде так важко "панімать" українську мапу.
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06.10.2022 18:00 Відповісти
не вивче, помню цю животинку давно вже. Воно занадто тупе для мови.
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06.10.2022 18:19 Відповісти
Недалеко від Макіївки..
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06.10.2022 18:26 Відповісти
Якщо, то та Греківка......
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06.10.2022 18:27 Відповісти
Та. Все верно.
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06.10.2022 18:43 Відповісти
На гуглі воно як петровське. Неподалік від Макіївки.
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06.10.2022 23:13 Відповісти
В Вікіпедії є ссилка на карту
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06.10.2022 18:55 Відповісти
Шо ти нявкаєш? Дипстейт открий.
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06.10.2022 20:06 Відповісти
https://youtu.be/uV5axnXVyrs
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07.10.2022 09:57 Відповісти
Знову віліз бл. А де відсотки його? Шість місяців день в день десь з Дніпра вєщав скільки відсотків контролює Україна.
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06.10.2022 17:41 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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06.10.2022 17:48 Відповісти
Сегодня произошло знаковое событие - административную границу Луганщины за текущие сутки пересек оперативный фронт шириной около 30 км. По динамике предыдущих событий скорее всего он расширится и завтра-послезавтра соединится в районе Белогоровки и превратится в тактический шириной около 100 км со скоростью продвижения около 10-15 км в сутки. У ***** песрпективы - после бодуна от дня рождения писать указ о выходе Сватово из состава РФ.
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06.10.2022 20:17 Відповісти
Шойгу когда доклад готовит о полном "освобождении" луганщины?
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06.10.2022 20:49 Відповісти
 
 